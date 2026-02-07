Trao 300 phần quà Tết cho nghệ sĩ, công nhân hậu đài sân khấu 07/02/2026 18:21

(PLO)- Trao quà Tết cho nghệ sĩ, công nhân hậu đài sân khấu khó khăn là hoạt động được duy trì hằng năm, nhằm sẻ chia, động viên tinh thần mỗi dịp Xuân về.

Ngày 7-2, Ban Ái hữu nghệ sĩ (thuộc Hội Sân khấu TP.HCM) tổ chức trao quà Tết cho nghệ sĩ và công nhân hậu đài sân khấu có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động được duy trì hằng năm mỗi dịp Tết đến, xuân về.

NSND Trịnh Kim Chi, Trưởng Ban Ái hữu nghệ sĩ, cho biết năm nay ban đã vận động các nhà hảo tâm để trao 300 phần quà cho nghệ sĩ lớn tuổi, công nhân và hậu đài sân khấu gặp khó khăn. Mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà Tết trị giá gần 1 triệu đồng.

“Công tác vận động năm nay không dễ do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn. Một số nhà hảo tâm quen thuộc không thể tiếp tục đồng hành, nhưng Ban Ái hữu nghệ sĩ may mắn nhận được sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp mới nên vẫn đảm bảo đủ số lượng quà trao tặng. Kinh phí hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa” - NSND Trịnh Kim Chi cho hay.

Nghệ sĩ Tuyết Thu (bìa phải) thăm hỏi nghệ sĩ Mai Trần (ở giữa) và NSƯT Thanh Nguyệt. Ảnh: LINH ĐOAN

Ngoài sự chung tay của doanh nghiệp, nhiều nghệ sĩ cũng trực tiếp đóng góp như Trịnh Kim Chi, Tuyết Thu, Lý Hương, đạo diễn Hoàng Duẩn, Kiều Linh…

Ông Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, cảm nhận ý nghĩa lớn nhất của buổi trao quà không chỉ nằm ở vật chất mà còn là dịp để nghệ sĩ gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nhau trước thềm năm mới. Đó là sự sẻ chia, tri ân của lớp nghệ sĩ trẻ với những người đi trước đã gắn bó, cống hiến cho sân khấu.

Tại buổi trao quà, nhiều nghệ sĩ xúc động khi có dịp gặp lại đồng nghiệp sau thời gian dài. Trong số đó có nghệ sĩ Hùng Minh, sức khỏe yếu, phải ngồi xe lăn, trí nhớ sa sút, sinh hoạt hằng ngày cần người chăm sóc. Vợ ông, bà Hoa Lan, làm công việc nhắc tuồng tại sân khấu Thiên Đăng, ai thuê gì làm nấy để trang trải cuộc sống và lo cho chồng.

Ngồi bên vợ, ông Hùng Minh nắm tay bà Hoa Lan cười hiền khi nhận quà Tết và trò chuyện cùng đồng nghiệp. Ông chia sẻ việc ăn uống giờ cũng khó khăn hơn trước. Có lúc thèm ổ bánh mì, nhờ vợ đi mua, nhưng khi mang về lại không ăn được.

Những phần quà Tết tuy không lớn nhưng mang theo sự sẻ chia, ấm áp tình đồng nghiệp, giúp các nghệ sĩ và công nhân hậu đài có thêm niềm vui, nhẹ lòng hơn khi Tết đến gần.