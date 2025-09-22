Alcaraz đánh thắng hai trận, Team World vẫn trắng tay tại Laver Cup 22/09/2025 11:56

(PLO)-Tay vợt số 1 thế giới, Carlos Alcaraz đánh thắng hai trận trong ngày thi đấu cuối nhưng vẫn không đủ để cứu Team Europe vuột mất Laver Cup.

Alcaraz và Casper Rudd giành chiến thắng trong trận đánh đôi. Ảnh: ATP

Trong cùng ngày, Taylor Fritz đã xuất sắc vượt qua Alexander Zverev 6-3, 7-6 (7-4) để mang về chức vô địch Laver Cup cho Team World.

Ngay ở match point đầu tiên, Fritz kết thúc trận đấu bằng một cú vô lê trái tay giúp Team World thắng chung cuộc 15-9 trước Team Europe tại giải đấu quần vợt toàn cầu. Mở ra những màn ăn mừng cuồng nhiệt từ các đồng đội và đội trưởng Andre Agassi tại Chase Center – sân nhà của đội bóng NBA - Golden State Warriors.

Hôm thứ Bảy, tay vợt hạng 5 thế giới người Mỹ trước đó cũng đã đánh bại Alcaraz, khi Team World toàn thắng cả bốn trận để dẫn 9-3.

Taylor Fritz chơi xuất thần giúp Team World đăng quang.

Team World đòi lại chức vô địch Laver Cup.

“Cảm giác năng lượng từ cả đội thật đặc biệt. Những khoảnh khắc chiến thắng trở nên tuyệt vời hơn, khi thua cũng cay đắng hơn, vì mình đã chiến đấu vì tất cả anh em. Điều đó khiến tôi hừng hực khí thế”, Fritz chia sẻ.

Fritz dễ dàng thắng set đầu trước Zverev có phần mệt mỏi. Sang set hai, tay vợt Đức vùng lên, bẻ game để cân bằng 4-4 trong sự cổ vũ của đồng đội và đội trưởng Yannick Noah. Trận đấu được đưa vào loạt tie-break, nơi Fritz vươn lên 3-0, Zverev gỡ lại 3-3, nhưng tay vợt Mỹ thắng 4/5 điểm cuối để khép lại trận đấu.

Sau khi đăng quang Grand Slam thứ 6 tại Mỹ mở rộng, Alcaraz đánh thắng hai trận giúp Team Europe níu hy vọng bảo vệ danh hiệu bằng chiến thắng áp đảo 6-2, 6-1 trước Francisco Cerundolo. Calitos và Casper Ruud cũng thắng đôi 7-6 (7-4), 6-1 trước Reilly Opelka và Alex Michelsen ở trận mở màn vào tối Chủ nhật.

Tuy nhiên khi Alcaraz đánh thắng hai trận, Alex de Minaur (hạng 8 thế giới) tiếp tục đánh bại Jakub Mensik 6-3, 6-4 giúp Team World vượt lên dẫn 12-6, và chỉ còn cách 1 điểm để đăng quang (các trận thắng ngày Chủ nhật được tính 3 điểm). De Minaur – tay vợt được gọi thay thế Frances Tiafoe giờ chót – còn ghi dấu với hai chiến thắng hôm thứ Bảy trong cả hai đơn lẫn đánh đôi.

Với chiến thắng này, Team World đã đòi lại chức vô địch đã để mất vào tay Team Europe tại Berlin (Đức) năm ngoái.

Sau 8 kỳ tổ chức, Team Europe đã vô địch 5 lần, trong khi giải đấu do huyền thoại Roger Federer đồng sáng lập sẽ được đưa trở lại London (Anh) vào năm sau.