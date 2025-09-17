Bóng đá Đông Nam Á là khắc tinh với HLV Nhật Bản 17/09/2025 17:01

CLB Hà Nội vừa chia tay HLV Nhật bản Makoto Teguramori sau chỉ gần 1 năm làm việc. Nhìn lại lịch sử bóng đá Việt Nam lẫn Đông Nam Á chẳng có HLV người Nhật Bản nào thành công dẫu họ không hề yếu, thậm chí rất nổi tiếng.

Bóng đá Đông Nam Á không có duyên với những nhà cầm quân Nhật Bản. HLV Makoto Teguramori rất tiếng tăm, năm 2017, ông dẫn dắt U-23 Nhật Bản rất ấn tượng lên ngôi vô địch châu Á và ông cũng là trợ lý HLV đội tuyển quốc gia Nhật.

HLV Nhật Bản Makoto Teguramori vừa chia tay CLB Hà Nội sau thành tích khởi đi yếu kém.

Bóng đá Việt Nam cũng từng chứng kiến HLV Toshiya Miura của đội tuyển Việt Nam ra đi trong thế thất bại. Vị HLV Nhật này có công nâng cấp đội tuyển thi đấu máu lửa, cứng rắn, điều cần thiết của những đội bóng có thể hình nhỏ nhắn như kiểu bóng đá Việt Nam.

Thái Lan chứng kiến nhiều HLV Nhật Bản nổi tiếng ra đi liên tục, nhất là các cấp đội tuyển. HLV Nishino Akira sau khi dẫn dắt tuyển Nhật Bản vào vòng 16 đội World Cup 2018, trở về thời gian ngắn ông dẫn tuyển Thái Lan và U-22 Thái Lan. Tuyển Thái Lan thì mất ngôi vô địch vào tay tuyển Việt Nam (AFF Cup 2018). Tại SEA Games 2019 ở Philippines thì tuyển Thái Lan cũng trở thành cựu vô địch SEA Games khi U-22 Việt Nam lên ngôi...

Thái Lan thua Việt Nam hai lần tại AFF Cup 2025, khiến LĐBĐ Thái Lan hết kiên nhẫn với HLV Nhật Bản, ông Futoshi Akira. Ảnh: CTP

Vài tháng qua, các HLV Nhật Bản đình đám cũng chia tay bóng đá Thái Lan như HLV Takayuki Nishigaya dẫn dắt U-23 Thái Lan có thành tích kém đành phải chia tay. Sau đó HLV nội Thawatchai Ongtrakul lên dẫn dắt U-23 Thái Lan tham dự giải U-23 Đông Nam Á 2025 rồi thua chủ nhà Indonesia 0-1 ở bán kết.

Gần đây nhất, Thái Lan sa thải luôn HLV Futoshi Akira, một nhà cầm quân rất ấn tượng, HLV Futoshi Akira dẫn đội tuyển nữ Nhật Bản đá World Cup 2023 rất... hay. Tuy nhiên về Thái Lan lại là câu chuyện khác và ông ra đi không kèn không trống.

Về Thái Lan, HLV Futoshi Akira dẫn đội tuyển nữ Thái Lan đá vòng loại Asian Cup 2026. Thái Lan được đá sân nhà ở Chiang Mai, nhưng trận chung kết bảng đã thua luôn Ấn Độ 1-2 mất chiếc vé đi Asian Cup 2026 cũng là vòng loại World Cup 2027. LĐBĐ Thái Lan rất cay đắng bởi việc tuyển nữ Thái Lan thua Ấn Độ ngay trên sân nhà là không thể chấp nhận.

Tuy nhiên lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan vẫn tạo cơ hội khác cho vị HLV Nhật Bản này tại AFF Cup nữ 2025 ở Việt Nam. Nhưng tuyển nữ Thái Lan đã hai lần thua tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng và trận tranh hạng ba lần lượt 1-0 và 1-3. Chưa hết ở bán kết thì tuyển nữ Thái Lan thua cả Myanmar.

Vì thế, lãnh đạo bóng đá Thái Lan hết kiên nhẫn với HLV Futoshi Akira và đưa HLV nội, bà Nuerengtai lên dẫn dắt tuyển nữ Thái Lan với mục tiêu trước mắt là vô địch SEA Games 33.

Trong khi đó, ba đời HLV Nhật Bản gần nhất của đội tuyển Singapore gồm Tatsuma Yoshida (2019 đến 2021) rồi đến Takayuki Nishigaya và Tsutomu Ogura đều thất bại.

Điều đáng nói là những HLV Nhật Bản đến Đông Nam Á làm việc có rất nhiều HLV giỏi, nhưng hầu như đều bị sa thải.

CLB Hà Nội sau 3 lượt trận mới chỉ có 1 điểm trong tay đứng thứ 11 V-League và lãnh đạo đã quyết định sa thải HLV Makoto Teguramori.