Tuyển nữ Thái Lan ‘phục thù’ Myanmar 16/08/2025 15:08

(PLO)- Đội tuyển nữ Thái Lan, do ông thầy người Nhật Bản 54 tuổi Futoshi Ikeda dẫn dắt, sẽ đối đầu với đồng hương Tetsuro Uki 53 tuổi đang nắm tuyển nữ Myanmar ở vòng bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2025, với hy vọng phục thù cho thất bại ở SEA Games 2023.

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 đã vào đến vòng bán kết và bất cứ sai lầm nào cũng trả giá đắt. Đội tuyển nữ Thái Lan, dưới quyền HLV trưởng người Nhật Bản Futoshi Ikeda có cuộc chạm trán thú vị với thầy trò Tetsuro Uki vào chiều 16-8. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ đụng độ chủ nhà Việt Nam hoặc tuyển nữ U-23 Úc.

Trận bán kết 1 này có nhiều điểm đáng chú ý, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa hai HLV người Nhật Bản. Đây cũng là lần đầu tiên hai đội gặp nhau sau hơn hai năm kể từ khi Myanmar đánh bại tuyển nữ Thái Lan 4-2 ở bán kết SEA Games 2023 tại Campuchia, khiến người Thái lỡ mất chiếc huy chương vàng.

Ở vòng bảng Đông Nam Á mùa này, tuyển nữ Thái Lan đã thắng Indonesia 7-0, thắng Campuchia 7-0 và thua Việt Nam 0-1, trong khi Myanmar thắng U-23 Úc 2-1, thắng Đông Timor 3-0 và hòa Philippines 1-1. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển nữ Thái Lan là Janista Jinantuya với 4 bàn thắng, trong khi bên phía Myanmar, Win Tiong Kyi Tun ghi được 5 bàn thắng.

Các cô gái Thái Lan đã thắng lớn 2 trận và chỉ thua nhẹ Việt Nam. Ảnh: CCT.

Thống kê của HLV Futoshi Ikeda tính từ tháng 1-2025, ông dẫn dắt đội tuyển nữ Thái Lan thi đấu 13 trận, thắng 7, hòa 1, thua 5, trong khi Tetsuro Uki cầm quân Myanmar từ tháng 5-2023, thi đấu 31 trận, thắng 21, hòa 4, thua 6.

Còn nhớ sau trận thua Việt Nam, HLV Futoshi Ikeda cho biết: "Tôi thừa nhận Việt Nam hiện là một đội bóng hàng đầu, nhưng các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức. Trong mỗi trận đấu, tôi cố gắng chọn những cầu thủ tốt nhất và luôn có sự chuẩn bị tốt nhất. Ngay cả khi cầu thủ Thái Lan dự bị được trao cơ hội, chúng tôi vẫn cố gắng tìm thời điểm thích hợp nhất để đưa ra sân.

Chúng tôi chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức trong trận bán kết với Myanmar và giành chiến thắng. Các trận đấu ở giải Đông Nam Á là những trải nghiệm quý báu cho nhiều cầu thủ trẻ của Thái Lan. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển đội hình”.

Tuyển nữ Myanmar không dễ bị bắt nạt ở bán kết giải nữ Đông Nam Á 2025. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, HLV Uki Tetsuro của Myanmar đánh giá cao chất lượng giải đấu và các đối thủ: “Đây là cuộc chơi rất tuyệt vời và chúng tôi luôn gặp những đối thủ chất lượng. Tuyển nữ Myanmar hài lòng về điều đó. Ở trận bán kết, chúng tôi chỉ có hai ngày để hồi phục so với tuyển nữ Thái Lan, nên sẽ tập trung khôi phục thể lực trước khi chuẩn bị chiến thuật. Tôi cảm ơn các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ luôn ủng hộ”.

Đáng chú ý, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông báo áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) tại các trận bán kết và chung kết của giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025. Đây là lần đầu tiên VAR được sử dụng ở một giải đấu bóng đá nữ cấp khu vực Đông Nam Á.

Việc triển khai VAR nhằm nâng cao tính công bằng, minh bạch và hỗ trợ trọng tài đưa ra các quyết định chính xác hơn trong những tình huống then chốt. Việc đưa VAR vào giải đấu được đánh giá là bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và hình ảnh bóng đá nữ Đông Nam Á.