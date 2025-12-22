Bóng đá Malaysia sao ra nông nỗi này 22/12/2025 13:10

(PLO)-Bóng đá Malaysia ở ngay chỗ "ánh mặt trời" sáng nhất nhưng sai theo cách... tối tăm nhất.

Bóng đá Malaysia đang rơi vào “thời kỳ đại hạn”, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thi nhau ra án phạt khủng.

Điều gì đang xảy ra với bóng đá Malaysia thế này?

Với bóng đá Malaysia nó phải khác vì đó là nơi... gần ánh mặt trời, đó là nơi có nhiều quan chức của AFC nhất, nhưng bóng đá Malaysia lại dính những tai tiếng thật khó nói.

Đội tuyển Malaysia dùng 7 cầu thủ gian lận hồ sơ để nhập tịch đá giải, vi phạm nghiêm trọng đạo đức FIFA nhưng vẫn thích đưa FIFA ra tòa CAS. Ảnh:FAM

Malaysia, cụ thể thủ đô Kuala Lumpur là nơi có văn phòng đại diện FIFA của khu vực châu Á và châu Đại dương, nơi đó cũng có trụ sở AFC, trụ sở AFF, người Malaysia nắm giữ vai trò rất lớn trong các phòng ban của AFC, chẳng hạn những vị Tổng thư ký (TTK) của AFC hầu hết là người Malaysia, như ông Windsor John hiện nay và vị tiền nhiệm Paul Money đều là người Malaysia. Ghế TTK của một liên đoàn đòi hỏi là những người am hiểu bóng đá và làm công tác đối nội lẫn đối ngoại cực giỏi, cũng như sành công việc.

Chưa nói chuyện hiện nay Chủ tịch danh dự của FAM, ông Hamidin Amin cũng là Ủy viên Ban chấp hành FIFA, chiếc ghế có tiếng nói cực lớn trong FIFA mà AFC chỉ có 9 ghế.

FIFA đã kết luận bóng đá Malaysia cố tình làm sai lệch hồ sơ cầu thủ chứ không phải "lỗi hành chính". Ảnh: AFC

Ấy thế mà hiện nay bóng đá Malaysia rơi vào tình thế thật dở khóc dở cười, nó cứ như một LĐBĐ quốc gia kém phát triển, thiếu người thạo việc, thậm chí là không biết gì vậy.

Từ việc Malaysia bị FIFA liên tục trừng phạt ở thời điểm hiện nay đến việc AFC tiếp tục ra án phạt những trận đấu giao hữu vốn đã bị FIFA trừng phạt. Số tiền phạt cả chục ngàn USD trở lên.

Sau hàng loạt án phạt của FIFA cùng việc các phòng ban FIFA bác mọi đơn kháng án của Malaysia qua vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ thì FIFA bồi thêm án phạt 10 ngàn USD sau án phạt thứ nhất 350 ngàn franc Thụy Sĩ. Vừa qua AFC đưa ra hàng loạt án phạt vì Malaysia cách vận hành sai giờ các trận giao hữu theo lịch FIFA.

Hiện nay nội bộ FAM cũng đang gặp vấn đề cực lớn giữa “2 phe”, một phe của ông Hamidin Amin không muốn FAM đưa FIFA ra tòa vì nếu làm điều này, sau đó bóng đá Malaysia có thể rơi vào án phạt cuối cùng khủng nhất. Phe kia thì đòi chơi “chơi tới bến” với FIFA cùng khẩu hiệu “chiến đấu với FIFA”.

Một quốc gia có nhiều quan chức cấp cao trong AFC, AFF thậm chí cả trong Ban chấp hành FIFA nhưng nền bóng đá điều hành cực kỳ yếu kém, nghiệp dư, bị thao túng kiểu gian lận dẫn đến vô cùng rắc rối như hiện nay.