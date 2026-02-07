Nhiều phường ở TP.HCM chung tay lo Tết cho người khó khăn 07/02/2026 20:20

(PLO)- Trong ngày 7-2, nhiều chương trình chăm lo Tết được tổ chức, trao quà, hỗ trợ người khó khăn, sinh viên xa nhà, góp phần mang đến không khí Tết ấm áp, sẻ chia.

Cận Tết, các phường tại TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, chăm lo để người dân khó khăn có thêm niềm vui đón xuân.

Tặng quà cho phụ nữ các khu trọ

Đơn cử như ngày 7-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Lâm phối hợp Hội LHPN phường và Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Nhơn Hòa tổ chức phiên chợ “Chia sẻ yêu thương” - Xuân Bính Ngọ 2026, chăm lo Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo ông Đoàn Hữu Thoại, Phó Chủ tịch Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Nhơn Hòa, dù kinh tế còn nhiều khó khăn, chi hội vẫn nỗ lực cùng các đoàn thể địa phương chung tay để người dân có thêm điều kiện đón Tết.

Người dân tham gia tại phiên chợ. Ảnh: HẢI NHI

Tại phiên chợ, ban tổ chức trao 270 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 500.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm và 15 loại rau, củ, quả. Cùng ngày, Hội LHPN phường Phú Lâm phối hợp tịnh xá Ngọc Lâm trao thêm 100 phần quà Tết cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Kim Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Lâm, cho biết dịp Tết năm nay, hội đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo như tặng quà phụ nữ khu nhà trọ, phụ nữ khiếm thị, nấu thịt kho hột vịt tặng người cao tuổi và phối hợp tổ chức phiên chợ “Chia sẻ yêu thương”.

Cùng ngày, UBND phường Gia Định tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” năm 2026 với chủ đề “Gia Định sắc xuân - Nghĩa tình lan tỏa”, diễn ra tại khuôn viên Di tích lịch sử - văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt.

Ngày hội thu hút đông đảo người dân tham gia với nhiều hoạt động đậm không khí Tết như hội thi trang trí không gian Tết Việt, bữa ăn đại đoàn kết, phiên chợ hàng Việt xuân Bính Ngọ; các hội thi thiết kế infographic, lịch để bàn, thiệp xuân.

Nhiều nhu yếu phẩm tại phiên chợ “Chia sẻ yêu thương” - Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: HẢI NHI

Dịp này, ban tổ chức còn khám, tư vấn dinh dưỡng, phát thuốc miễn phí cho người già neo đơn, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi, hộ cận nghèo và các gia đình khó khăn.

Đặc biệt, hơn 1.000 phần quà Tết được trao đến các hộ cận nghèo, trẻ mồ côi do dịch COVID-19, cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên, đồng bào dân tộc, công nhân, viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên Lào - Campuchia cùng hòa nhịp “Tình Xuân Bình Thạnh”

Tương tự, UBND phường Bình Thạnh phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức hội thi “Tình Xuân Bình Thạnh”, gắn với hành trình “Xuân Bình Thạnh sum vầy - Tết nghĩa tình đong đầy”.

Theo bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, hội thi không chỉ tạo không khí vui tươi trước thềm năm mới mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong khu dân cư.

700 phần quà đến tay sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” - Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: BTC

Điểm nhấn năm nay là sự tham gia của sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại TP.HCM, tạo không khí giao lưu gần gũi, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị.

Dịp này, ban tổ chức trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, hỗ trợ sinh viên Lào - Campuchia đón Tết xa nhà. Đồng thời, BTC tặng quà Tết cho người già neo đơn, người yếu thế và các hộ khó khăn trên địa bàn.

Toàn bộ bánh chưng, bánh tét dự thi được tiếp nhận để dâng tại Nhà truyền thống và làm quà tặng người dân khó khăn trong các hoạt động thăm hỏi diễn ra sáng 8-2.