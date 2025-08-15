Mới đoạt Siêu cúp, HLV Mano Polking được cân nhắc dẫn dắt tuyển Singapore 15/08/2025 11:26

HLV Mano Polking vừa giúp CLB CA. Hà Nội đoạt danh hiệu đầu mùa với chiếc Siêu cúp bằng chiến thắng 3-2 trước nhà vô địch V-League TX. Nam Định ngay tại Thiên Trường.

Bây giờ, HLV Mano Polking cũng vào “vòng chung kết” để ngồi ghế HLV trưởng tuyển Singapore. Cái tên HLV Mano Polking đã ứng thí ghế HLV trưởng đội tuyển Singapore ngay từ vòng đầu, nay tiếp tục vào danh sách cuối cùng cùng bốn nhà cầm quân khác.

Báo Straits Times của Singapore đưa danh sách rút gọn 5 ứng viên HLV trưởng tuyển Singapore trong đó có HLV Mano Polking.

Mùa giải 2025-2026 chuẩn bị ít ngày nữa là bóng lăn, HLV Mano Polking đã khởi đi với danh hiệu Siêu cúp mà mùa này CA. Hà Nội sẽ tham dự bốn đấu đầu gồm 2 giải nội địa, cùng Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup và AFC Champions League 2.

HLV Mano Polking có tên trong vòng chung khảo ứng thí vào ghế HLV trưởng tuyển Singapore với 4 tên tuổi rất nặng ký gồm Fabio Cannavaro, Jesus Casas (cựu HLV tuyển Iraq), Harry Kewell (cựu HLV Yokohama F Marinos, từng đưa đội này vào chung kết AFC Champions League 2023-2024 và thua Al Ain) và HLV Nick Mongtgomery (cựu trợ lý ở CLB Tottenham).

HLV Mano Polking sẽ ứng thí cùng đồng nghiệp Nick Mongtgomery (ảnh) và những Fabio Cannavaro, Jesus Casas, Harry Kewell... Ảnh: ST

Báo chí Singapore nhìn thấy cựu trợ lý của Tottenham đang ở Singapore, nhưng khi báo chí hỏi thì ông bảo rằng đến Singapore thăm người cháu đang sinh sống và làm việc ở đảo quốc.

Lúc đầu có 67 ứng viên ứng thí vào ghế HLV trưởng tuyển Singapore sau khi HLV Tsutomu Ogura (người Nhật) bất ngờ làm đơn xin thôi việc ngày 24-6 qua. Từ 67 ứng viên ghế thuyền trưởng tuyển Singapore, các ban chuyên môn của LĐBĐ Singapore sàng lọc lại còn 5 ứng viên nặng ký, trong đó có HLV Mano Polking.

HLV Mano Polking được đánh giá cao ở chỗ hơn chục năm nay lăn lộn ở bóng đá Đông Nam Á, trong đó mang về 2 ngôi vô địch AFF Cup cho đội tuyển Thái Lan, đó là AFF Cup 2021 (đá tập trung tại Singapore) và AFF Cup 2022 (thắng tuyển Việt Nam 3-2 sau hai lượt trận chung kết).

HLV Mano Polking đến với bóng đá Đông Nam Á năm 2010 khi làm trợ lý cho HLV Winfried Schaefer (người Đức) dẫn dắt tuyển Thái Lan nhưng ông thầy của mình không thành công với bóng đá Thái Lan, rồi HLV Mano Polking cũng ở lại Thái làm HLV trưởng cho một số CLB ở Thái Lan trước khi sang Việt Nam dẫn dắt CLB TP.HCM.

Đại dịch COVID-19 ập xuống, ông nghỉ làm CLB TP.HCM quay về Thái Lan dẫn dắt tuyển hai năm mang về hai ngôi vô địch AFF Cup, rồi sau đó quay lại Việt Nam dẫn CLB CA. Hà Nội.

“Tội” của HLV Mano Polking là để thua ngược tuyển Trung Quốc 1-2 tại Bangkok ở vòng loại World Cup 2026 giai đoạn 2 khiến Thái Lan mất cơ hội vào giai đoạn 3.

HLV Mano Polking gây ấn tượng mạnh ở Shopee Cup khi đưa CA. Hà Nội vào chung kết và chỉ chịu thua Buriram Utd ở loạt luân lưu.