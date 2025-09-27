Trận giao hữu gây quỹ thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Cuba 27/09/2025 15:10

Hoạt động thể thao mang ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời là sự kiện trọng điểm trong chuỗi hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật TP.HCM kể từ ngày Đất nước thống nhất. Trận giao hữu đặc biệt diễn ra trên sân Thống Nhất.

Trận giao hữu gây được quỹ 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba. Ảnh: DP

Đặc biệt, trận giao hữu bóng đá cũng là dịp để vận động, gây quỹ ủng hộ nhân dân Cuba, đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất do đại dịch Covid-19, thiên tai,... thông qua chương trình “65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Giám đốc Sở VH& Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận phát biểu tại sự kiện. Ảnh: D.Phương

Ông Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội, ăn mừng bàn thắng. Ảnh:DP

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết trận giao hữu bóng đá giữa đội cán bộ, công chức và đội văn nghệ sĩ thành phố diễn ra trong không khí thân tình, phấn khởi, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 50 năm văn học, nghệ thuật thành phố kể từ ngày Đất nước thống nhất. Ông nhấn mạnh sự kiện không chỉ tạo ra một sân chơi thể thao thú vị, gắn kết đội ngũ công chức và văn nghệ sĩ, mà còn là dịp để vận động ủng hộ nhân dân Cuba trong chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”. Thông qua hoạt động nhân văn này là minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba.

Phó Bí thư Thành Ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao cúp vàng cho đội thắng. Ảnh DP.

Thông qua thông điệp “Việt Nam - Cuba: Mãi mãi kề vai trong thử thách - Chia sẻ giữa gian nan”, Ban tổ chức trận đấu kêu gọi các đại biểu, khán giả và người dân cùng chung tay đóng góp, tiếp thêm nguồn lực cho bạn bè Cuba. Các thùng quyên góp được đặt tại nhiều khu vực của sân Thống Nhất trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Tính đến khi trận đấu giao hữu kết thúc, tổng số tiền quyên góp được là 2 tỷ đồng.

Cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí cầm còi trận đấu giao hữu. Ảnh:DP

Phát biểu tại sự kiện, bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TP.HCM, xúc động chia sẻ: “Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và sẻ chia từ các tổ chức, ban ngành và người dân Việt Nam luôn dành cho Cuba những tình cảm sâu nặng. Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta là một tình bạn truyền thống, lâu đời, hiếm có trên thế giới, được vun đắp bởi hai vị lãnh tụ vĩ đại Fidel Castro và Hồ Chí Minh. Không có cách thể hiện nào tốt hơn tinh thần đoàn kết và nghĩa tình thông qua văn hóa và thể thao, những giá trị gần gũi, nhân văn”.

Ca sĩ Hoàng Bách đóng góp Quỹ trước trận đấu. Ảnh:DP

Về phía hai đội thi đấu, đội trưởng đội cán bộ, công chức TP.HCM là đồng chí Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội; còn đội trưởng đội văn nghệ sĩ là ca sĩ Hoàng Bách. Dù thời tiết không thuận lợi, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống sân Thống Nhất trong thời gian bóng lăn, nhưng không làm giảm khí thế và quyết tâm của các cầu thủ. Hai đội thi đấu sôi nổi, quyết liệt nhưng đề cao tinh thần cao thượng, giao lưu.

Kết thúc trận đấu, đội cán bộ, công chức TP.HCM giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, kết quả không phải là điều quan trọng nhất. Như ý nghĩa của sự kiện, điều để lại ấn tượng sâu sắc chính là sự đoàn kết, sẻ chia giữa các tầng lớp nhân dân TP.HCM, giới văn nghệ sĩ và tinh thần hữu nghị quốc tế với nhân dân Cuba, minh chứng sống động cho mối quan hệ “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” giữa hai dân tộc.