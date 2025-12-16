Báo chí nước ngoài chỉ ra nữ hoàng mới Nguyễn Thị Oanh 16/12/2025 10:46

Ngày 16-12, Nguyễn Thị Oanh đang tiếp cận với tấm HCV khác ở nội dung 3.000m sau khi có 14 HCV SEA Games qua 5 kỳ, nữ hoàng mới lịch sử SEA Games ra đời ở tuổi 30. Theo đó, Nguyễn Thị Oanh vĩ đại hơn những huyền thoại điền kinh SEA Games như Elma Muros của Philippines và Jennifer Tin Lay của Myanmar dẫu mỗi người có 15 HCV.

Vì sao đến thời điểm cuối ngày 15-12, nữ hoàng mới Nguyễn Thị Oanh có 14 HCV, thua những huyền thoại của lịch sử điền kinh 1 HCV nhưng vẫn được đánh giá cao hơn?

Theo báo Singapore, trong số 15 HCV của Elma Muros của Philippines và Jennifer Tin Lay của Myanmar có nhiều nội dung đồng đội, trong khi đó 14 tấm HCV của Nguyễn Thị Oanh toàn là những HCV cá nhân.

Lịch sử làng điền kinh SEA Games tôn vinh Nguyễn Thị Oanh qua 5 kỳ SEA Games liên tiếp (từ 2017 đến 2025) đã mang về 14 tấm HCV cá nhân. Và ngày 16-12, Oanh sẽ chinh phục tấm HCV ở nội dung 3.000m trên sân Suphachalasai.

Nữ hoàng mới Nguyễn Thị Oanh cùng đồng đội Lê Thị Tuyết trong lễ trao huy chương nội dung 10.000m tại SEA Games 33. Ảnh: ST.

Báo Straits Times của Singapore gọi Nguyễn Thị Oanh là “nữ hoàng” của lịch sử làng điền kinh SEA Games vì những thành tích trên. Cây bút Deepanraj Ganesan, một nhà báo lão làng chuyên đưa tin về điền kinh vài chục năm qua đã có những lời lẽ đẹp về Nguyễn Thị Oanh. Ông đưa ra những so sánh, sự khác biệt của Oanh về 14 tấm HCV với những huyền thoại Muros và Jennifer.

Nhà báo Ganesan cũng tiết lộ Nguyễn Thị Oanh cũng có một đàn chị Nguyễn Thị Huyền - “một nữ hoàng vượt rào” của điền kinh Việt Nam giã từ đường chạy sau SEA Games 2023, người sở hữu HCV SEA Games nhiều nhất, trước khi Nguyễn Thị Oanh xuất hiện tại SEA Games 33 này.

Trả lời báo chí quốc tế trên sân Suphachalasai, Nguyễn Thị Oanh nói: “Mỗi nội dung thi đấu, tôi đều tập trung cao độ.Tôi đã tham gia hai nội dung và có 2 HCV. Bây giờ tôi tập trung vào nội dung thứ 3 (3.000m) và chinh phục HCV thứ 3 của SEA Games 33".

Và nếu trong ngày 16-12, Nguyễn Thị Oanh hoàn tất cú hat trick vàng thì rõ ràng “chiếc ngai vàng” điền kinh qua thành tích HCV cá nhân và cả các cự ly trung bình SEA Games thuộc về tay kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh.

Lịch sử điền kinh SEA Games và Đông Nam Á chưa ai làm được như Oanh.