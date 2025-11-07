HLV Mano Polking làm thế nào để CLB CA. Hà Nội đi tiếp 07/11/2025 13:21

Sau khi thua Macarthur tại Sydney chiều 6-11, thầy trò HLV Mano Polking của CLB CA. Hà Nội mất ngôi đầu bảng E AFC Champions League 2. Điều đáng nói là bảng E cả bốn đội đều có cửa đi tiếp, nghĩa là hai lượt trận còn lại rất căng thẳng.

Thầy trò HLV Mano Polking đã thể hiện một trận rất hay trên sân Campelltown ở Sydney, nhưng cuối cùng trắng tay, đau ở chỗ giữa lúc CLB CA. Hà Nội chơi hay với hàng loạt cơ hội ăn bàn thì Macarthur lại ghi bàn ấn định tỉ số 2-1.

Thua Macarthur 1-2 tại Sydney, thầy trò HLV Mano Polking khó trong việc đưa CLB CA.Hà Nội vào vòng 16 đội. Ảnh:AFC

Hai lượt trận còn lại CLB CA. Hà Nội tiếp Bắc Kinh FC (lượt đi hòa 2-2) vào ngày 27-11, sau đó sang Hong Kong làm khách trước Tai Po FC ở lượt trận cuối (lượt đi CA. Hà Nội thắng 3-0).

Nhìn vào cục diện bảng E sau 4 lượt trận, ngay cả đội đầu bảng Macarthur chỉ hơn đội chót bảng Tai Po FC đúng một trận thắng (7 điểm so với 4 điểm) nên bảng này rất căng.

Hồi lượt đi, thầy trò HLV Mano Polking cũng có một trận cực hay tại Bắc Kinh khi dẫn trước 2-0, nhưng cuối cùng hai lỗi lầm của thủ môn Nguyễn Filip dẫn đến hai bàn thua để chủ nhà san bằng 2-2 rất đáng tiếc.

Bảng E cả bốn đội đều còn hy vọng đi tiếp khi còn 2 lượt trận nữa.

Ngày 27-11, trong khuôn khổ lượt về, thầy trò HLV Mano Polking phải nuôi mục tiêu lấy trọn ba điểm trước Tai Po FC. Về thực lực, CLB CA. Hà Nội hoàn toàn làm được điều này. Tai Po FC tuy là đại diện đến từ Hong Kong với nền bóng đá đang tuột dốc, nhưng đây cũng chính là đội duy nhất đánh bại được Macarthur ở lượt đi 2-1 trên sân nhà Mong Kok.

Điều này càng cho thấy, sự chênh lệch trình độ ở bảng này là hầu như không có, Macarthur nhỉnh hơn các đội khác một chút, bởi vì đó là đội bóng đến từ Úc. Còn lại CLB CA. Hà Nội, Tai Po FC và Bắc Kinh FC đều có thể tranh giành chiếc vé còn lại đi vào vòng 16 đội.

Thắng Macarthur 2-1 ở lượt đi, nhưng lượt về đại diện Hong Kong khó trụ vững tại Campelltown.

Trong khi đó, nếu CA. Hà Nội lấy trọn 6 điểm trong hai lượt trận còn lại thì quá tốt, nhưng tối thiểu cũng phải bốn điểm, nghĩa là không được phép thua. CLB CA.Hà Nội có chút lợi thế khi từng hòa tại Bắc Kinh 2-2, nay tiếp đội này trên sân nhà. Còn Tai Po FC thì thầy trò HLV Mano Polking thắng 3-0 tại Hàng Đẫy. Đó là những chỉ số rất có lợi cho CLB CA. Hà Nội nếu sau vòng bảng họ cùng điểm với đối thủ phải so đọ đối đầu, hiệu số bàn thắng/bại...