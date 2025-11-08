Ca sĩ Đông Hùng cùng hàng ngàn khán giả hát Quốc ca tại Lễ hội Việt Nam - TP.HCM ở Nhật Bản 08/11/2025 23:18

(PLO)- Tại chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam - TP.HCM ở tỉnh Aichi, Nhật Bản, ca sĩ Đông Hùng cùng hàng ngàn khán giả hát Quốc ca đầy uy nghiêm, hùng hồn.

Ngày 8-11, Lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra tại sân khấu Công viên Edion Hisaya Plaza, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản.

Tham dự Lễ khai mạc có ông Omura Hideaki - Thống đốc tỉnh Aichi và bà Hirose Noriko - Đại sứ Du lịch TP.HCM tại Aichi, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Aichi 2025.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM phát biểu. Ảnh: BTC

Về phía Việt Nam có ông Trần Thế Thuận, Thành Ủy viên, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM; bà Trần Mai Phương – Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM và bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC).

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, ông Trần Thế Thuận đã có bài phát biểu thể hiện TP.HCM và tỉnh Aichi – hai địa phương luôn dành cho nhau tình cảm chân thành, sự tin cậy và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Ông Trần Thế Thuận cũng cho biết, thông qua âm nhạc, điệu múa và sắc màu văn hóa, các nghệ sĩ của TP.HCM mong muốn gửi đến bạn bè Nhật Bản thông điệp của tình bạn, sự sẻ chia và khát vọng hướng đến tương lai.

Tại chương trình khai mạc, các nghệ sĩ của TP.HCM đã thể hiện các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện bản sắc dân tộc Việt Nam – TP.HCM với các nghệ sĩ: NSƯT Thu Thuỷ, nghệ sĩ Đinh Nhật Minh, Nhà sản xuất âm nhạc Khánh, nghệ sĩ Mai Anh, nghệ sĩ Đoàn Minh Tài, Nghệ sĩ Lê Hưng - Nhã Hiếu, nhóm múa rối Trung tâm Nghệ thuật, nhóm múa ABC....

Ông Trần Thế Thuận (giữa) cùng đoàn nghệ thuật của TP.HCM là các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Trung tâm nghệ thuật của TP

Trong khuôn khổ lễ hội, BTC cũng đã bố trí không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa truyền thống, quảng bá du lịch. Đây là dịp giới thiệu hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Chương trình nghệ thuật tối ngày 8-11 được diễn ra tại Công viên Edion Hisaya Plaza, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản đã thu hút sự tham dự của hơn 10.000 khán giả.

Hơn 10.000 khán giả đến theo dõi chương trình nghệ thuật

Chương trình được bắt đầu từ 16 giờ 15 (giờ địa phương) với sự góp mặt của NSƯT Thu Thuỷ, ca sĩ Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Tố My, nhà sản xuất âm nhạc Khánh, nhóm múa ABC....đã mang đến cho khán giả Nhật Bản, các kiều bào, du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản một bữa tiệc thịnh soạn về âm nhạc biểu diễn, xiếc, những tiết mục đặc sắc, mang đậm tình yêu quê hương đất nước cùng những tiết mục đương đại đã để lại cho khán giả những dư âm đẹp.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật.

Ca sĩ Đông Hùng.

Đặc biệt, ca sĩ Đông Hùng đã cùng với toàn thể khán giả hát Quốc ca Việt Nam tại Nhật Bản đã để lại nhiều cảm xúc tự hào.