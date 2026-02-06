Bảo tàng TP.HCM khai mạc chuỗi hoạt động 'Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh' 06/02/2026 12:00

Ngày 6-2, Bảo tàng TP.HCM (phường Sài Gòn) tổ chức Lễ khai mạc chuỗi hoạt động “Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh” nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026) và chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Chuỗi hoạt động nhằm tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc qua các không gian trưng bày và hoạt động trải nghiệm gắn với Tết cổ truyền.

Các đại biểu và người dân tham gia chuỗi hoạt động tại Bảo tàng TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Cụ thể, chuỗi hoạt động gồm các trưng bày chuyên đề: “Nghệ thuật Lân, Sư, Rồng của người Hoa ở TP.HCM” (từ ngày 6-2 đến 31-3-2026); “Vững bước dưới cờ Đảng” (từ ngày 6-2 đến 30-4-2026) và triển lãm “Hành trình Tết Việt” (từ ngày 6-2 đến 28-2-2026).

Ngoài ra, trong ngày 6-2, công chúng còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như gói bánh truyền thống, tặng chữ đầu xuân, vẽ trên nón lá và thưởng thức các loại nhạc cụ dân tộc.

Ông Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM trao đổi với đại biểu. Ảnh: HẢI NHI

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Đoàn Thị Trang, Giám đốc Bảo tàng TP.HCM cho biết, sắc xuân năm nay thêm ý nghĩa khi gắn với kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và không khí chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bà Đoàn Thị Trang, Giám đốc Bảo tàng TP.HCM trao đổi với đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: HẢI NHI

“Chúng tôi mong muốn kiến tạo một không gian văn hóa giao thoa hài hòa giữa chiều sâu giáo dục truyền thống và nhịp sống đương đại. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng công chúng, như một lời tri ân quá khứ và chào đón mùa Xuân mới tươi sáng, ấm áp trên khắp mọi miền quê hương” - bà Đoàn Thị Trang cho hay.

Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP.HCM trải nghiệm các hoạt động. Ảnh: HẢI NHI

Bà Đoàn Thị Trang kỳ vọng, thông qua các chương trình trải nghiệm giàu ý nghĩa, khách tham quan có thể trực tiếp “chạm” vào di sản. Ngoài ra, các hoạt động sẽ trở thành sợi dây kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Nhiều bạn trẻ 'check in' tại Bảo tàng TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Tham gia các hoạt động trải nghiệm Xuân tại bảo tàng, bạn Lê Hoàng Nam (23 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết đây là lần đầu được trực tiếp gói bánh chưng và tìm hiểu các hoạt động văn hóa truyền thống trong không gian trưng bày.

“Trước đây em chỉ xem hình ảnh qua mạng xã hội, nay được tự tay làm nên thấy dễ hiểu và gần gũi hơn. Những hoạt động như thế này giúp người trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống một cách tự nhiên, không bị gò bó” - Nam chia sẻ.