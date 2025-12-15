Lịch thi đấu SEA Games ngày 15-12: Đằng sau giọt nước mắt hờn tủi của Mỹ Tiên… 15/12/2025 09:28

(PLO)- Bước sang ngày thi đấu 15-12, đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục đối mặt với lịch tranh tài dày đặc và được kỳ vọng sẽ tạo thêm những dấu ấn quan trọng tại SEA Games 33.

Những diễn biến bên lề SEA Games 33 mới đây đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận, đặc biệt là câu chuyện liên quan đến kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên sau phần thi chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nữ đêm 13-12. Dù đã nỗ lực hết mình để giành tấm HCB cho bơi Việt Nam, nữ vận động viên trẻ vẫn không kìm được nước mắt sau một cuộc trao đổi ngắn với lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam ngay khi rời bục nhận huy chương.

Theo thông tin từ đoàn Thể thao Việt Nam, sau sự việc, lãnh đạo đoàn đã chủ động trao đổi với đại diện Hiệp hội, đồng thời nhấn mạnh mong muốn các lãnh đội, liên đoàn và hiệp hội cần dành nhiều sự chia sẻ, động viên hơn cho vận động viên trong suốt quá trình tập luyện cũng như thi đấu tại SEA Games 33.

Trong môi trường thi đấu đỉnh cao, nơi áp lực thành tích luôn đè nặng, sự cảm thông và khích lệ tinh thần được xem là yếu tố vô cùng quan trọng, giúp vận động viên giữ được sự tự tin và ổn định tâm lý.

Ông Đinh Việt Hùng trao đổi với kình ngư Mỹ Tiên. Ảnh: CCT.

Cụ thể, sau lễ trao huy chương, Mỹ Tiên đã có cuộc trò chuyện với ông Đinh Việt Hùng, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam - người trực tiếp trao huy chương ở nội dung này. Ban đầu, không khí trao đổi diễn ra khá nhẹ nhàng, Mỹ Tiên vẫn giữ nụ cười. Tuy nhiên, khi cuộc nói chuyện kéo dài, ông Hùng vừa chia sẻ vừa dùng động tác tay để minh họa kỹ thuật bơi, gương mặt của nữ kình ngư dần trở nên trầm xuống. Không lâu sau, Mỹ Tiên bật khóc ngay tại khu vực nhận huy chương.

Theo những người có mặt, mục đích của ông Hùng là động viên Mỹ Tiên sau khi cô giành HCB. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, ông đã vô tình đề cập đến việc kỹ thuật bơi của cô chưa thực sự hoàn thiện, dẫn đến việc đánh mất cơ hội giành HCV. Trong bối cảnh vận động viên vừa trải qua một cuộc đua căng thẳng và đã dốc toàn bộ sức lực, những lời nhận xét mang tính “chấn chỉnh” này đã khiến Mỹ Tiên bị tổn thương về mặt tinh thần, dù không xuất phát từ ý định tiêu cực.

Bước sang ngày thi đấu 15-12, đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục đối mặt với lịch tranh tài dày đặc và được kỳ vọng sẽ tạo thêm những dấu ấn quan trọng tại SEA Games 33. Tâm điểm chú ý của người hâm mộ là trận chung kết bóng chuyền nữ giữa tuyển Việt Nam và chủ nhà Thái Lan, diễn ra lúc 17 giờ 30 tại nhà thi đấu Huamark, Bangkok. Với phong độ ổn định và tinh thần quyết tâm cao, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có nhiều cơ hội lớn để hiện thực hóa mục tiêu đổi màu huy chương, qua đó thách thức vị thế thống trị lâu năm của bóng chuyền nữ Thái Lan trong khu vực.

Trận bán kết môn bóng đá nam dự báo rất quyết liệt giữa U-22 Việt Nam và U-22 Philippines lúc 15 giờ 30, ngày 15-12. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trước đó, trận bán kết bóng đá nam giữa U-22 Việt Nam và U-22 Philippines lúc 15 giờ 30 cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Đội bóng đến từ Philippines được đánh giá là đối thủ khó chịu khi toàn thắng vòng bảng, trong đó có những chiến thắng trước các đội mạnh như Indonesia và Myanmar.

Ở các môn Olympic, bơi bước vào ngày thi đấu cuối cùng với sự góp mặt của nhiều gương mặt chủ lực như Nguyễn Huy Hoàng ở 400m tự do nam, Phạm Thanh Bảo ở 50m ếch hay Trần Hưng Nguyên ở 200m ngửa nam. Điền kinh cũng sôi động trở lại với hàng loạt nội dung quan trọng, đặc biệt là phần thi 10.000m nữ của Nguyễn Thị Oanh. Nếu bảo vệ thành công HCV, cô không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng mà còn tiến gần hơn tới danh hiệu “nữ hoàng điền kinh” SEA Games.

Bên cạnh đó, các môn cử tạ, wushu, bắn súng, bắn cung, muay và kick-boxing tiếp tục hứa hẹn mang về thêm huy chương, góp phần làm dày bảng thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.