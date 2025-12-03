Cúp C1 Đông Nam Á- Shopee Cup: HLV Mano Polking 'đòi nợ' bất thành trước Buriram Utd 03/12/2025 22:03

(PLO)- Thầy trò HLV Mano Polking lẽ ra rời Buriram với một chiến thắng khi chơi hơn người và có bàn thắng trước, nhưng...

HLV Mano Polking cùng CLB CA. Hà Nội đã có trận hòa đáng tiếc tại sân Buriam (Chang Arena cũ). Trong thế hơn người 40 phút nhưng đại diện đến từ Việt Nam lại bị gỡ hòa cuối trận.

HLV Mark Jackson của Buriram Utd tung đội hình 7 tây và chơi với sơ đồ 3-5-2 rất cơ động. Hỏa lực của Buriram Utd là tuyển thủ tiền đạo Suphanat và Bissoli cùng với đó là 5 tiền vệ rất năng động trong tấn công và phòng ngự. Theerathon vốn sở trường đá hậu vệ cánh, nhưng được HLV Jackson đôn lên đá tiền vệ trung tâm.

Cũng dễ thấy nhóm cầu thủ ngoại của Buriram Utd tiếp cận cuộc chơi quá căng thẳng, khi hay dùng tiểu xảo với ngoại binh của đội khách. Hai trụ cột của chủ nhà là Bissoli và Robert Zulj liên tục càu nhàu và tỏ ra rất “khó ở”. Stefan Mauk của đội khách cũng không phải dạng vừa, sẵn sàng ăn miếng trả miếng.

Tưởng chừng như bàn thắng của Leo Artur mang về cho CLB CA. Hà Nội 3 điểm tại Buriram, nhưng đội khách lại bị san bằng cuối trận. Ảnh: CTP.

Nếu như đầu hiệp 1, những Leo Artur hay Quang Hải tận dụng cơ hội tốt hơn thì lưới của thủ môn Chatchai cũng phải bốn lần rung lên. Tiếc là những lần đối mặt ấy, chỉ mỗi phút thứ 10, Leo Artur biến thành bàn thắng bằng cú “cứa lòng” quen thuộc rất tinh tế, đưa bóng bay vòng cung sệt ngoài tầm với của Chatchai vào sát cột xa ghi bàn.

Rất tiếc khi trận đấu tiến về những phút cuối, thì phút 89, Stefan Mauk để bóng chạm tay trong vùng cấm và trọng tài chỉ vào chấm 11m. Bissoli sút thắng Nguyễn Filip san bằng 1-1 cho Buriram Utd. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Nhà đương kim vô địch và á quân của giải là Buriram Utd và CLB CA. Hà Nội chia điểm nhau qua trận hòa 1-1 như thể dìm nhau vì không ai không cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Khi hiệp 2 bắt đầu và đỉnh điểm là phút 50, những cầu thủ Buriram liên tục dùng tiểu xảo. Trong một tình huống Leo Artur theo bóng sát biên và bị ngã, Robert Zulj đã chơi rất ác độc là dùng gầm giày đạp gối của đồng nghiệp theo phương thẳng đứng với trọng lượng cơ thể toàn bộ đè lên. Hành vi này cực kỳ nguy hiểm. Trọng tài người Nhật xem lại VAR và rút thẻ đỏ trực tiếp Robert Zulj.

Quang Hải và đồng đội lại đánh rơi lợi thế trước "khắc tinh" Buriram Utd. Ảnh: CTP.

Về chuyên môn, quá khứ những lần Buriram Utd chạm trán với CLB CA. Hà Nội từ Shopee Cup mùa trước đến nay cho thấy, giá như đại diện Việt Nam mỗi mùa bóng chuẩn bị lực lượng đồng đều và biết phân bổ cho các giải đấu thì cũng có thể tiếp cận thành tích như Buriram. Vì chất lượng CLB CA. Hà Nội chẳng thua kém đội bóng của Thái Lan. Thế nhưng ở mùa vừa qua, Buriram Utd đạt cú ăn bốn, gồm 3 danh hiệu nội địa, Shopee Cup và vào tứ kết AFC Champions League Elite, còn CLB CA. Hà Nội thì không thể.

Hai trận cùng bảng A có kết quả Tampines Rovers (Singapore) thắng Pathum Utd (Thái Lan) 3-2, Dynamic Herv Cebu (Philippines) hòa Selangor (Malaysia) 1-1. Lúc 18 giờ ngày 4-12, đến lượt CLB Nam Định ra quân bảng B làm khách trước Shan Utd của Myanmar trên sân Thuwunna.