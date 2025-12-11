Thủ tướng chúc mừng 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam sau khi vào bán kết SEA Games 33 11/12/2025 22:55

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng thành tích của tuyển nữ Việt Nam và U22 Việt Nam sau khi lọt vào bán kết SEA Games 33. VFF cũng thưởng "nóng" cho 2 đội.

Tối 11-12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc lọt vào bán kết SEA Games 33 tại Thái Lan sau những chiến thắng ở loạt trận cuối vòng bảng.

Sau trận đấu, thông qua Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chúc mừng hai đội tuyển bóng đá Việt Nam với chiến thắng quan trọng cùng tinh thần thi đấu đầy quả cảm.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn có mặt tại Thái Lan và trực tiếp dự khán trận đấu của đội tuyển nữ. Ảnh: VFF

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận ý chí, bản lĩnh và quyết tâm của hai đội, đồng thời gửi lời động viên để thầy trò HLV tiếp tục duy trì phong độ, hướng tới những kết quả tốt nhất ở vòng đấu tiếp theo.

Đây là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn đối với các cầu thủ và ban huấn luyện trong hành trình chinh phục mục tiêu cao nhất tại giải.

Để kịp thời động viên tinh thần thi đấu của các đội tuyển, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã có mặt tại Thái Lan và trực tiếp dự khán trận đấu của đội tuyển nữ, trong bối cảnh cả đội tuyển bóng đá Việt Nam cùng ra sân ở một khung giờ.

"Hôm nay là ngày rất đặc biệt khi cả hai đội tuyển nam và nữ cùng thi đấu trong một khung giờ. Tuy nhiên, thật vui và hạnh phúc khi cả hai đội cùng hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu từ vòng bảng" - ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ sau trận đấu.

Ông Trần Quốc tuấn trực tiếp cổ vũ cho đội tuyển. Ảnh: VFF

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn, áp lực của hai đội để mang về chiến thắng ở các trận đấu then chốt. Việc hai đội đều dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 và vươn lên dẫn đầu bảng là yếu tố rất quan trọng cho những tính toán tiếp theo ở trận bán kết.

Ông Trần Quốc Tuấn cũng lưu ý các đội tuyển bóng đá Việt Nam cần phải tiếp tục tập trung chuẩn bị và thi đấu tốt để từng bước tiến cụ thể hóa các mục tiêu.

Để kịp thời động viên thành tích của hai đội tuyển, Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định thưởng 700 triệu đồng cho đội tuyển nữ, 600 triệu đồng với đội tuyển U22.