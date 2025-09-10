Hình ảnh người phụ nữ rất khác trong triển lãm 'Những vì sao trong đêm' của Mai Thị Kim Uyên 10/09/2025 09:37

(PLO)- Trở lại với triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên "Những vì sao trong đêm", họa sĩ Mai Thị Kim Uyên cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong việc chuyển từ sơn dầu sang sơn mài.

Triển lãm cá nhân "Những vì sao đêm" của họa sĩ Mai Thị Kim Uyên (thường gọi Uyên Mai) đã khai mạc vào tối 9-9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Đây là triển lãm cá nhân của nữ họa sĩ sau 2 năm kể từ triển lãm cá nhân đầu tiên "Những cô gái đỏng đảnh" tại TP.HCM (năm 2023).

Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên. Ảnh: NVCC

Triển lãm trưng bày 54 tranh sơn mài và các tác phẩm là sự kết hợp giữa bút pháp của sơn dầu hiện đại cùng kỹ thuật sơn mài truyền thống.

Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên sinh năm 1986 tại Núi Thành (Quảng Nam cũ), hiện sống tại Pleiku (Gia Lai), tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế, chuyên ngành sư phạm mỹ thuật.

Nhiều năm gần đây, họa sĩ Mai Thị Kim Uyên đã dành trọn vẹn thời gian cho việc sáng tác, song hành giữa sơn mài và sơn dầu, nhưng ngày càng chuyên tâm với sơn mài nhiều hơn.

Kỹ thuật kết hợp này rất ít họa sĩ áp dụng, còn đạt đến mức nhuần nhuyễn, giàu biểu cảm và có sức hút như Mai Thị Kim Uyên được đánh giá là hiếm thấy.

Triển lãm sơn mài Những vì sao trong đêm vẫn là nữ chủ thể số nhiều (những) như triển lãm cá nhân lần trước, với 3 cách tiếp cận điển hình.

Đầu tiên là bắt nguồn từ những mạch nguồn cảm xúc riêng tư, tinh tế và các suy tư, triết lý được nhen nhóm, kết tập dần để nuôi lớn thành nữ chủ thể chính của tác phẩm.

Tác phẩm "Phố đêm"

Nếu xem các tranh như Thinh không, Cô gái và chiếc thang, Về nhà, Bức tường đỏ, Phố đêm, Nắng về, Hạnh phúc là gì…, sẽ thấy ở giai đoạn tư duy này, những nữ chủ thể còn nhỏ nhắn trước thiên nhiên, trước cuộc đời, cũng như trước suy nghĩ của chính họ.

Thứ hai, khi nữ chủ thể đã định hình, đã khẳng định thì trở nên bao trùm bức tranh, lấn lướt cả bố cục và câu chuyện xung quanh.

Điều này được thể hiện qua các tác phẩm Tôi đi tìm tôi, Lộng gió, Mũi tên tự do, Giấc mơ màu hồng, Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn - bay đi, Life storys, Ánh sáng nơi cuối đường, Mặt trời đỏ,…

Tác phẩm Ánh sáng nơi cuối con đường

Thứ ba, giai đoạn dần xóa nhòa giữa ngoài và trong, giữa nữ chủ thể và hiện thực, giữa tác phẩm và họa sĩ. Điều này có thể nhận thấy qua các bức như Đi về phía mặt trời, Tự do, Tái sinh,…

Tác phẩm "Đêm tĩnh mịch"

Hình tượng nữ tính mà Mai Thị Kim Uyên xây dựng có tính đại diện cho từng giai đoạn, từng cảnh giới mà người nữ trải qua trong cuộc đời, trong tâm thức. Dù có gặp khó khăn gì, thách thức ra sao, thì hình tượng ấy cũng luôn hướng thượng, cũng thăng hoa, cũng lột xác.

"Những bức tranh được tôi vẽ bằng chính cảm xúc của mình đối với cuộc sống. Tôi nghĩ rằng, trong bất kỳ giai đoạn nào của người phụ nữ cũng đều có những tâm tư tình cảm trăn trở cũng như hạnh phúc riêng. Do đó tôi muốn ghi nó lại bằng cảm xúc, tư duy của riêng mình bằng tác phẩm hội họa" - nữ họa sĩ bày tỏ.

Tác phẩm Vân Khánh

Nhận xét về sự trở lại này, họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu nhận xét họa sĩ Mai Thị Kim Uyên đã trưởng thành rõ nét trong việc chuyển từ sơn dầu sang sơn mài, với bút pháp mạnh mẽ nhưng giàu cảm xúc, không phô trương.

"Tranh của Uyên gây ấn tượng không phải ở kỹ thuật, mà ở chiều sâu cảm xúc, thể hiện hình ảnh người phụ nữ làm chủ câu chuyện nghệ thuật của mình. Cô theo đuổi một chủ đề xuyên suốt, sáng tạo trong bố cục và thể hiện.

Dù là người mẹ, người phụ nữ bình thường trong đời sống, Uyên vẫn tận tụy, miệt mài lao động nghệ thuật. Tranh của cô không chỉ phản ánh tâm tư giới trẻ mà còn chạm tới trái tim người xem nhờ sự thi vị hóa đời thường bằng cảm xúc chân thành và đam mê nghệ thuật" - họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu chia sẻ.