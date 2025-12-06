Thông điệp của Sir Alex Ferguson gửi tới ban lãnh đạo Liverpool 06/12/2025 07:29

Ban lãnh đạo Liverpool đang chịu áp lực ngày càng tăng trong bối cảnh đội bóng của HLV Arne Slot có phong độ không tốt và HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã nói rõ ông sẽ làm gì nếu được giao nhiệm vụ quyết định tương lai của HLV này.

HLV huyền thoại của Manchester United, Sir Alex Ferguson, từ lâu cho rằng sự ổn định là chìa khóa thành công trong sự nghiệp huấn luyện. Vì vậy, ông có thể sẽ khuyến nghị Liverpool tiếp tục sử dụng Arne Slot bất chấp những kết quả bết bát gần đây tại Anfield, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Trận hòa 1-1 đáng thất vọng trên sân nhà trước Sunderland ở vòng 14 Premier League đã khiến đội bóng vùng Merseyside chỉ giành được bốn chiến thắng trong 14 trận gần nhất. Và sau khi làm nức lòng khán giả Anh bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh ngay trong mùa giải ra mắt mùa trước, HLV Arne Slot hiện đang chật vật để thoát khỏi sự soi mói.

Sir Alex Ferguson luôn khuyên các đội bóng nên kiên nhẫn với HLV của mình. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Trong khi đó, huyền thoại Ferguson của MU không còn xa lạ gì với điều này trong suốt 27 năm dẫn dắt đội bóng chủ sân Old Trafford. Và mặc dù ông đã nghỉ hưu vào năm 2013 với tư cách được cho là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử nước Anh, ngay cả Ferguson cũng từng bị chất vấn nghiêm túc ở nhiều thời điểm trong nhiệm kỳ đó.

Vị chiến lược gia người Scotland đã để lại một khoảng cách gần như không thể san lấp khi David Moyes được bổ nhiệm làm người kế nhiệm ông ngay lập tức tại MU. Và khi người đồng hương của ông bị sa thải chỉ 11 tháng sau khi nhậm chức, Ferguson đã kêu gọi các CLB hãy kiên nhẫn với những lựa chọn của mình ngay cả khi áp lực đang gia tăng.

"Không có bằng chứng nào cho thấy việc sa thải một HLV sẽ mang lại thành công", Sir Alex Ferguson nói vào năm 2015, "Nhưng có bằng chứng tại Manchester United, Nottingham Forest, Arsenal rằng nếu bạn giữ chân HLV trong thời gian dài, bạn sẽ có được sự ổn định và thành công".

Cựu đối thủ của Ferguson là Arsene Wenger đã dẫn dắt Arsenal trong gần 22 năm và đưa Pháo thủ đến với nhiều thành công rực rỡ. Vị chiến lược gia người Pháp giành được ba chức vô địch Ngoại hạng Anh và bảy Cúp FA tại Anh, nhưng tác động lớn nhất của ông tại Arsenal có lẽ là việc truyền bá một nền văn hóa và phong cách chơi bóng chỉ có thể phát triển theo thời gian.

Ferguson cũng nhắc đến Nottingham Forest và 18 năm dẫn dắt của Brian Clough tại đội chủ sân City Ground. Và chính dưới sự dẫn dắt của Clough, Nottingham đã giành được hai Cúp C1 liên tiếp, đặc biệt là thành công vang dội vào cuối những năm 1970.

Chủ sở hữu Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), đã chứng minh họ đúng khi chọn Arne Slot làm người kế nhiệm Jurgen Klopp mùa trước. Nhưng niềm vui tức thời đó bị lu mờ bởi vài tháng đầy sóng gió gần đây của Liverpool.

Tương lai của Arne Slot tại Liverpool đang là đề tài nóng trên mặt báo. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, trong khi Manchester United thường xuyên thay đổi HLV nhanh chóng, Liverpool lại có truyền thống tin tưởng hơn một chút. Slot là HLV thứ bảy của Liverpool trong thế kỷ 21, trong khi Quỷ Đỏ đã có sáu HLV kể từ khi Ferguson rời đi chỉ 12 năm trước.

Không chỉ vậy, việc Arne Slot đạt được rất nhiều thành tựu, đưa Liverpool cạnh tranh cú ăn 4 đến tận cuối mùa ngay trong năm đầu tiên ở Anh, đã giúp chiến lược gia người Hà Lan có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu, khi người ta dễ dàng quên Liverpool có khởi đầu mùa giải này đầy ấn tượng, toàn thắng cả bảy trận đầu tiên.

Nghĩ đến điều đó, có lẽ chẳng cần nhiều thay đổi nữa để Liverpool của quá khứ không quá xa xôi kia trở lại. Và chính lịch sử của Sir Alex Ferguson đã chứng minh rằng một chút niềm tin có thể mang lại thành quả to lớn.