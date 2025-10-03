Chủ tịch Quốc hội Cuba cảm ơn nghĩa tình sâu nặng từ Việt Nam 03/10/2025 17:59

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández trân trọng cảm ơn nghĩa tình và những hoạt động hỗ trợ nhân dân Cuba mà TP.HCM và các tỉnh, thành phía nam thực hiện trong suốt thời gian qua.

Chiều 3-10, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đã có buổi gặp gỡ đại diện Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba tại TP.HCM.

Cùng tham dự buổi gặp có ông Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, cùng lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phía nam.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, chia sẻ tại buổi gặp. Ảnh: TRẦN LINH

Cái ôm thắm tình hữu nghị Việt Nam – Cuba



Trong không khí thân tình, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi chia sẻ sự phấn khởi khi đón Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández cùng đoàn đại biểu Cuba đến thăm, làm việc tại TP.HCM.

Ông khẳng định TP.HCM luôn trân trọng và ghi nhớ tình cảm anh em thủy chung, son sắt mà nhân dân Cuba đã dành cho nhân dân Việt Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Văn Lợi cũng nhắc đến vết sẹo nhỏ còn in trên cơ thể mỗi người Việt từ mũi tiêm vaccine do các nhà khoa học Cuba nghiên cứu. Ông cho rằng, vết sẹo ấy không chỉ là dấu tích y học, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết, sự sẻ chia thủy chung, son sắt giữa Việt Nam – Cuba.

Bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TP.HCM trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández. Ảnh: TRẦN LINH

Lãnh đạo TP.HCM cho biết thời gian qua TP đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm củng cố và thắt chặt tình hữu nghị với Cuba.

Tiêu biểu là chương trình “Mặt trời không biên giới” – dự án hỗ trợ xây dựng hệ thống điện mặt trời tại các trường tiểu học ở Cuba. Gần đây, TP.HCM cũng tổ chức trận bóng đá giao hữu gây quỹ ủng hộ nhân dân Cuba; nhiều cơ quan, ban ngành còn phát động quyên góp trong các buổi chào cờ đầu tuần.

Đặc biệt, hình ảnh gây xúc động mạnh mẽ chính là những em học sinh tiểu học gom góp tiền mừng tuổi đầu năm để gửi tặng bạn nhỏ Cuba. Những bàn tay bé xíu trao đi đồng tiền tiết kiệm thấm đẫm tình thương đã trở thành nhịp cầu thủy chung, dịu dàng và sâu sắc nhất của tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

“Chúng tôi luôn ở bên các bạn, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng Cuba vượt qua gian khó. Chúng tôi vui mừng thấy cây lúa Việt Nam đang xanh tươi trên cánh đồng Cuba, và sắp tới đây, những dòng điện từ Mặt trời không biên giới sẽ thắp sáng trường học Cuba – như một biểu tượng của tình đoàn kết bền chặt, thủy chung và sẻ chia không biên giới”- ông Nguyễn Văn Lợi xúc động.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi đã dành tặng Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández một cái ôm thắm tình hữu nghị. Ảnh: TRẦN LINH

Theo ông Nguyễn Văn Lợi, nếu có một tình bạn được miêu tả bằng những ngôn từ đẹp đẽ nhất, thì đó chính là tình bạn giữa Việt Nam và Cuba. Đó là tình bạn được tôi luyện trong gian khổ, hun đúc bởi sự hy sinh, nâng niu bởi thủy chung và đang đơm hoa kết trái trong công cuộc xây dựng, phát triển mỗi đất nước.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tin tưởng đất nước Cuba anh hùng sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Kết thúc những lời chia sẻ chân tình, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi đã dành tặng Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández một cái ôm thắm tình hữu nghị, như minh chứng sống động cho mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc.

Nhân dân Cuba cảm ơn sự nghĩa tình từ Việt Nam

Chia sẻ tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández gửi lời chia buồn với nhân dân Việt Nam, đặc biệt những người dân đang chịu ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ông chúc người dân Việt Nam sớm khắc phục được thiệt hại sau cơn bão và tin tưởng rằng Việt Nam sẽ vượt qua và chiến thắng mọi thách thức, khó khăn, tiến tới xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández chia sẻ tại buổi gặp. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Esteban Lazo Hernández cũng cảm ơn nghĩa tình, sự đoàn kết và những hoạt động hỗ trợ nhân dân Cuba đã được TP.HCM và các tỉnh, thành phía nam thực hiện trong suốt thời gian qua.

Ông cho biết nhân dân Cuba vô cùng cảm động với chiến dịch quyên góp ủng hộ Cuba được khởi xướng bởi Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam với sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. Phong trào ủng hộ, giúp đỡ Cuba cũng được triển khai nhân kỷ niệm 65 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Esteban Lazo Hernández thông tin số tiền mà Việt Nam ủng hộ đã được Cuba sử dụng một phần để giải quyết vấn đề đang cấp bách nhất là trang bị thiết bị phục vụ truyền tải và phân phối điện.

Đại diện Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM trao quà lưu niệm cho ông Esteban Lazo Hernández. Ảnh: TRẦN LINH

Đoàn đại biểu Cuba cùng chụp hình lưu niệm với đoàn TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Chủ tịch Quốc hội Cuba cũng tri ân phong trào mà Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TP.HCM khởi xướng quyên góp, ủng hộ Cuba với tên gọi “Mặt trời không biên giới”, nhân 65 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông đánh giá đây là dự án ủng hộ, giúp đỡ rất nhân văn, thiết thực, qua đó giúp Cuba lắp đặt những thiết bị điện mặt trời để chiếu sáng các lớp học của các trường tại Cuba. Đặc biệt, Cuba sẽ dùng sự giúp đỡ này để trang bị hệ thống điện mặt trời cho vùng sâu vùng xa đang còn khó khăn về điện.

Ông Esteban Lazo Hernández kỳ vọng trong giai đoạn tới Việt Nam - Cuba sẽ tăng cường giao lưu giữa thế hệ thanh niên hai nước để tiếp tục gìn giữ và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, thủy chung đã gắn bó giữa Việt Nam - Cuba trong nhiều thập kỷ qua.