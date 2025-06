CLB Bình Định vào trận sinh tử với Công an Hà Nội 03/06/2025 13:18

(PLO)- Cuộc đối đầu với CLB Công an Hà Nội lúc 18 giờ, ngày 3-6 trên sân vận động Quy Nhơn không khác gì trận chung kết của CLB Bình Định ở mùa giải năm nay.

Đây là trận đấu bù vòng 20 V-League, và cũng là cơ hội cuối cùng còn lại để thầy trò HLV Trần Minh Chiến tự cứu mình trong cuộc chiến trụ hạng. Hiện tại, Bình Định đang xếp áp chót (thứ 13) với 21 điểm. Nếu giành chiến thắng trước CLB Công an Hà Nội, đội bóng đất Võ sẽ tạm thời thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, vượt qua SL Nghệ An (22 điểm), nới rộng khoảng cách với Đà Nẵng (21 điểm), và chỉ còn kém TP.HCM cùng Quảng Nam đúng 1 điểm.

Trong một cuộc đua mà từng điểm số có thể xoay chuyển cục diện, trận đấu với Công an Hà Nội là một cơ hội rất hiếm hoi mà Bình Định không còn đường lùi, bất chấp đối thủ của họ không dễ chơi. Đội bóng ngành công an đang xếp thứ 4, vẫn còn cơ hội cạnh tranh huy chương và cũng cần điểm số. Tuy nhiên, Bình Định có lý do để tin.

Ngoài lợi thế sân nhà Quy nhơn, họ còn được hưởng lợi từ việc đội khách thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. HLV Mano Polking không có sự phục vụ của hàng loạt trụ cột do nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia như thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ Pendant Quang Vinh, tiền vệ Quang Hải. Trung vệ Việt Anh thì chấn thương, còn tiền vệ Lê Văn Đô bị treo giò vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Đội khách Công an Hà Nội vắng nhiều trụ cột là thời cơ lớn cho Bình Định có chiến thắng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Những trụ cột vắng mặt của Công an Hà Nội là một tổn thất đáng kể cho đội hình vốn có chiều sâu nhưng không dư dả nhân sự ở giai đoạn cuối mùa. Về phần mình, Bình Định buộc phải chơi với tâm lý “thắng hay là chết” vì bất kể một kết quả khác 3 điểm cũng đều khiến họ lâm nguy. Trong bối cảnh áp lực đang dồn nén, yếu tố tinh thần trở nên quan trọng không kém chuyên môn. Một kết quả tích cực trước Công an Hà Nội sẽ giúp đội bóng đất võ không chỉ có thêm điểm mà còn tạo cú hích tâm lý rất lớn trước cuộc đối đầu “6 điểm” với TP.HCM sắp tới.

Trên sân tập gần đây, tân HLV Trần Minh Chiến đã liên tục điều chỉnh chiến thuật nhằm tăng sự chắc chắn ở hàng thủ, điều mà Bình Định thiếu suốt cả mùa giải. Họ để thủng lưới 31 bàn sau 21 trận, thuộc nhóm đội có hàng thủ tệ nhất giải. Tuy nhiên, khi hàng công vẫn còn những nhân tố có thể tạo đột biến, điều đội bóng cần lúc này là giữ vững sự tập trung và hạn chế tối đa sai lầm cá nhân.

Đội khách Công an Hà Nội dù mạnh, và trên lý thuyết vẫn còn cơ hội tranh chấp huy chương, nhưng rõ ràng việc thiếu những quân bài chủ chốt sẽ ảnh hưởng đến khả năng vận hành chiến thuật. Họ vẫn còn những cầu thủ chất lượng hơn chủ nhà, nhưng các học trò Polking sẽ không dễ chơi trên mặt sân Quy Nhơn – nơi Bình Định thường thể hiện bộ mặt khác hẳn so với các chuyến làm khách.

Chủ sân Quy Nhơn không còn đường lùi. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nếu có chiến thắng Công an Hà Nội, thầy trò Trần Minh Chiến sẽ rộng mở hơn cánh cửa trụ hạng. Trận tiếp theo gặp đối thủ cùng cảnh ngộ TP.HCM, một đối thủ trực tiếp cạnh tranh trong nhóm cuối, chính là thời cơ vàng để bứt phá. Tuy nhiên, nếu để thua Công an Hà Nội, hoặc chỉ có 1 điểm, Bình Định sẽ rơi vào thế ngặt nghèo khi không còn quyền tự quyết rõ ràng.

Giai đoạn cuối mùa luôn chứa đựng những bất ngờ, nhưng cũng là lúc cần bản lĩnh thật sự. Bình Định có quyền tự cứu mình, và trận đấu với Công an Hà Nội là thời khắc để chứng minh họ không đầu hàng số phận, nếu nhìn về tương lai có nhà tài trợ mới mà không phải hồi hộp “ăn bữa nay, lo bữa mai”.