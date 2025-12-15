Bán kết bóng đá nam SEA Games 33 (ngày 15-12) Đối thủ khó lường của U-22 Việt Nam 15/12/2025 06:39

(PLO)- Đội tuyển U-22 Việt Nam là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch SEA Games 33 dễ dàng nhất bảng B và sắp sửa chạm trán Philippines, trong khi chủ nhà Thái Lan đụng độ Malaysia ở bán kết.

Trận bán kết 1 SEA Games 33 diễn ra vào lúc 15 giờ 30, ngày 15-12 trên sân vận động Rajamangala ở Bangkok dự báo rất khốc liệt giữa U-22 Philippines và U-22 Việt Nam. Tinh thần quyết tâm của đội bóng áo xanh đang lên rất cao nhưng đối thủ của họ rất mạnh là U-22 Việt Nam. Đây được xem là thử thách lớn nhất của Philippines kể từ đầu giải, sau khi họ sớm giành vé vào bán kết SEA Games 33.

U-22 Việt Nam cảnh giác đối thủ khó chịu

Lần đầu tiên sau 34 năm, bóng đá nam Philippines góp mặt ở vòng bán kết SEA Games, một cột mốc lịch sử mang nhiều ý nghĩa với nền bóng đá nước này. Tuy nhiên, với ban huấn luyện và các cầu thủ U-22 Philippines, việc lọt vào nhóm bốn đội mạnh nhất vẫn chưa phải là đích đến cuối cùng. Thành tích ấy sẽ chỉ thực sự trọn vẹn nếu họ giành được một chiếc huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay.

HLV Garrath McPherson cho biết ngay từ trước khi giải đấu khởi tranh, toàn đội đã thống nhất mục tiêu rõ ràng. Theo ông, các cầu thủ không chỉ đặt tham vọng vượt qua vòng bảng mà còn hướng đến việc giành huy chương. Việc lọt vào bán kết là bước hoàn thành mục tiêu ban đầu, và giờ đây U-22 Philippines muốn tiến xa hơn nữa.

U-22 Philippines chơi ấn tượng ở vòng bảng với 2 chiến thắng. Ảnh: CCT.

Dưới sự dẫn dắt của McPherson, tuyển U-22 Philippines có một vòng bảng ấn tượng tại bảng C. Họ giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Myanmar, trước khi tạo nên bất ngờ lớn bằng việc đánh bại đương kim vô địch Indonesia với tỷ số 1-0. Hai chiến thắng tuyệt đối này giúp Philippines đứng đầu bảng, qua đó giành vé trực tiếp vào bán kết và thắp lại ký ức đẹp về SEA Games 1991 tổ chức tại Manila, giải đấu gần nhất mà bóng đá nam Philippines vượt qua vòng bảng và kết thúc ở vị trí thứ 4 chung cuộc.

Sau hai trận đấu căng thẳng trong vòng bốn ngày, HLV McPherson nhấn mạnh tầm quan trọng của quãng thời gian nghỉ ngơi trước bán kết. Ông cho biết toàn đội cần hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần để sẵn sàng cho thử thách phía trước, đặc biệt khi đối thủ là một U-22 Việt Nam được đánh giá rất cao.

Ở chiều ngược lại, U-22 Việt Nam bước vào bán kết với sự tự tin lớn. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik giành vé vào vòng loại trực tiếp sau chiến thắng Malaysia 2-0, qua đó khẳng định sự chuẩn bị bài bản về chiến thuật và nhân sự. Trước đó, Việt Nam cũng đã đánh bại Lào 2-1, hoàn tất vòng bảng với hai trận toàn thắng. Lối chơi của đội cho thấy sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, cùng khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh và hiệu quả.

Thanh Nhàn và đồng đội sẽ phải nỗ lực nhiều để qua mặt Philippines, giành vé chơi chung kết SEA Games 33. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thủ môn Trần Trung Kiên thể hiện rõ quyết tâm giữ sạch lưới trong trận bán kết, trong khi Đình Bắc đang nổi lên như ngôi sao sáng nhất của Việt Nam tại giải đấu năm nay. Với hai bàn thắng đã ghi, cùng 2 kiến tạo, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm tựa quan trọng ở cuộc đối đầu với Philippines.

Trận bán kết giữa U-22 Việt Nam và Philippines mang tính chất loại trực tiếp, nơi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt. Với kinh nghiệm và chất lượng đội hình nhỉnh hơn, đội tuyển U-22 Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng để giành chiến thắng, các học trò HLV Kim Sang-sik buộc phải giữ sự tập trung tối đa trước lối chơi kỷ luật và giàu quyết tâm của Philippines.

Thử thách lớn cho chủ nhà Thái Lan

Ở cặp bán kết còn lại diễn ra lúc 20 giờ, U-22 Malaysia cũng đã giành quyền góp mặt sau một hành trình đầy cảm xúc. Thầy trò HLV Nafuzi Zain đi tiếp với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất trong ba bảng đấu, nhờ kết quả Indonesia đánh bại Myanmar 3-1 ở lượt trận cuối vòng bảng. Điều này giúp Malaysia vượt qua vòng bảng trong bối cảnh từng đối mặt với không ít áp lực.

U-22 Malaysia sẽ rất nguy hiểm sau khi giành vé vớt vào bán kết. Ảnh: CCT.

HLV Nafuzi Zain thừa nhận việc vào bán kết là mục tiêu đầu tiên của đội và ông coi đó là “một phước lành” sau những khó khăn đã trải qua. Tuy nhiên, khi áp lực vòng bảng đã qua đi, nhà cầm quân này không giấu tham vọng hướng tới trận chung kết và một huy chương, thậm chí là huy chương vàng. Ông kêu gọi các cầu thủ trẻ Malaysia nắm bắt cơ hội lịch sử này và thi đấu với tinh thần cao nhất.

Đối thủ của Malaysia ở bán kết là chủ nhà Thái Lan, đội đứng đầu bảng A sau hai chiến thắng thuyết phục Đông Timor và Singapore. Dù vậy, ngay cả chủ nhà Thái Lan cũng thừa nhận rằng những chiến thắng ở vòng bảng chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh thực sự, bởi họ mới chỉ gặp các đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Trận bán kết với Malaysia mới là bài kiểm tra thực sự cho khả năng và bản lĩnh của đội bóng trẻ xứ Chùa vàng. Nhiều cầu thủ Malaysia từng đối đầu Thái Lan tại vòng loại U-23 châu Á trên sân Thammasat, nơi Thái Lan chỉ giành chiến thắng sít sao nhờ bàn thắng muộn của Kakhana Khamyok.

U-22 Thái Lan không dễ bị khuất phục trên sân nhà. Ảnh: CCT.

Trong bối cảnh một số trụ cột như Kakhana và Waris Chuthong vẫn phải thi đấu cho CLB tại Thai-League, bài toán thể lực đang khiến ban huấn luyện Thái Lan không khỏi lo lắng. Trách nhiệm của HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul là phải sử dụng hợp lý lực lượng, đảm bảo các cầu thủ chủ chốt đạt trạng thái tốt nhất cho trận bán kết mang tính quyết định.

Với bốn đội góp mặt ở bán kết gồm Việt Nam, Philippines, Thái Lan và Malaysia, bóng đá nam SEA Games năm nay hứa hẹn những trận đấu căng thẳng và khó lường. Mỗi đội đều mang trong mình khát vọng lịch sử riêng, và chỉ những tập thể bản lĩnh nhất mới có thể tiến thêm một bước để chạm tay vào giấc mơ huy chương vàng.