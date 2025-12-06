Điền kinh Việt Nam lấy lại những gì đã mất ở SEA Games 33 06/12/2025 06:39

(PLO)- Đội tuyển Điền kinh Việt Nam bước vào SEA Games 33 tại Thái Lan với tâm thế của một trong những mũi nhọn chủ lực của thể thao nước nhà, nhưng đồng thời cũng đối mặt với hàng loạt thử thách lớn.

Hai năm trước, tại SEA Games 32 ở Campuchia, điền kinh Việt Nam đánh mất ngôi vị số một khu vực vào tay Thái Lan, khi chỉ giành 12 huy chương vàng (HCV), kém đối thủ bốn HCV. Khoảng cách này cho thấy sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong khu vực và cũng là lời cảnh tỉnh để đội tuyển bước vào kỳ đại hội lần này với sự thận trọng tối đa.

Thách thức từ chủ nhà Thái Lan và các đối thủ lớn

Thái Lan, đối thủ lớn nhất của Việt Nam, tiếp tục chứng minh vị thế cường quốc điền kinh Đông Nam Á. Họ sở hữu dàn VĐV chất lượng cao, nổi bật là Puripol Boonson, người vừa lọt vào bán kết nội dung 100m nam tại giải Vô địch thế giới 2025, hay “nữ hoàng ném lao” Jariya Wichaidit. Lợi thế sân nhà càng khiến Thái Lan trở thành ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất toàn đoàn.

Trong khi đó, Indonesia và Philippines cũng đang đầu tư mạnh tay vào các nhóm chạy ngắn, nhảy xa và ném đẩy, khiến cuộc đua huy chương tại SEA Games năm nay trở nên sát sao hơn nhiều so với giai đoạn trước.

Các VĐV và HLV thuộc đội tuyển Điền kinh Quốc gia trước thềm SEA Games 33. Ảnh: NT.

Trước bối cảnh đó, đội tuyển Điền kinh Quốc gia buộc phải xây dựng chỉ tiêu phù hợp với thực lực hiện tại. HLV trưởng Nguyễn Mạnh Hiếu cùng ban huấn luyện đã xác định rõ những nội dung trọng điểm mà Việt Nam có khả năng bảo vệ thành công HCV hoặc bứt phá. Điểm mạnh truyền thống của Việt Nam vẫn nằm ở các cự ly trung bình và dài như 400m nam - nữ, 800m, 1.500m, cùng hai nội dung tiếp sức 4x400m.

Trong số này, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục là niềm hy vọng vàng lớn nhất. Dù nhiều khả năng chỉ tham gia ba nội dung cá nhân, cô vẫn được kỳ vọng tái lập chỉ tiêu vàng ở các cự ly 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m, những nội dung mà Oanh vốn khó có đối thủ trong khu vực.

Tuy nhiên, Điền kinh Việt Nam sẽ đối mặt với bất lợi rõ rệt ở nhóm chạy ngắn. Việc thiếu vắng tài năng trẻ Trần Thị Nhi Yến, nhân tố đang lên ở các nội dung 100m và 200m, khiến khả năng cạnh tranh huy chương trước Thái Lan và Singapore, hai quốc gia rất mạnh ở tốc độ, trở nên khó khăn hơn. Singapore hiện sở hữu nhóm chạy 100m nữ tiến bộ vượt bậc, trong khi Thái Lan có lợi thế lớn về nền tảng đào tạo tốc độ lâu năm, cùng các VĐV đang đạt độ chín phong độ.

Nguyễn Thị Oanh là chân chạy tên tuổi ở làng điền kinh Đông Nam Á. Ảnh: NT.

Vũ khí lợi hại của Điền kinh Việt Nam

Đội tuyển điền kinh đang đặt nhiều kỳ vọng vào những gương mặt giàu kinh nghiệm như Quách Thị Lan, người đang nỗ lực trở lại phong độ sau chấn thương để tranh chấp huy chương ở 400m và 400m rào. Bên cạnh đó, các nhà vô địch SEA Games 32 như Nguyễn Trung Cường (3.000m vượt chướng ngại vật) hay Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ 20km), những nhân tố được kỳ vọng duy trì sự ổn định cho đội tuyển.

Để chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển quy tụ 51 VĐV và chia thành nhiều tổ chuyên môn tập huấn ở cả trong lẫn ngoài nước. Nhóm chạy 400m nữ có chuyến tập huấn quan trọng tại Pháp nhằm cải thiện tốc độ và kỹ thuật chạy rào, trong khi nhóm nam ở các cự ly 400m, 800m, 1.500m và tổ nhảy cao được gửi sang Nam Ninh (Trung Quốc), có điều kiện hiện đại và môi trường tập luyện phù hợp.

Các VĐV chạy dài và vượt rào tiếp tục rèn luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, nơi có đầy đủ cơ sở vật chất giúp họ duy trì sức bền và hạn chế chấn thương.

VĐV kỳ cựu Quách Thị Lan là một trong những cánh chim đầu đàn của Điền kinh quốc gia. Ảnh: NT.

Sự chuẩn bị lần này không chỉ vì thành tích ngắn hạn tại SEA Games 33 mà còn phù hợp với chiến lược dài hơi của Điền kinh Việt Nam cho ASIAD 20 năm 2026. Mục tiêu giành ít nhất 1 HCV tại đấu trường châu lục buộc ngành thể thao phải bắt đầu quá trình trẻ hóa lực lượng. Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc đưa VĐV trẻ Lê Thị Tuyết Mai, mới 19 tuổi, vào đội hình tiếp sức 4x400m nữ thay cho đàn chị Quách Thị Lan, nhằm tạo cơ hội cọ xát cho thế hệ kế cận.

Bất chấp SEA Games 33 được dự đoán là kỳ đại hội đầy thách thức, đội tuyển Điền kinh Việt Nam vẫn thể hiện quyết tâm lớn. Sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của các VĐV và định hướng chiến lược rõ ràng của ban lãnh đạo ngành thể thao đang tạo nên nền tảng vững chắc cho mục tiêu vừa chinh phục sân chơi khu vực, vừa xây dựng lực lượng đủ mạnh để cạnh tranh vàng tại ASIAD 2026.

Đây cũng là bước đi thiết thực nhằm hiện thực hóa Chiến lược phát triển Điền kinh Quốc gia đến năm 2030, giữ vững vị thế quốc gia hàng đầu Đông Nam Á trong một giai đoạn cạnh tranh ngày càng khốc liệt.