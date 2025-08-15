Khánh Hòa đăng cai giải Taekwondo Đông Nam Á và giải Taekwondo các CLB quốc tế 15/08/2025 11:36

(PLO)- Giải vô địch & trẻ Taekwondo Đông Nam Á năm nay quy tụ 9 đội tuyển, còn giải vô địch Taekwondo các CLB quốc tế có sự góp mặt của các CLB đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từ ngày 18 đến 25-8, tại Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao Khánh Hòa (số 33 Phan Chu Trinh, phường Nha Trang) sẽ diễn ra Giải vô địch & trẻ Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 17 và Giải vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc tế lần thứ 21 năm 2025. Đây là sự kiện thể thao quốc tế quan trọng, do tỉnh Khánh Hòa phối hợp đăng cai tổ chức theo Kế hoạch số 1499/KH-UBND ngày 06-8-2025 của UBND tỉnh.

Giải vô địch & trẻ Taekwondo Đông Nam Á năm nay quy tụ 9 đội tuyển đến từ Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Việt Nam. Giải vô địch Taekwondo các CLB quốc tế có sự góp mặt của các CLB đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ: Hồng Kông, Australia, Lào, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.

Các nội dung thi đấu bao gồm quyền và đối kháng ở nhiều nhóm tuổi: nhi đồng, thiếu niên, trẻ và vô địch. Lễ khai mạc Giải vô địch & trẻ Taekwondo Đông Nam Á sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 19-8 (truyền hình trực tiếp trên sóng KTV), còn lễ khai mạc Giải vô địch Taekwondo các CLB quốc tế diễn ra lúc 18 giờ ngày 22-8.

Việc đăng cai hai giải đấu là dịp để quảng bá hình ảnh, du lịch Khánh Hòa, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện Taekwondo, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể thao.