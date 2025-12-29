Chiếu 5 tập phim tài liệu 'Cuba và Việt Nam: Anh em bằng sự lựa chọn' 29/12/2025 11:12

Từ ngày 29-12-2025 đến 2-1-2026, loạt phim tài liệu Cuba và Việt Nam: Anh em bằng sự lựa chọn sẽ được phát sóng trên kênh Cubavisión Internacional, đồng thời phát lại trên các kênh quốc gia của Truyền hình Cuba và VTV9, trong khuôn khổ chương trình đặc biệt kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba (01-01-1959 – 01-01-2026).

Bộ phim gồm năm tập, được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (02-12-1960 – 02-12-2025), do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM và kênh Cubavisión Internacional sản xuất.

Đây là kết quả của quá trình hợp tác nghiêm túc, bền bỉ giữa các nhà báo, nhà làm phim, chuyên gia và nhân chứng lịch sử của hai quốc gia.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, toàn bộ năm tập phim đã hoàn tất và được bàn giao cho phía Cuba vào ngày 21-12-2025.

Đoàn làm phim làm việc với Đại sứ quán Cu Ba tại Việt Nam. Ảnh: VTV

Không chỉ tái hiện những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Cuba, bộ phim còn đi sâu vào những câu chuyện đời thường, những số phận cụ thể, nơi tình hữu nghị được nuôi dưỡng bằng sự hy sinh, sẻ chia và niềm tin lâu dài giữa hai dân tộc.

Tập mở đầu mang tên Khi lịch sử gọi tên tình anh em đưa khán giả trở lại những năm tháng ác liệt của chiến tranh Việt Nam, khi Cuba dành cho Việt Nam sự ủng hộ không điều kiện.

Thông qua tư liệu lịch sử, phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel Castro cùng ký ức của các nhân chứng như phiên dịch viên Nguyễn Xuân Phong và các cựu chiến binh Trường Sơn, bộ phim khắc họa một tình đoàn kết được tôi luyện trong bom đạn và thử thách sinh tử.

Tập hai mở rộng câu chuyện sang lĩnh vực văn hóa và giáo dục, nơi mối quan hệ Việt Nam – Cuba được bồi đắp qua thơ ca, trường học, các thế hệ sinh viên và những mối gắn bó vượt qua biên giới.

Từ Trường Tiểu học Việt Nam – Cuba tại Hà Nội đến ký ức của các cựu du học sinh Việt Nam tại Havana, tình hữu nghị được thể hiện như một dòng chảy bền bỉ trong đời sống xã hội.

Ở tập ba, nghệ thuật trở thành sợi dây kết nối hai dân tộc thông qua những cuộc gặp gỡ trên sân khấu, trong âm nhạc, múa ballet và văn học.

Hình ảnh đoàn Ballet Quốc gia Cuba biểu diễn tại Việt Nam, ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đón các nghệ sĩ Cuba và tư tưởng của José Martí được khắc họa như mạch nguồn chung của hai nền văn hóa cách nhau nửa vòng trái đất.

Tập bốn tập trung vào hợp tác nông nghiệp và an ninh lương thực, một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam – Cuba trong nhiều thập kỷ.

Từ những cánh đồng mía, ruộng lúa ở Pinar del Río đến các dự án chuyển giao giống lúa Việt Nam sang Cuba, bộ phim cho thấy tình hữu nghị được cụ thể hóa bằng tri thức, khoa học và những giá trị bền vững cho người dân hai nước.

Đạo diễn Nguyễn Đức Đệ (VTV) và Adianez Salles (kênh Cubavisión Internacional ) làm việc với Đại sứ Cuba tại Việt Nam. Ảnh: VTV

Khép lại loạt phim là tập năm với những câu chuyện giàu cảm xúc về hợp tác y tế, khoa học và công nghệ.

Từ Bệnh viện Việt Nam – Cuba Đồng Hới đến ca phẫu thuật tim cứu sống một nhà báo Cuba mang dòng máu Việt, hay các dự án liên doanh dược phẩm – công nghệ sinh học, bộ phim khẳng định mối quan hệ anh em Việt Nam – Cuba không chỉ thuộc về quá khứ mà đang tiếp tục được vun đắp trong hiện tại và tương lai.

Không chỉ là một loạt phim tài liệu mang ý nghĩa kỷ niệm, Cuba và Việt Nam: Anh em bằng sự lựa chọn còn góp phần khẳng định chiều sâu lịch sử, chính trị và văn hóa của mối quan hệ hai nước, đồng thời thể hiện năng lực hợp tác sản xuất quốc tế chuyên nghiệp của VTV, VTV9 và các đối tác Cuba.

Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Việt Nam đánh giá cao sự tận tâm và nghiêm túc của ê-kíp thực hiện, coi đây là đóng góp có ý nghĩa trong việc gìn giữ và lan tỏa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc suốt hơn sáu thập kỷ qua.