'Tôi bị MU bán sau khi chơi sai vị trí, giờ tôi phát triển mạnh' 06/12/2025 07:01

Danny Welbeck đang tận hưởng phong độ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp, hơn một thập kỷ sau quyết định khó khăn rời MU. Tiền đạo của Brighton trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của MU dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson và có 142 lần ra sân cho đội một trước khi chuyển đến Arsenal vào năm 2014. Welbeck nói, "Tôi bị MU bán sau khi chơi sai vị trí, giờ tôi phát triển mạnh".

Welbeck hiện thực hóa ước mơ thuở nhỏ của mình khi Sir Alex Ferguson đưa anh lên đội một với tư cách là một tiền đạo trẻ đầy triển vọng. Anh giành được nhiều danh hiệu lớn trong thời gian thi đấu tại Old Trafford, bao gồm chức vô địch Premier League 2012 - 2013, nhưng tương lai của anh tại Manchester United ngày càng trở nên bấp bênh sau khi Ferguson nghỉ hưu.

Trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của David Moyes, Welbeck thường xuyên được bố trí đá cánh và cơ hội của anh càng trở nên hạn chế hơn khi Louis van Gaal lên nắm quyền. Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng năm 2014, Welbeck hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 16 triệu bảng Anh sang Arsenal và sau đó tiền đạo này đã chia sẻ lý do rời "quỷ đỏ".

"Lúc đó tôi thường chơi ở cánh trái trong sơ đồ 4-4-2 của Manchester United, điều này rất khó khăn với tôi vì tôi không thể tạo ra ảnh hưởng lên trận đấu", Welbeck giải thích, "Tôi có thể chơi tốt nhất có thể, nhưng điều đó không tốt cho đội, bởi tôi có thể tạo ra ảnh hưởng lớn hơn khi chơi ở vị trí sở trường".

Welbeck nói, "Tôi bị MU bán nhưng giờ phát triển mạnh". ẢNH: MANCHESTER UNITED

Welbeck nói thêm: "Tôi bắt đầu có những suy nghĩ, nhưng vào thời điểm đó, tôi vẫn tập luyện và tôi vẫn cống hiến 100% sức lực trong từng trận đấu - đó chỉ là tôi thôi, tôi sẽ không thay đổi điều đó. Nhưng bạn sẽ bắt đầu nghĩ về điều gì là tốt nhất cho mình".

Nỗi đau từ việc Welbeck rời MU càng thêm trầm trọng bởi lời nói cay đắng của Van Gaal. Khi được hỏi về quyết định thanh lý Welbeck, vị HLV của MU khi đó trả lời: "Cậu ấy đã chơi ba mùa giải tại MU sau thời gian cho mượn tại Sunderland, nhưng cậu ấy không có thành tích như Robin Van Persie hay Wayne Rooney, và đó là tiêu chuẩn".

Dù quyết tâm chứng tỏ mình ở CLB khác, tham vọng của Welbeck bị cản trở bởi những chấn thương liên tục khiến anh không thể duy trì phong độ ổn định tại Pháo thủ. 5 năm Welbeck gắn bó với Arsenal được nối tiếp bằng một mùa giải khó khăn tại Watford.

Tuy nhiên, Welbeck đã có sự hồi sinh đáng kinh ngạc kể từ khi gia nhập Brighton với tư cách là cầu thủ tự do vào tháng 10 năm 2020. Hiện tại, Welbeck đã có nhiều lần ra sân và ghi bàn cho Brighton hơn bất kỳ CLB nào trước đây.

Cầu thủ 35 tuổi này đang hướng đến một chiến dịch cá nhân thành công khác, khi cuối cùng đã đạt được "hai con số" bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa trước. Với bảy bàn thắng ấn tượng sau 13 trận đấu mùa này, Welbeck dường như đang ngày càng tiến bộ theo thời gian, làm dấy lên những đồn đoán rằng anh có thể trở lại đội tuyển Anh trước thềm World Cup 2026 mùa hè này.

Nói về chuỗi ghi bàn của mình, Welbeck chia sẻ với tờ The Argus: "Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với tôi là sự ổn định khi có mặt trên sân và duy trì nhịp độ thi đấu qua từng trận đấu. Thật không may, trong suốt sự nghiệp của mình, tôi gặp phải một số chấn thương thực sự nghiêm trọng có thể làm chệch hướng.

Điều đó thật khó khăn. Bạn phải cố gắng lấy lại phong độ, cố gắng lấy lại thể lực và những thứ tương tự. Nhưng vài năm trở lại đây thực sự tốt, tôi cảm thấy rất tốt. Tôi rất mong rằng điều này sẽ tiếp tục".