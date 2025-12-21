Miss Cosmo 2025: Đại diện Mỹ đăng quang Hoa hậu, thí sinh Việt Nam lọt vào top 10 21/12/2025 06:14

(PLO)- Chung kết Miss Cosmo 2025 khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về đại diện Mỹ; thí sinh Việt Nam dừng bước trong top 10.

Tối 20-12, tại TP.HCM đã diễn ra chung kết cuộc thi Miss Cosmo 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2025) khép lại một hành trình kéo dài gần 2 tháng.

Vượt qua hơn 70 thí sinh đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ, người đẹp Yolina Lindquist (Mỹ) đã đăng quang Miss Cosmo 2025. Yolina cao 1,74 m, hiện làm việc trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng và tuyển dụng nhân tài.

Cô tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Southern Illinois, từng tham gia điều hành nhiều tổ chức sinh viên và có kinh nghiệm du lịch qua 16 quốc gia.

Người đẹp Yolina Lindquist (Mỹ) đã đăng quang Miss Cosmo 2025. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, Yolina Lindquist là người sáng lập nền tảng Courage Over Cancer, hỗ trợ nghiên cứu và kết nối bệnh nhân ung thư, xuất phát từ chính trải nghiệm cá nhân. Tại cuộc thi, cô được đánh giá là một trong những thí sinh sở hữu nền tảng học vấn nổi bật.

Người đẹp Mỹ ghi điểm với khán giả Việt Nam khi chủ động giao tiếp bằng tiếng Việt qua những câu chào hỏi đơn giản. Cùng với phong cách thân thiện, hòa đồng cùng nguồn năng lượng tích cực giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Danh hiệu Á hậu Miss Cosmo 2025 thuộc về Chelsea Fernandez, đại diện Philippines. Trước đêm chung kết, các thí sinh đến từ Brazil, Peru, Colombia, Philippines, Cuba, Mỹ, Thái Lan… đều nhận được đánh giá tích cực từ cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp.

Danh hiệu Á hậu Miss Cosmo 2025 thuộc về Chelsea Fernandez, đại diện Philippines (bìa phải). Ảnh: BTC

Bên cạnh các danh hiệu chính, ban tổ chức còn trao giải Best in Swimsuit cho Gabriela Borges (Miss Cosmo Brazil 2025); giải Best Áo dài thuộc về Kelín Rivera Kroll (Miss Cosmo Peru 2025); giải Best Catwalk được trao cho Amys Napoles Ochoa, đại diện Cuba.

Đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025 là người đẹp Nguyễn Hoàng Phương Linh (sinh năm 1999). Dù được kỳ vọng sẽ tiến sâu, Phương Linh dừng chân ở top 10 chung cuộc.

Nguyễn Hoàng Phương Linh là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Cosmo 2025. Ảnh: FBNV

Nguyễn Hoàng Phương Linh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Cô tốt nghiệp Đại học University of Washington (Mỹ), sau đó hoàn thành chương trình cao đẳng ngành Kinh doanh tại Houston.

Phương Linh dừng chân ở top 10 chung cuộc. Ảnh: BTC

Trở về Việt Nam, Phương Linh hiện đảm nhiệm vị trí chuyên viên kỹ thuật công nghệ thông tin tại một tập đoàn công nghệ kỳ lân hàng đầu Việt Nam. Trước đó, cô từng làm việc với vai trò chuyên viên kiểm toán công nghệ thông tin tại một trong bốn tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới.