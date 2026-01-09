Sesko gợi ý về tân HLV của MU bằng đúng 1 câu 09/01/2026 12:23

Benjamin Sesko đã thổi luồng sinh khí mới vào sự nghiệp với cú đúp trong trận MU hòa 2-2 trước Burnley ở vòng 21 Premier League, và tiền đạo này đã bày tỏ sự lạc quan về tương lai của đội bóng, đồng thời đưa ra gợi ý về tân HLV của MU, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Theo đó, Benjamin Sesko tin rằng "những điều tuyệt vời sắp đến" với Manchester United khi Quỷ Đỏ đẩy mạnh tìm kiếm một HLV mới. Ruben Amorim đã bị ban lãnh đạo "quỷ đỏ" sa thải hồi đầu tuần này, và cựu tiền vệ Darren Fletcher được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền.

Fletcher đã giành được một điểm trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt đội 1 MU khi hòa 2-2 với Burnley. Ban lãnh đạo MU vẫn đang trong quá trình tìm người kế nhiệm Amorim, với Fletcher có thể là một lựa chọn tạm thời, trong khi cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng đang đàm phán về việc trở lại Old Trafford.

Nhưng dù ai nắm quyền, Sesko vẫn tin tưởng Manchester United sẽ sớm hồi phục nhờ tinh thần đồng đội trong phòng thay đồ. Khi được hỏi liệu đội bóng có đủ sức mạnh để phục hồi hay không, tiền đạo người Slovenia Sesko trả lời: "Chắc chắn rồi.

Tôi nghĩ nhìn chung chúng tôi là một tập thể thực sự tuyệt vời. Chúng tôi đang làm mọi thứ để chứng tỏ bản thân trong mỗi trận đấu. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục tiến lên, tiếp tục nỗ lực, bởi vì tôi nghĩ chúng tôi rất tuyệt vời và, vâng, tôi tin rằng những điều tuyệt vời sắp đến".

Sesko đã đưa ra dự đoán về tân HLV của MU. ẢNH: EPA

Giống như Manchester United, Sesko cũng gặp nhiều vấn đề trong mùa giải này sau khi chuyển đến từ RB Leipzig với giá 74 triệu bảng Anh. Trước chuyến làm khách đến Turf Moor, Sesko chỉ ghi được hai bàn thắng ở Premier League nhưng hiện tại anh cảm thấy nhẹ nhõm khi đã lấy lại phong độ.

Chia sẻ về cú đúp của mình, Sesko nói thêm: "Cảm giác thật tuyệt vì chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội tốt, đặc biệt là hai bàn thắng đó. Những pha phối hợp tuyệt vời, đường chuyền tuyệt vời. Với tình huống như thế này, chúng tôi đang cho thấy mình là một đội bóng như thế nào, chúng tôi có khả năng làm được gì và, vâng, điều đó rõ ràng là rất tốt cho tương lai".

Trong khi Sesko đang dự đoán những điều lớn lao về MU, anh cũng gửi lời kêu gọi đến các đồng đội rằng giờ đây họ phải hướng đến những chiến thắng khi MU đang nỗ lực vươn lên từ vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng Premier League.

Sesko nói: “Rõ ràng là tôi cảm thấy thất vọng vì tôi nghĩ chúng tôi đã chiến đấu hết mình, đã cố gắng hết sức, đã tạo ra rất nhiều cơ hội. Về cơ bản, bóng đã hai lần nằm trong lưới, thậm chí đã vượt qua vạch vôi, nhưng đối thủ đã kịp thời cản phá.

Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội tốt. Thật không may, chúng tôi đã để thủng lưới hai bàn. Dù vậy, chúng tôi vẫn có được một trận hòa, điều đó rất quan trọng, nhưng giờ điều quan trọng là chúng tôi phải tập trung vào những chi tiết nhỏ và cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo".

Sesko và Manchester United sẽ trở lại thi đấu vào cuối tuần này khi tiếp đón Brighton trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ FA Cup, và trận đấu tiếp theo của họ tại Ngoại hạng Anh sẽ là trận derby thành Manchester gặp Man City một tuần sau đó.