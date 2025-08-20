Việt Nam công bố thêm 1 cuộc thi hoa hậu: Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 20/08/2025 16:13

Ngày 20-8, Cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2025 – Miss Multicultural Vietnam 2025 đã chính thức được công bố. Cuộc thi do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 23-11 tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, đây là sân chơi sắc đẹp gắn với việc quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, đề cao trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần hội nhập. Người đoạt vương miện sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Multicultural World 2025 vào tháng 6-2026.

Hoa hậu Phan Kim Oanh, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ tại buổi công bố Hoa hậu Văn hoá Việt Nam. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Hoa hậu Phan Kim Oanh, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh: Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 không chỉ tôn vinh nhan sắc và tài năng mà còn khẳng định hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Điều kiện dự thi: Thí sinh là nữ công dân Việt Nam, độ tuổi 18-33, có chiều cao từ 1m60 trở lên, chưa lập gia đình và tốt nghiệp THPT trở lên.

Các vòng thi sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 23-11, gồm sơ tuyển, bán kết và chung kết. Đêm chung kết diễn ra tối 23-11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Hội đồng giám khảo có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Trung Hiếu, NSND Trần Nhượng, NSUT Tiến Quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Thu, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Hoa hậu Sao Mai và diễn viên Thanh Hương.

Cuộc thi sẽ có các danh hiệu và giải thưởng gồm: Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025; Á hậu 1, Á hậu 2 cùng nhiều giải phụ như Người đẹp Trí tuệ, Người đẹp Hình thể, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Trình diễn và Người đẹp có gương mặt khả ái. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ trở thành dấu ấn góp phần định vị hình ảnh Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.