Miss Universe 2025: Đại diện Mexico đăng quang Hoa hậu 21/11/2025 12:40

(PLO)- Chung kết Miss Universe - Hoa hậu hoàn vũ 2025 khép lại với chiến thắng của Fatima Bosch đến từ Mexico, đại diện Việt Nam - hoa hậu chuyển giới Hương Giang trượt top 30.

Sau hơn hai tuần diễn ra các hoạt động bên lề và vòng thi phụ, chung kết Miss Universe 2025 diễn ra vào sáng 21-11 tại Nonthaburi, Thái Lan với sự tranh tài của 123 thí sinh.

Fatima Bosch, đại diện của Mexico đăng quang Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Ảnh: Missosology

Theo đó, ngay sau phần mở màn, BTC công bố top 30 dựa trên kết quả của các phần thi trước đó như trang phục dân tộc, áo tắm, dạ hội và phỏng vấn kín.

Đại diện Việt Nam, hoa hậu chuyển giới Hương Giang chính thức trượt top 30 chung cuộc, khép lại hành trình đáng nhớ tại Miss Universe 2025.

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang trượt top 30 Miss Universe 2025

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang gây ấn tượng ở vòng bán kết. Ảnh: BTC

Tiếp đó, các người đẹp tranh tài ở vòng thi áo tắm để chọn ra 12 suất vào vòng trình diễn dạ hội.

Top 12 được xướng tên lần lượt là đại diện của Chile, Colombia, Cuba, Guadeloupe, Mexico, Puerto Rico, Venezuela, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Malta và Bờ Biển Ngà.

Trong số này có tới 7 cô gái đến từ khu vực châu Mỹ, ba người đẹp đến từ châu Á, châu Âu và châu Phi mỗi châu lục có một đại diện.

Top 12 của đêm chung kết lộ diện. Ảnh: BTC

Từ top 12, ban giám khảo chọn 5 thí sinh bước vào phần thi ứng xử, nhằm xác định tân Hoa hậu và Á hậu.

Những người đẹp được lựa chọn là đại diện Thái Lan, Philippines, Venezuela, Mexico và Bờ Biển Ngà.

Top 5 Miss Universe 2025 được công bố. Ảnh: BTC

Hoa hậu Thái Lan là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi ứng xử. Mỗi thí sinh có 30 giây để thể hiện quan điểm của mình. Đại diện đến từ Thái Lan trả lời câu hỏi về việc sẽ sử dụng hình ảnh để tìm quyền bình đẳng cho phụ nữ trên toàn thế giới.

Hoa hậu Philippines muốn dùng hình ảnh, sức lan tỏa của mình để tạo nên sự khác biệt. Hoa hậu Venezuela chia sẻ quan điểm văn hóa làm nên sự khác biệt trong cuộc sống.

Hoa hậu Mexico muốn dùng giọng nói để tạo nên sự thay đổi cho phụ nữ trên toàn thế giới và cô đứng ở sân khấu Miss Universe 2025 để tạo nên dấu ấn lịch sử cho sự thay đổi đó.

Hoa hậu Miss Côte d'Ivoire mong muốn mọi cô gái hãy yêu bản thân mình trước, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất là cách để giáo dục thế hệ tiếp nối.

Sau đó, 5 thí sinh chia sẻ quan điểm, góc nhìn cá nhân và dự định họ sẽ làm nếu trở thành Miss Universe 2025.

Fatima Bosch, đại diện của Mexico trở thành chủ nhân chiếc vương miện Miss Universe 2025. Ảnh: Missosology

Cuối cùng, đại diện của Mexico là Fatima Bosch trở thành chủ nhân chiếc vương miện Miss Universe 2025.

Á hậu 1,2, 3 và 4 lần lượt thuộc về đại diện Thái Lan- Veena Praveenar Singh, đại diện Venezuela - Stephany Abasali, đại diện của Philippines - Ahtisa Manalo và đại diện Bờ Biển Ngà - Olivia Yace

Hoa hậu Fatima Bosch năm nay 24 tuổi, xuất thân trong gia đình có truyền thống sắc đẹp. Fatima Bosch đã tốt nghiệp ngành Thiết kế quần áo và Thời trang tại Đại học Iberoamericana.

Sau đó, cô tiếp tục học tại Học viện Nghệ thuật Nuova Accademia di Belle Arti ở Milan và Học viện Lyndon ở Vermont, Mỹ.

Tại phần thi ứng xử, Fatima Bosch nhận câu hỏi: "Đâu là thử thách để trở thành người phụ nữ của năm 2025. Cô sẽ sử dụng danh hiệu như thế nào để tạo ra sự an toàn cho các phụ nữ trên khắp thế giới?". Người đẹp trả lời: "Tôi muốn nói lên tiếng nói của mình để tạo nên sự thay đổi. Chúng tôi mong muốn tạo nên lịch sử".