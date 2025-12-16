Thời khắc quyết định bóng đá Malaysia có gian lận ở trận thắng đậm Việt Nam hay không 16/12/2025 11:59

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết dự kiến sẽ nhận được báo cáo điều tra đầy đủ trong tháng này từ Ủy ban độc lập được thành lập nhằm rà soát hồ sơ của bảy cầu thủ đội tuyển quốc gia đang bị FIFA đình chỉ thi đấu.

Kết luận của Ủy ban độc lập là cơ sở quan trọng để bóng đá Malaysia đưa ra các bước xử lý tiếp theo trong một vụ việc gây nhiều tranh cãi suốt thời gian qua.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Seri Yusoff Mahadi, xác nhận tổ chức này vẫn đang chờ kết luận chính thức từ Ủy ban điều tra do cựu Chánh án Malaysia, Tun Md Raus Sharif, làm chủ tịch. Theo ông Yusoff, FAM sẽ không vội vàng đưa ra quyết định khi chưa có đầy đủ đánh giá và khuyến nghị từ ủy ban độc lập này. Ông bày tỏ kỳ vọng báo cáo sẽ được hoàn tất và gửi tới FAM trong tháng 12, qua đó giúp liên đoàn có cái nhìn toàn diện và khách quan hơn trước khi xác định hướng đi tiếp theo.

Ông Yusoff nhấn mạnh rằng mọi quyết định của liên đoàn đều sẽ dựa trên các phát hiện cụ thể được nêu trong báo cáo điều tra. Theo ông, đây là cách tiếp cận cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng các quy trình pháp lý quốc tế.

Quyền chủ tịch FAM Yusoff cho biết sẽ nộp giấy tờ cần thiết lên CAS đúng thời hạn 18-12. Ảnh: TNST.

Ủy ban điều tra độc lập nói trên được FAM thành lập từ tháng 10, trong bối cảnh bảy cầu thủ gốc di sản của đội tuyển Malaysia bị FIFA xử phạt do các vấn đề liên quan đến giấy tờ và tư cách thi đấu. Các cầu thủ này bị đình chỉ thi đấu trong thời hạn 12 tháng, tạo ra tác động không nhỏ đến kế hoạch nhân sự của đội tuyển quốc gia.

Song song với quá trình điều tra nội bộ, FAM cũng đã hoàn tất việc kháng cáo vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), sau khi kết thúc toàn bộ các thủ tục ở cấp độ FIFA. Ông Yusoff cho biết đội ngũ pháp lý của FAM đang trong giai đoạn cuối cùng chuẩn bị và nộp đầy đủ các tài liệu cần thiết, đồng thời tin tưởng rằng liên đoàn có thể đáp ứng đúng thời hạn thủ tục của CAS vào ngày 18-12.

Theo lãnh đạo FAM, CAS được xem là cơ quan xét xử cuối cùng trong tiến trình pháp lý hiện tại của vụ việc. Ông khẳng định quyết định đưa vụ việc lên CAS không xuất phát từ việc đánh giá rủi ro hay hy vọng đảo ngược kết quả bằng mọi giá, mà nhằm đảm bảo rằng tất cả các bước pháp lý cần thiết đều được thực hiện đầy đủ và đúng quy định. Ông cũng nhấn mạnh rằng FAM đã hoàn tất mọi nghĩa vụ và thủ tục liên quan ở cấp FIFA, và hiện không còn bất kỳ vấn đề nào tồn đọng với tổ chức bóng đá thế giới.

7 cầu thủ bị cho là giả mạo giấy tờ trong trận thắng đậm Việt Nam đang hồi hộp chờ kết quả cuối cùng. Ảnh: TAFC.

Trước đó, FAM xác nhận đã nộp đơn kháng cáo lên CAS liên quan đến án phạt của FIFA đối với các cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Quyết định này được đưa ra sau khi FIFA công bố lý do của ủy ban kháng cáo vào ngày 3-11, trong đó giữ nguyên phán quyết ban đầu của ủy ban kỷ luật.

7 cầu thủ này bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả mạo để hội đủ điều kiện ra sân trong trận thắng đậm Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup hồi tháng 6.

Theo án phạt hiện hành, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ trong nhóm bảy người bị đình chỉ thi đấu 12 tháng và phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ. Vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận bóng đá Malaysia, trong lúc FAM nỗ lực bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và uy tín của bóng đá nước này trên trường quốc tế.