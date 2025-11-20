Liên hoan phim Việt Nam: Phát 1.500 vé dự khai mạc, tạo mã QR ủng hộ bão lũ miền Trung 20/11/2025 17:35

(PLO)- Tại Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, TP.HCM sẽ chính thức đón nhận bằng công nhận là "Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh" từ tổ chức UNESCO.

Chiều 20-11 Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức họp báo khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 tại TP.HCM.

Chủ trì họp báo có ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM.

Liên hoan phim nhiều điểm đặc biệt

Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Thuý, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cho biết Liên hoan phim năm nay mang chủ đề “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới".

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM phát biểu tại họp báo.

"Chúng tôi hi vọng rằng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 sẽ tạo ra nhiều dấu ấn đẹp và góp phần quảng bá nền điện ảnh Việt Nam ra thế giới. TP.HCM sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để tổ chức một sự kiện thành công và ý nghĩa" – bà Thanh Thúy nói.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam, cho biết Liên hoan Phim năm nay không chỉ tôn vinh các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu mà còn là dịp để nhìn lại sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn 2023-2025, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Đồng thời, đây cũng là dịp kỷ niệm 50 năm Liên hoan Phim Việt Nam (1970-2025), ghi nhận sự trưởng thành mạnh mẽ của ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam.

"Năm nay, Liên hoan Phim không chỉ có các hạng mục truyền thống dành cho các tác phẩm cá nhân mà còn có các giải thưởng đặc biệt.

Cụ thể, Bộ VH-TT&DL sẽ trao bằng khen cho đơn vị phát hành phim Việt Nam nhiều nhất trong giai đoạn 2023-2025, cũng như vinh danh cá nhân có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển và quảng bá điện ảnh Việt Nam.

Ban Giám khảo của Liên hoan Phim năm nay được thành lập từ đội ngũ các nhà nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh uy tín, cùng các đạo diễn, biên kịch, nghệ sĩ và nhà sản xuất giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh" – ông Đặng Trần Cường cho hay.

Nhân dân thành phố đang rất háo hức chờ đón và sẵn sàng chào đón các đoàn làm phim, các diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim từ khắp mọi miền đất nước. Đồng thời, chúng tôi cũng rất mong đón tiếp các nhà làm phim quốc tế tham gia Liên hoan phim lần này. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cũng cho biết thêm một trong những điểm đặc biệt của năm nay là sẽ nâng tầm sự kiện này với nhiều hoạt động mới.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL

Theo ông Đông, năm nay, Liên hoan phim sẽ trao giải thưởng đặc biệt, bao gồm bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho những cá nhân và tập thể có đóng góp nổi bật trong việc quảng bá phim Việt Nam.

Ban tổ chức cũng mời lãnh đạo các thành phố lớn để thảo luận về sự phát triển điện ảnh Việt Nam, cơ sở hạ tầng và các chính sách ưu đãi thu hút sản xuất phim. Lễ khai mạc sẽ kết hợp với việc trao chứng nhận "Thành phố Sáng tạo về Điện ảnh" cho TP.HCM.

Đặc biệt, vào lúc 10 giờ sáng ngày 21-11, 1.500 vé tham dự đêm khai mạc sẽ được phát miễn phí tại Nhà hát Thành phố.

Cơ hội để Thành phố phát triển và lan tỏa điện ảnh Việt

Tại họp báo khi được hỏi về vấn đề Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra trong bối cảnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão lũ. Liệu sẽ có tiết chế hay mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch ban đầu?

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết Ban tổ chức đã chuẩn bị phương án hỗ trợ, trong đó bao gồm việc công khai tài khoản quyên góp của Mặt trận Tổ quốc TP.HCM.

"Trước mỗi sự kiện, chúng tôi sẽ đăng mã QR và thông báo tài khoản để khán giả, diễn viên có thể chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung. Đây là một trong những phương án hiệu quả mà chúng tôi triển khai trong thời điểm khó khăn này" - ông Tạ Quang Đông nói.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL trả lời báo chí

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cũng nhận định Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 là cơ hội lớn để thành phố phát triển và lan tỏa điện ảnh Việt Nam, đặc biệt khi TP.HCM vừa được công nhận là Thành phố Sáng tạo Điện ảnh.

"Liên hoan phim lần này sẽ giúp TP.HCM trở thành trung tâm điện ảnh, kết nối các nhà sản xuất, phát hành và tiêu thụ phim trong nước và quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các hội thảo chuyên sâu sẽ thảo luận về tiềm năng phát triển điện ảnh TP.HCM, đồng thời tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững và vượt qua các khó khăn, vướng mắc của ngành" - bà Thanh Thúy nói.