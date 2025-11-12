Lý Hải lập 'cú đúp' tại Liên hoan phim Quốc tế ý tưởng mới tại Mỹ 12/11/2025 16:49

(PLO)- Tại Liên hoan phim Quốc tế ý tưởng mới San Francisco 2025, đạo diễn Lý Hải giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" và "Phim truyện Việt Nam hay nhất" với Lật mặt 8.

Đạo diễn Lý Hải vừa được vinh danh với giải “Best Film Director” (Đạo diễn phim xuất sắc nhất) tại Liên hoan phim Quốc tế ý tưởng mới San Francisco 2025 (San Francisco International New Concept Film Festival - SFNCFF 2025) – sự kiện điện ảnh thường niên tôn vinh những tác phẩm sáng tạo và nhà làm phim độc lập đến từ hơn 30 quốc gia.

Đạo diễn Lý Hải cùng vợ tại LHP Quốc tế ý tưởng mới San Francisco 2025. Ảnh: NSCC

Bên cạnh đó, bộ phim “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” (Face Off 8: Embrace of Light) của Lý Hải thắng giải “Best Vietnamese Feature Film” (Phim truyện Việt Nam hay nhất), đánh dấu cột mốc mới trong hành trình 10 năm của thương hiệu điện ảnh “Lật mặt”.

Liên hoan phim Quốc tế ý tưởng mới San Francisco 2025- San Francisco International New Concept Film Festival - SFNCFF 2025 là một liên hoan phim quốc tế có trụ sở tại San Francisco (Mỹ), quy tụ hơn 100 tác phẩm đến từ hơn 30 quốc gia thuộc châu Mỹ, châu Á và châu Âu.

Trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada, Nga, Ba Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Mexico, Tây Ban Nha, Đức, Iran, Brazil và Ai Cập.

Liên hoan nhằm tôn vinh những nhà làm phim độc lập và các tác phẩm mang tinh thần sáng tạo mới, khuyến khích sự đa dạng về văn hóa và cách kể chuyện trong điện ảnh toàn cầu.

Năm 2025, ban tổ chức cho biết đã nhận được hơn 100 phim gửi đến từ hơn 30 quốc gia, bao gồm Ukraine, Australia, Trung Quốc, Chile, Canada, Puerto Rico, Israel, Anh, Mỹ, Italy, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Nepal, Ấn Độ, Hồng Kông, Ba Lan, Việt Nam, Ghana, Nigeria, Đài Loan, Ireland, Na Uy, Mexico, Colombia, Đức, Thái Lan, Philippines, Iran, Tây Ban Nha, Brazil và Ai Cập.

Năm nay, Lý Hải được trao giải ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, bên cạnh nhiều nhà làm phim đến từ Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc và châu Âu.

Lý Hải lập cú đúp tại LHP Quốc tế ý tưởng mới San Francisco 2025.

Chia sẻ với PV, Lý Hải bày tỏ sự bất ngờ khi lập cú đúp tại Liên hoan.

"Khi gửi phim đi tôi chỉ nghĩ đơn giản là giới thiệu phim Việt đến khán giả quốc tế nhưng không ngờ lại nhận được đến 2 giải thưởng. Tôi hi vọng sẽ tiếp tục được đóng góp công sức cho điện ảnh Việt và mang những hình ảnh đẹp về đất nước, con người, văn hoá Việt đi xa hơn nữa" - nam đạo diễn bày tỏ.

Lật mặt 8: Vòng tay nắng do Lý Hải viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất, Minh Hà giữ vai trò đồng sản xuất. Bộ phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 30-4-2025, sau các suất chiếu sớm từ 27 đến 29-4.

Phim kết hợp yếu tố tuổi trẻ và xung đột thế hệ – một hướng đi mới trong series.

Bộ phim nhanh chóng thu hút khán giả trong kỳ nghỉ lễ 30-4 – 1-5, trở thành một trong những tác phẩm Việt ăn khách nhất mùa hè.

Sau đó, phim tiếp tục phát hành tại Bắc Mỹ, châu Âu, Australia và Nhật Bản, lập kỷ lục là phim Việt đầu tiên được phát hành cùng lúc trên 4 châu lục, mở rộng sức lan tỏa của thương hiệu “Lật mặt” ra thị trường toàn cầu.

Lật mặt 8 xoay quanh nhân vật Tâm (Đoàn Thế Vinh) – chàng trai đam mê âm nhạc nhưng bị người cha (Long Đẹp Trai) phản đối. Câu chuyện mang thông điệp dung dị về sự thấu hiểu giữa các thế hệ, tình thân và ước mơ, được thể hiện qua diễn xuất của dàn nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Kim Phương, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Tuyết Thu, Ngân Quỳnh cùng nhiều gương mặt trẻ.

Thành công của Lý Hải tại liên hoan phim Quốc tế ý tưởng mới San Francisco 2025 không chỉ là sự ghi nhận tài năng cá nhân, mà còn cho thấy sức lan tỏa của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới. “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” – với đề tài quen thuộc về tình cảm gia đình – đã vượt ra khỏi biên giới, chạm tới khán giả quốc tế bằng ngôn ngữ điện ảnh chân thành và sáng tạo.

Chuỗi phim “Lật mặt” do Lý Hải đạo diễn và viết kịch bản nhanh chóng trở thành thương hiệu riêng, duy trì sức hút ổn định qua nhiều phần.

Ra mắt từ năm 2015, series “Lật mặt” của Lý Hải đã khẳng định vị thế đặc biệt trong nền điện ảnh Việt khi liên tiếp thiết lập nhiều kỷ lục về doanh thu và sức ảnh hưởng.

Tính đến nay, tám phần phim đã mang về hơn 1.400 tỷ đồng, đưa “Lật mặt” trở thành chuỗi phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt.