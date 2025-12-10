SEA Games 33 và “dòng máu cường quốc Olympic” 10/12/2025 13:25

(PLO)-SEA Games 33 có những VĐV đến từ những cường quốc Olympic như Nga, Mỹ, Trung Quốc...

SEA Games 33 có rất nhiều VĐV nhập tịch hoặc dạng di sản, trong đó có những VĐV đến từ các cường quốc Olympic như Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp...

+ Viktor Lê (bóng đá, U-22 Việt Nam)

Viktor Lê sinh năm 2003 tại Nga, có bố là người Việt, mẹ là người Nga. Viktor Lê là sản phẩm của lò đào tạo CSKA Moscow, rồi tìm về quê cha để có cơ hội chơi bóng đá chuyên nghiệp.

Viktor Lê trong màu áo U-22 Việt Nam, Lê mang dòng máu như thủ môn Văn Lâm,bố người Việt, mẹ người Nga. Ảnh:CTP

Hiện Viktor Lê đang khoác áo CLB Hà Tĩnh sau năm 2023 khoác áo CLB Quy Nhơn. Tiền vệ tấn công nhập tịch Việt Nam dạng di sản rất dễ dàng có quốc tịch Việt Nam vào năm 2024. Viktor Lê đã có những thành công bước đầu cùng U-23 Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á năm nay.

+ Bốn VĐV Nga của môn hockey trên băng của đoàn thể thao Indonesia

Đoàn hockey trên băng của đội tuyển Indonesia có 4 VĐV Nga rất chất lượng gồm Evgheni Nurishalov hiện là HLV trưởng kiêm cầu thủ. Anh này 43 tuổi từng thi đấu đỉnh cao tại Mỹ. Hockey trên băng là môn thể thao mùa đông, Nga đứng số 1 thế giới.

Evgeni Nurishalov trong đội tuyển hockey trên băng của Indonesia tham dự SEA Games 33. Ảnh:CTP

Cùng với Nurishalov còn có ba VĐV Nga trong đội tuyển hockey trên băng của Indonesia tham dự SEA Games 33 là Shavely Molchanov, Artem Bezrukov và Adel Khabibullin. Tất cả bốn thành viên của đội tuyển hockey trên băng của Indonesia đều là cầu thủ nhập tịch, họ từng đến Indonesia làm công tác chuyên môn và thi đấu năm 2019, đủ thời hạn nhập tịch theo quy chế của LĐ Hockey trên băng thế giới.

Indonesia nhập tịch những VĐV hockey trên băng này là để tham dự những giải lớn thế giới. Họ không bị vướng những quy chế cản trở nên được dự SEA Games 33. Có điều một quốc gia nằm ở vùng nhiệt đới như Indonesia lại đầu tư môn băng tuyết thì có điều gì đó lạ.

+ Chàng sinh viên ĐH Harvard của điền kinh Thái Lan

Thực ra Kieran Tuntivate, 28 tuổi cũng không quá xa lạ với đường chạy SEA Games. Vì SEA Games 2019, anh đã từng thể hiện tài năng với hai HCV ở nội dung 5.000m và 10.000m. Kieran có bố người Thái Lan, mẹ người Mỹ, anh tốt nghiệp ĐH lừng danh của Mỹ - Harvard.

Chàng sinh viên ĐH Harvard của điền kinh Thái Lan-Kieran Tuntivate đặt mục tiêu 3HCV- 5.000m,10.000m và 1.500m tại SEA Games 33. Ảnh: CTP

Lần này đến với SEA Games 33, Kieran nêu mục tiêu 3 HCV cá nhân, ngoài hai nội dung trên, anh nêu mục tiêu vàng nội dung 1.500m. Cũng cần nhớ rằng, ngôi sao điền kinh khác của Thái Lan là Buribon Bonsoon, 19 tuổi cũng nêu mục tiêu 3 HCV gồm 100m, 200m và 4x100m. Trong đó Bonsoon phấn đấu chạy 100m dưới 10 giây.

+ Ngôi sao bóng bàn Singapore nhập tịch từ Trung Quốc

Zeng Jian sinh tại Hồ Nam (Trung Quốc) và đến Singapore năm 2014. Năm 2019 cô nhận quốc tịch Singapore. Zeng Jian từng tham dự Olympic Tokyo và Paris.

Tay vợt Zeng Jian từng vô địch đơn nữ SEA games 32 và mục tiêu SEA Games 33 vẫn thế. Ảnh:CTP

Zeng từng giành HCV đơn nữ SEA Games 32. Nay Zeng cũng mang sứ mệnh vàng SEA Games 33.

+ Tiền đạo U-22 Malaysia là người... Syria

Tay săn bàn Abdul Rahman, 21 tuổi sinh ra tại Syria có bố là người Malaysia, mẹ là người Ý đang chơi cho CLB Selangor tham dự giải bán chuyên (tương đương giải hạng 3 Việt Nam).

Tiền đạo Abdul Rahman sinh ra tại Syria có bố người Malaysia, mẹ người Ý đang chơi bóng tại Malaysia. Ảnh:CTP

Tiền đạo này nhập tịch Malaysia rất dễ dàng như kiểu Viktor Lê vì là dạng cầu thủ di sản. Abdul Rahman đang dẫn đầu danh sách dội bom giải bán chuyên trong màu Selangor với 13 bàn thắng.

+ Kình ngư Ariana Dirzwager (Lào)

Ariana sinh ra tại Kansas năm 2004 của Mỹ với bố Mỹ, mẹ Lào. Ariana đã trải qua các lớp đào tạo bơi lội Mỹ qua sự dẫn dắt của cựu vô địch Olympic của Mỹ Courtney Shealy. Ariana cũng từng tham dự SEA Games 32, nhưng không có thành tích mà chỉ phá kỷ lục ở 200m tự do.

Kình ngư Ariana Dirzwager của Lào từng vinh dự tranh tài ở Olympic Paris 2024 với suất đặc biệt. Ảnh: IOC

Ariana cũng vinh dự đại diện cho Lào tham dự Olympic Paris 2024 nhưng không có thành tích, với việc Olympic còn dành đặc ân cho một số VĐV tham dự mà không phải trải qua vòng loại.

+ Anh em nhà Jackson của U-22 Đông Timor

Đó là Jackson Fowler, 21 tuổi và em trai Nicholas, 17 tuổi. Hai anh em này có bố người Úc, mẹ người Đông Timor sống ở Úc nên được nhập tịch dạng di sản.

Hai anh em nhà Jackson có bố Úc, mẹ Đông Timor đang đá SEA Games 33. Ảnh:CTP

Cả hai anh em “chấp tuổi” này của đội U-22 Đông Timor đều đang đá bóng tại Úc ở những giải hạng thấp.

+ Ngôi sao bóng rổ 3x3 của Philippines

Ange Koume sinh ra tại Bờ Biển Ngà, cao 2,11m, tốt nghiệp ĐH tổng hợp Manila và có học bổng nhờ tài năng thể thao.

Ange Koume cao 2,11m sẽ thể hiện vượt đẳng cấp để bóng rổ 3x3 Philippines lên ngôi SEA Games 33. Ảnh: CTP

Koume có quốc tịch Philippines năm 2021. Sự xuất sắc trong bóng rổ 3x3 của Koume giúp Philippines có HCV Asiad 2022 tại Hàng Châu khi đánh bại Jordan ở chung kết.