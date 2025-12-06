Bốc thăm World Cup 2026: Anh và Brazil vào bảng 'tử thần' 06/12/2025 08:53

(PLO)- Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 đã diễn ra tại Mỹ vào rạng sáng ngày 6-12, thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ bóng đá toàn cầu, với sự đồng đều ở các bảng, bên cạnh Brazil và Anh rơi vào bảng khó hơn.

Trước khi bước vào phần chính của sự kiện bốc thăm chia bảng World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ được trao Giải thưởng Hòa bình FIFA 2025, với lời ca ngợi rằng ông là nhân vật đã góp phần thúc đẩy hòa bình thế giới.

Ngay sau phần vinh danh, ba nguyên thủ của các quốc gia đồng chủ nhà gồm Donald Trump (Mỹ), Claudia Sheinbaum Pardo (Mexico) và Thủ tướng Canada Mark Carney đã cùng xuất hiện trên sân khấu để thực hiện nghi thức đón bóng mở màn. Kết quả biểu tượng này đưa Mexico vào bảng A, Canada rơi vào bảng B và Mỹ thuộc bảng D. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, cả ba nhà lãnh đạo rời sân khấu nhường chỗ cho phần bốc thăm chính thức.

FIFA lựa chọn sáu nhân vật thể thao nổi tiếng để điều hành buổi lễ, gồm Rio Ferdinand, Samantha Johnson, Wayne Gretzky, Aaron Judge, Shaquille O’Neal và Tom Brady. Brady là người thực hiện phần bốc thăm dành cho nhóm hạt giống số một, đưa nhà đương kim vô địch Argentina vào bảng J, Pháp vào bảng I, Anh rơi vào bảng L và Brazil góp mặt ở bảng C.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong buổi Lễ bốc thăm vòng chung kết Cúp thế giới. Ảnh: EPA.

Đến lượt O’Neal tiến hành bốc thăm nhóm hạt giống thứ hai. Nhật Bản được xếp vào bảng F cùng Hà Lan, Maroc vào bảng C chung bảng với Brazil, còn Croatia góp mặt ở bảng L cùng đội tuyển Anh. Nhóm hạt giống thứ ba xác định Paraguay thuộc bảng D, Na Uy về bảng I cạnh tranh với Pháp, trong khi Uzbekistan nằm ở bảng K cạnh Bồ Đào Nha.

Nhóm hạt giống thứ tư do Gretzky đảm nhiệm bao gồm sáu đội giành quyền tham dự thông qua vòng play off, trong đó gồm có bốn suất châu Âu và hai suất liên lục địa. Vì vậy, chỉ những bảng C, E, G, H, J và L là đã xác định đủ thành viên. Các bảng A, B, D, F, I và K sẽ chỉ hoàn chỉnh sau loạt trận play off vào tháng 3-2026.

Dù lễ bốc thăm diễn ra long trọng và thu hút sự chú ý, cục diện giải đấu không xuất hiện nhiều bảng đấu quá khắc nghiệt. Phần lớn các bảng được đánh giá có sự cân bằng nhất định, hiếm khi hội tụ toàn các đội tuyển mạnh. Bảng C, nơi có Brazil, Morocco, Scotland và Haiti, cùng với bảng L gồm Anh, Croatia, Ghana và Panama được xem là hai bảng “tử thần” hứa hẹn diễn ra các cuộc cạnh tranh căng thẳng nhất.

Nhà đương kim vô địch Argentina rơi vào bảng đấu dễ thở với Algeria, Áo, Jordan. Ảnh: EPA.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11-6 đến ngày 19-7-2026 tại ba quốc gia Bắc Mỹ là Mỹ, Canada và Mexico. Giải đấu lịch sử với quy mô 48 đội tuyển lần đầu tiên áp dụng thể thức mở rộng, mang đến nhiều trận đấu và cơ hội hơn cho các nền bóng đá trên toàn thế giới.