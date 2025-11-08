Thú vị tượng gốm mèo, hoa... tại triễn lãm 'Khu vườn hạnh phúc' của hoạ sĩ Nguyễn Thị Dũng 08/11/2025 16:59

(PLO)- Người xem thích thú với hơn 100 bộ tác phẩm gốm là các loại động vật quen thuộc như hươu, mèo, voi... hay những loại hoa như sen, thược dược... tại triển lãm 'Khu vườn hạnh phúc' 1của hoạ sĩ Nguyễn Thị Dũng.

Triển lãm gốm "Khu vườn hạnh phúc" tại Bảo tàng mỹ thuật TP.HCM giới thiệu 170 bộ tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thị Dũng được thực hiện trong 3 năm.

Họa sĩ Nguyễn Thị Dũng bên cạnh các tác phẩm của mình. Ảnh: V. HÀ

Đây cũng là triển lãm cá nhân đầu tay của họa sĩ Nguyễn Thị Dũng sau hơn 20 năm theo đuổi nghệ thuật làm gốm trang trí và tham gia nhiều triển lãm chung với chồng- họa sĩ Ngô Trọng Văn cũng như các thành viên của câu lạc bộ gốm mỹ thuật Sài Gòn.

Triển lãm trở về với tuổi thơ

Nói về việc chọn chủ đề "Khu vườn hạnh phúc", họa sĩ Nguyễn Thị Dũng cho biết: "Thật ra khi tôi chọn chủ đề này, nhiều người khá ngạc nhiên. Nhưng với tôi, đó là một câu chuyện rất riêng. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng núi, nơi tuổi thơ gắn liền với một khu vườn nhỏ của gia đình.

Khu vườn ấy rất đẹp – có suối bao quanh, cây trái sum suê, và là nơi tôi cùng mẹ chăm sóc mỗi ngày. Tôi còn nhớ mẹ thường gánh tôi trên một bên vai, bên kia là gánh mít – ký ức đó luôn in sâu trong tôi, dù bao năm trôi qua.

Có lẽ vì thế mà trong tiềm thức, hình ảnh khu vườn ấy luôn trở lại trong giấc mơ, trong cảm xúc sáng tác của tôi. Tôi thường làm hoa, lá, cây, cỏ, nhưng mãi gần đây tôi mới nhận ra lý do thật sự: đó là nỗi nhớ và niềm hạnh phúc của tuổi thơ – quãng thời gian đẹp nhất trong khu vườn ấy.

Khi đến với gốm, tôi lại tìm thấy cảm giác hạnh phúc đó – được chạm vào đất, tạo nên hình dáng, như được trở về với khu vườn tuổi thơ của mình" - hoạ sĩ Nguyễn Thị Dũng chia sẻ.

Khu vườn tuổi thơ với hoa, bướm, chuồn chuồn...

Theo nữ hoạ sĩ, 3 năm ấy là hành trình của thử nghiệm và kiên nhẫn– nhiều lần hỏng, nhiều lần làm lại, cả về kỹ thuật lẫn tạo hình.

"Và khoảng thời gian sáng tạo mạnh mẽ nhất chính là trong năm vừa qua, khi mọi cảm xúc và kỹ thuật hội tụ để tạo nên “Khu vườn hạnh phúc” hôm nay" – nữ họa sĩ nhấn mạnh.

Họa sĩ Nguyễn Thị Dũng tiết lộ, trong suốt quá trình thực hiện các tác phẩm bản thân cũng gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là ở khâu chọn nguyên liệu và kỹ thuật nung. Dù gặp nhiều thất bại, nhưng quá trình đó giúp bản thân tích lũy kinh nghiệm và vượt qua giới hạn của bản thân.

Những loài hoa quen thuộc được làm bằng gốm với sự khéo léo tỉ mỉ.

Họa sĩ Nguyễn Thị Dũng nhìn nhận thành công của triển lãm này không chỉ nằm ở tác phẩm trưng bày, mà ở chỗ bản thân đã vượt qua được chính mình – vượt qua nỗi sợ hư hỏng, sự thiếu tự tin, để tìm ra con đường sáng tạo mới cho những dự án sắp tới.

Người xem thích thú thưởng lãm như được bước vào một vườn cổ tích

Sẽ trở lại vào năm 2029

Trong triển lãm, người xem bắt gặp hình ảnh bướm, ong, ngựa, hoa, lá, mèo, nai cùng những loài hoa quen thuộc với người dân Việt như vạn thọ, sen, thược dược, hoa trà, mẫu đơn... được thể hiện bằng ngôn ngữ tạo hình vừa truyền thống vừa cách tân.

Các loại động vật quen thuộc như mèo, voi, ngựa... được làm kết hợp với hoa.

Họa sĩ Nguyễn Thị Dũng vẫn giữ nét dân dã, mộc mạc của gốm Việt, nhưng thổi vào đó nhịp điệu mới – mềm mại, uyển chuyển và đầy sức sống.

Họa sĩ Nguyễn Thị Dũng cho rằng hành trình sáng tạo của mình là tự nhiên bắt đầu từ “Mầm”.

Các tác phẩm được thực hiện tinh tế, tỉ mỉ gây ấn tượng cho người xem

Dự định sắp tới của nữ họa sĩ là triển lãm “Quả ngọt” – tiếp nối mạch cảm hứng ấy, có thể vào năm 2029

Triển lãm gốm "Khu vườn hạnh phúc" kéo dài đến hết 17-11-2025 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.