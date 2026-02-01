Thí sinh từ khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tới Việt Nam dự thi hoa hậu 01/02/2026 15:46

Ngày 1-2, Ban tổ chức cho biết đêm chung kết cuộc thi Miss Multicultural World sẽ diễn ra vào ngày 28-6-2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Cuộc thi dự kiến quy tụ khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, trải rộng trên nhiều khu vực của thế giới.

Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ dự kiến góp mặt gồm Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Myanmar, Liberia, Philippines, Singapore, Nepal, Mexico, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Indonesia cùng nhiều quốc gia khác.

Hoa hậu Phan Kim Oanh và NSƯT Đỗ Kỷ tại sự kiện công bố cuộc thi. Ảnh: TT.

Miss Multicultural World là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do Hoa hậu Phan Kim Oanh sở hữu bản quyền, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch kiêm nhà sáng lập. Đây cũng là lần đầu Việt Nam nắm giữ bản quyền một cuộc thi hoa hậu quốc tế do người Việt khởi xướng và điều hành.

Cuộc thi được xây dựng với định hướng tôn vinh vẻ đẹp đa văn hóa, đề cao sự đa dạng bản sắc, tri thức, nhân cách và vai trò xã hội của người phụ nữ trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: TT.

Ngoài ra, trong năm 2026 cũng sẽ diễn ra cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 (Miss Multicultural Vietnam 2026). Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một cuộc thi hoa hậu chuyên biệt lấy văn hóa làm trục giá trị trung tâm.

Thông qua các phần thi mang đậm yếu tố văn hóa - nghệ thuật, cuộc thi được kỳ vọng góp phần định hình chuẩn mực mới cho các sân chơi nhan sắc trong nước. Đây là nơi người phụ nữ Việt Nam không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn sâu sắc về tâm hồn, bản lĩnh trong tư duy và có trách nhiệm với cộng đồng.

Đồng thời, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 cũng là vòng tuyển chọn chính thức nhằm tìm ra đại diện Việt Nam tham dự đấu trường sắc đẹp quốc tế. Cụ thể, hoa hậu của cuộc thi sẽ tham gia Miss Multicultural World 2026 vào tháng 6. Á hậu 1 dự thi Miss Eco International 2026 vào tháng 5 tại Ai Cập.

Tại đây, các thí sinh không chỉ tranh tài về nhan sắc mà còn thể hiện tri thức, tài năng và sự am hiểu văn hóa, khẳng định bản lĩnh phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.