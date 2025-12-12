Indonesia thành cựu vương, U-22 Việt Nam tái đấu Philippines ở bán kết 12/12/2025 20:20

Nhà vô địch SEA Games hai năm trước Indonesia không thể thắng Myanmar với 3 bàn cách biệt và trở thành cựu vô địch.

Trước trận đấu, HLV Indra Sjafri của nói với toàn đội: “Đây là cơ hội thứ hai để chúng ta vào bán kết và có điều kiện bảo vệ ngôi vô địch”, nhưng mưu sự của ông đã bất thành.

Ngay cả lãnh đạo đoàn U-22 Indonesia cũng tìm mọi cách “chữa lành” toàn đội sau cái thua Philippines bằng việc đi ăn kem, siêu thị, đi shoping để thư giãn đầu óc. Cùng với đó, U-22 Indonesia cũng rất lạc quan là hồi SEA Games 32 họ đã đánh bại Myanmar đến 5 bàn không gỡ.

U-22 Indonesia thể hiện rất thụ động, thiếu đòn độc và nhạt trong đấu pháp. Ảnh: Bola.

Tuy nhiên, mọi tín hiệu tốt ấy khi vào trận đã không giúp được nhà vô địch SEA Games 32 dù vẫn có lối chơi áp đảo hơn. Đã vậy, họ còn thua bàn trước Myanmar ở phút 29 do công Min Maw Oo.

Đến cuối hiệp 1, Toni Firmasyah có bàn san bằng 1-1 cho Indonesia. Càng về cuối trận, Myanmar xuống sức và không còn chơi quyết liệt. Điều này giúp Jens Raven có cú đúp giúp Indonesia thắng ngược 3-1. Tiếc cho mọi nỗ lực còn lại không thể giúp Indonesia ghi thêm bàn thắng nữa để có cách biệt ba bàn để hơn về hiệu số phụ so với Malaysia ở bảng B. Cuối cùng, đội bóng xứ Vạn đảo sớm về nước theo cách rất đau đớn.

Nhìn vào U-22 Indonesia tham dự SEA Games 33 này có rất nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng thiếu độ sắc bén và đột biến. Lối chơi của Indonesia rất thụ động, khác xa với thành phần từng lên ngôi vô địch SEA Games 32 tại Phnom Penh vốn toàn cầu thủ nội xuất sắc.

Như vậy sau hai trận vòng bảng SEA Games với 1 hòa và 1 thua, Indonesia đã trở thành cựu vô địch. Malaysia giành vé cuối cùng chơi bán kết gặp chủ nhà Thái Lan.

Trận bán kết còn lại là cuộc đụng độ giữa U-22 Việt Nam và Philippines. Đây cũng là trận tái đấu kể từ bán kết giải U-23 Đông Nam Á hồi tháng 7 ở Jakarta. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thắng Philippines 2-1 vào chung kết đánh bại chủ nhà 1-0, bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Lần này ở SEA Games 33, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức hơn bởi lối chơi của Philippines rất ấn tượng, mạnh mẽ và nhiều bất ngờ từ các cầu thủ trẻ trong màu áo tuyển quốc gia tăng cường.

+ Lịch thi đấu bán kết ngày 15-12: U-22 Việt Nam - U-22 Philippines (15 giờ 30), U-22 Thái Lan - U-22 Malaysia (20 giờ).