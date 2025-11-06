AFC Champions League 2: CLB CA. Hà Nội mất ngôi đầu bảng đầy đáng tiếc 06/11/2025 17:12

(PLO)-Các học trò của HLV Mano Polking thi đấu rất ấn tượng nhưng trắng tay và mất luôn ngôi đầu bảng E AFC Champions League 2.

Chiều 6-11, CLB Công an Hà Nội đã thua Macarthur với tỷ số 1-2 trên sân khách ở AFC Champions League 2. Đây là một trận đấu rất hay, thầy trò HLV Mano Polking của CLB CA. Hà Nội thể hiện rất tốt cùng cơ hội nhiều nhưng cuối cùng đã trắng tay.

Trận thua này làm cho CLB CA. Hà Nội mất luôn đầu bảng E mà họ đã duy trì được 3 lượt trận. So với trận lượt đi CLB CA. Hà Nội tiếp Macarthur (hòa 1-1) tại Hàng Đẫy thì trận này các học trò của HLV Polking chơi quyết liệt hơn, hay hơn, nhất là ở hiệp 2, đội khách tạo ra cơ hội rất nhiều nhưng rất tiếc Quang Hải, Đình Bắc, Stepfan Mauk đã không biến thành bàn thắng.

Macarthur có bàn thắng sớm ở phút 20 cho công Grzan (17). Ảnh: AFC

Nhìn cách lượt đi CA . Hà Nội hòa vất cả trước đại diện Úc đã cho thấy lượt về hứa hẹn khó khăn chồng chất. Tuy nhiên cách nỗ lực và bản lĩnh của CLB CA. Hà Nội cho thấy, nếu may mắn hơn họ có thể bỏ túi 3 điểm trước khi rời Sydney.

Có vài chục người Việt Nam đến sân Cambelltown để cỗ vũ cho CLB CA. Hà Nội đến Sydney thi đấu, điều đó phần nào tạo động lực cho thầy trò HLV Polking, tuy nhiên CLB CA. Hà Nội lại thiếu may mắn.

HLV Mano Polking tung đội hình chỉ ba cầu thủ Việt là Quang Hải, Đình Trọng và Văn Đô.

Adou (38) có bàn san bằng 1-1 cho CA.Hà Nội phút 30. Ảnh:AFC

Ngay phút 20 thì lưới của Nguyễn Filip đã rung lên, từ pha chuyền bóng vào, Sime Grzan chạy cắt mặt đệm bóng cận thành trực diện cầu môn khiến Filip không phản xạ kịp.

Tuy nhiên 10 phút sau thì Leygley Adou có bàn thắng san bằng 1-1 cho CA. Hà Nội sau một pha lộn xộn trước cầu môn Kurto của Macarthur. 1-1 cũng là tạm thời ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, CA. Hà Nội bất ngờ gia tăng nhịp độ, nhìn cách thể hiện của các cầu thủ CA. Hà Nội trên sân đã cho thấy sự quyết tâm cao độ tìm chiến thắng.

Tiếc cho thầy trò HLV Polking có một trận hay tại Sydney. Ảnh:AFC

Nhiều thời điểm cho thấy các cầu thủ chủ nhà Macarthur đã hụt hơi, bởi hơi tai trước những mảng miếng phối hợp rất linh hoạt của đội khách. Cùng với sự áp đảo đó, CLB CA.Hà Nội tạo ra nhiều cơ hội, song thiếu may mắn cùng sự quyết tâm không thua của chủ nhà khiến nhiều cơ hội của đội khách qua đi.

Phút 75, trong lúc CA. Hà Nội thể hiện ấn tượng nhất bằng những vây ráp thì bất ngờ lưới của Nguyễn Filip lại rung lên lần thứ hai. Từ pha đá phạt của Macarthur ở giữa sân, bóng đến chân của Anthony Caceres, cầu thủ này ra chân rất lực, bóng căng lại chạm một đồng đội đổi hướng bay căng vào lưới, còn Nguyễn Filip bị lố đà. Macarthur thắng chung cuộc 2-1 trước CA. Hà Nội.

Thua Macarthur, thầy trò HLV Mano Polking mất ngôi đầu vào tay đối thủ.

Với trận thua này, CLB CA. Hà Nội mất ngôi đầu bảng E vào tay chính Macarthur. Trong 2 lượt trận còn lại, CA.Hà Nội tiếp Bắc Kinh FC (ngày 27-11) và sau đó sang Hong Kong làm khách trước Tai Po. Hai trận này thầy trò HLV Polking phải tìm được ít nhất 4 điểm, tức 1 thắng, 1 hòa mới có cửa đi tiếp vào vòng 16 đội.

Trận cùng bảng, Bắc Kinh FC tiếp Tai Po FC lúc 19 giờ ngày 6-11.