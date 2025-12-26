HLV đội tuyển Việt Nam tự tin đánh bại Indonesia ở bán kết AFF Cup 26/12/2025 11:46

(PLO)- Trước thềm trận bán kết Cúp Futsal U-19 AFF 2025, HLV trưởng đội tuyển futsal U-19 Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng nhiều phương án chiến thuật khác nhau và dành thời gian theo dõi, phân tích chi tiết đối thủ U-19 Indonesia.

Đội tuyển trẻ Việt Nam đã sẵn sàng cho thử thách lớn tại vòng đấu loại trực tiếp, sau khi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh đứng nhì bảng A, chạm trán đội tuyển futsal U-19 Indonesia giành ngôi nhất bảng B. Trận đấu ở ở vòng bán kết rất được chờ đợi này sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan) vào lúc 16 giờ ngày 27-12, mang đến màn so tài căng thẳng giữa hai đại diện hàng đầu của futsal trẻ Đông Nam Á.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Nguyễn Tuấn Anh cho biết ban huấn luyện đã chủ động chuẩn bị cho các tình huống ngay từ sớm, không đợi đến khi xác định chính xác đối thủ bán kết. Ông nhấn mạnh rằng đội ngũ chuyên môn đã nghiên cứu kỹ lối chơi, điểm mạnh cũng như cách vận hành chiến thuật của cả Indonesia lẫn Malaysia, hai đội cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp ở bảng B. Theo ông, việc chuẩn bị sớm giúp các học trò không bị động và có đủ thời gian điều chỉnh chiến thuật phù hợp.

Nhà cầm quân của U-19 Việt Nam cũng bày tỏ sự tin tưởng vào sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ, đặc biệt là những gì họ đã thể hiện trong các trận đấu gần đây. Ông đánh giá cao tinh thần thi đấu, sự tuân thủ chiến thuật và khả năng thích nghi của toàn đội, coi đây là nền tảng quan trọng để hướng tới kết quả tích cực trước Indonesia.

HLV Nguyễn Tuấn Anh tự tin trước trận bán kết AFF Cup gặp Indonesia. Ảnh: VFF.

Ở vòng bảng, U-19 Việt Nam đã khép lại hành trình bằng trận thua sát nút 1-2 trước chủ nhà Thái Lan vào tối 25-12, sau trận ra quân đại thắng Brunei 18-0. Dù không giành được kết quả như mong muốn, màn trình diễn của các cầu thủ vẫn nhận được nhiều lời khen. Trận thua này khiến Việt Nam đứng thứ hai bảng A với 3 điểm sau hai lượt trận, trong khi Thái Lan giành ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Tuấn Anh cho rằng các cầu thủ đã thực hiện tốt đấu pháp đề ra, duy trì tinh thần thi đấu cao và chiến đấu đến những giây cuối cùng. Ông thừa nhận đội tuyển tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, song sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm cùng một vài thời điểm mất tập trung đã khiến Việt Nam phải trả giá. Dù vậy, ông vẫn hài lòng với cách các cầu thủ kiểm soát thế trận và giữ được sự chủ động trong phần lớn thời gian thi đấu.

Lịch thi đấu của 4 đội mạnh nhất giải.

Về phía đối thủ, U-19 Indonesia cho thấy phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả hai trận tại bảng B. Sau chiến thắng đậm 4-1 trước Myanmar ở trận ra quân, Indonesia tiếp tục vượt qua Malaysia với tỷ số 1-0. Với hai chiến thắng liên tiếp, Indonesia giành trọn 6 điểm và hiên ngang bước vào bán kết với tư cách đội nhất bảng.

Trận bán kết giữa U-19 Việt Nam và U-19 Indonesia được dự báo sẽ rất cân bằng và kịch tính, khi cả hai đội đều sở hữu lối chơi tốc độ, kỷ luật và giàu khát khao. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban huấn luyện cùng tinh thần quyết tâm của các cầu thủ, U-19 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên màn trình diễn thuyết phục trong trận này.