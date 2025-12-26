Rủi ro cao ở World Cup 2026 26/12/2025 11:20

(PLO)- Khi vòng chung kết World Cup 2026 chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa sẽ chính thức khởi tranh, ban tổ chức giải đấu đang phải đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất trong lịch sử: nguy cơ nắng nóng cực độ.

World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia Mỹ, Mexico và Canada, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7, giai đoạn cao điểm của mùa hè Bắc Mỹ. Nhiệt độ tăng cao đã đặt ra những lo ngại về rủi ro cho sức khỏe các cầu thủ và trọng tài, đồng thời kéo theo hàng loạt vấn đề hậu cần phức tạp liên quan đến khán giả lẫn công tác tổ chức.

Tại sân vận động SoFi ở Los Angeles, một trong những địa điểm hiện đại nhất của World Cup 2026 với chi phí xây dựng lên tới 5,5 tỷ USD, công tác ứng phó với nắng nóng đã được chuẩn bị từ sớm. Bên trong sân, khoảng 15 quạt phun sương công nghiệp cao hơn hai mét đang được bố trí sẵn sàng để sử dụng khi nhiệt độ vượt ngưỡng 26,7 độ C.

Ngoài ra, mái che treo ở độ cao khoảng 45 mét phía trên khán đài giúp tạo bóng mát, trong khi các khe hở lớn quanh sân cho phép gió biển từ Thái Bình Dương thổi vào, hình thành một hệ thống làm mát tự nhiên. Theo ông Otto Benedict, Phó Chủ tịch phụ trách vận hành sân SoFi, việc đảm bảo điều kiện an toàn cho hơn 70.000 khán giả trong môi trường nhiệt độ cao là ưu tiên hàng đầu của ban quản lý.

Các cầu thủ đá cúp thế giới ở Bắc Mỹ sẽ chịu cái nóng như thiêu đốt. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, không phải tất cả 16 sân vận động đăng cai cúp thế giới đều được trang bị công nghệ hiện đại tương tự. Một nghiên cứu công bố hồi tháng 1 trên Tạp chí Sinh khí tượng Quốc tế đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro sức khỏe đối với cầu thủ và trọng tài do nắng nóng tại World Cup 2026. Sáu thành phố được xác định có mức độ rủi ro cao gồm Monterrey, Miami, Kansas City, Boston, New York và Philadelphia.

Theo báo cáo của tổ chức Football for Future, trong năm 2025, các địa điểm này đều ghi nhận ít nhất một ngày có chỉ số nhiệt độ bầu ướt (WBGT) vượt quá 35 độ C, ngưỡng được coi là giới hạn chịu đựng của cơ thể con người.

Thực tế, vấn đề thời tiết đã bộc lộ rõ tại FIFA Club World Cup diễn ra gần đây ở Mỹ, khi nhiều cầu thủ và HLV công khai phàn nàn về điều kiện thi đấu khắc nghiệt. FIFA vì vậy đã áp dụng quy định nghỉ giải nhiệt ở phút 22 và 67 trong tất cả các trận đấu World Cup 2026. Bên cạnh đó, lịch thi đấu cũng được điều chỉnh để các trận ban ngày chủ yếu diễn ra tại những sân có mái che và điều hòa như Dallas, Houston hay Atlanta, trong khi các thành phố có rủi ro cao hơn sẽ tổ chức các trận đấu vào buổi tối.

Các cổ động viên cũng là nhóm chịu nguy cơ cao. Ảnh: EPA.

Dù vậy, Liên đoàn cầu thủ thế giới FIFPro cho rằng vẫn tồn tại những trận đấu tiềm ẩn nguy cơ lớn, đặc biệt là các trận vòng bảng diễn ra vào buổi chiều tại New York, Boston và Philadelphia, cũng như trận chung kết dự kiến đá lúc 15 giờ tại New York. FIFPro khuyến nghị nên hoãn thi đấu nếu chỉ số WBGT vượt quá 28 độ C.

Khán giả cũng được đánh giá là nhóm dễ gặp rủi ro. Theo ông Chris Fuhrmann từ Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Mỹ, hiệu ứng “đảo nhiệt đô thị” trong các sân vận động cùng việc cổ vũ liên tục có thể khiến thân nhiệt khán giả tăng cao nhanh chóng. Trong khi đó, FIFA vẫn chưa công bố rõ ràng quy định về việc mang nước uống vào sân.

Các chuyên gia khí tượng nhấn mạnh rằng yếu tố phòng ngừa, đặc biệt là cung cấp thông tin đa ngôn ngữ cho du khách quốc tế, sẽ đóng vai trò then chốt. Bài học từ những giải đấu gần đây cho thấy việc nâng cao nhận thức về thời tiết và an toàn sức khỏe là điều không thể thiếu để World Cup 2026 diễn ra suôn sẻ trên một hành tinh ngày càng nóng lên.