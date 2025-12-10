Thái Lan phát động cuộc đổ xô đi tìm vàng 10/12/2025 12:26

(PLO)- "Thái Lan phát động cuộc đổ xô đi tìm vàng", tờ Bangkok Post đã giật tít như thế khi chủ nhà Thái Lan đặt mục tiêu lên ngôi số 1 toàn đoàn tại SEA Games 33.

Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33 - sự kiện thể thao lớn nhất trong năm của Thái Lan và khu vực đã chính thức khai mạc với lễ khai mạc tại Sân vận động quốc gia Rajamangala vào đêm qua 9-12. tờ Bangkok Post (Thái Lan) đã giật tít, "Thái Lan phát động cuộc đổ xô đi tìm vàng" khi đoàn chủ nhà cùng 10 quốc gia khác chính thức bước vào các cuộc tranh tài tại SEA Games 33.

Đức Vua và Hoàng hậu Thái Lan đã chủ trì buổi lễ khai mạc SEA Games 33, trong khi "BamBam" Kunpimook Bhuwakul từ nhóm nhạc K-pop nổi tiếng GOT7 biểu diễn cùng một số nghệ sĩ Thái Lan khác, huyền thoại Muay Thái Buakaw Banchamek cũng tham gia sự kiện này.

Những người cầm cờ - ngôi sao cầu lông Kunlavut Vitidsarn và võ sĩ quyền Anh Janjaem Suwannapheng - dẫn đầu đoàn thể thao Thái Lan tiến vào sân vận động, cùng với 500 VĐV tham gia diễu hành.

Đối với các VĐV, SEA Games mang ý nghĩa to lớn hơn nhiều so với bầu không khí trên khán đài. Đối với các VĐV Thái Lan, Đại hội Thể thao Đông Nam Á là cơ hội để giành lại vị thế dẫn đầu khu vực và khôi phục truyền thống thể thao đáng tự hào của đất nước.

SEA Games từ lâu là nơi thể hiện niềm tự hào dân tộc, với việc Thái Lan giành ngôi nhất toàn đoàn chung cuộc 7 lần, chỉ đứng sau Indonesia với 10 lần chiến thắng. Tuy nhiên, hào quang đó của thể thao Thái Lan đã phai nhạt trong những năm gần đây: Lần gần nhất Thái Lan đứng đầu bảng xếp hạng huy chương tại SEA Games là vào năm 2015 tại Singapore, nghĩa là đã tròn 10 năm, trong khi Việt Nam đã vươn lên thống trị hai kỳ tổ chức gần nhất tại Hà Nội và Phnom Penh.

Lịch sử đó càng làm tăng thêm tính cấp bách: năm nay, đoàn chủ nhà Thái Lan không mong muốn gì hơn ngoài việc trở lại ngai vàng thể thao khu vực. Quy mô chiến dịch SEA Games 2025 của Thái Lan vô cùng to lớn, gồm 1.531 VĐV - 833 nam và 698 nữ - tham gia tranh tài ở 50 môn thể thao.

Ngoài các môn thể thao truyền thống, người hâm mộ còn được thưởng thức những môn thể thao mới: thể thao trên không, kéo co, đĩa bay và võ thuật tổng hợp. Từ ngày 9 đến 20-12, SEA Games 33 sẽ diễn ra với 574 nội dung tranh huy chương, với Bangkok và Chon Buri là trung tâm chính tổ chức các môn thi đấu. Đoàn thể thao Thái Lan dự báo họ có thể giành đến 241 HCV, dư sức giành lại ngôi vị số 1 toàn đoàn.

Chèo thuyền và điền kinh được dự đoán sẽ mang về rất nhiều vàng cho chủ nhà, lần lượt 18 và 17 HCV, trong khi cầu mây - môn thể thao mà Thái Lan từ lâu đã thống trị - đang nhắm tới mục tiêu 11 HCV. Muay Thái và ju-jitsu dự kiến ​​sẽ mang về 10 HCV, quyền anh 9 HCV, taekwondo 7 HCV và xe đạp 6 HCV.

Bóng đá nam Thái Lan khởi đầu hoành tráng tại SEA Games 33 bằng chiến thắng 6-1 trước Đông Timor. ẢNH: BANGKOK POST

Những con số này cho thấy tham vọng của chủ nhà SEA Games 33 rất rõ ràng: Thái Lan muốn khẳng định vị thế của mình ở vị trí hàng đầu trong thể thao Đông Nam Á.

Bóng đá: Viên ngọc quý

HCV được thèm muốn nhất vẫn là bóng đá nam, khi HLV U-22 Thái Lan Thawatchai Damrong-ongtrakul khẳng định đội sẽ dốc toàn lực để giành chức vô địch, điều mà Thái Lan chưa đạt được kể từ năm 2017. "Lần cuối cùng chúng tôi giành HCV bóng đá nam là vào năm 2017, vì vậy chúng tôi đặt mục tiêu giành lại danh hiệu này lần nữa tại giải đấu trên sân nhà", HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul tự tin cho biết.

Đội bóng của Thawatchai đã khởi đầu SEA Games 33 với chiến thắng toàn diện 6-1 trước Timor-Leste và sẽ gặp Singapore trong trận đấu thứ hai của Bảng A vào thứ Năm. Trong khi đó, đương kim vô địch Indonesia nằm ở Bảng C cùng với Myanmar và Philippines. Bảng B gồm Việt Nam, Malaysia và Lào.

Thái Lan cũng dành sự kỳ vọng lớn cho đội tuyển bóng đá nữ. Đội tuyển nữ Thái Lan vô địch lần gần nhất vào năm 2013 tại Myanmar. HLV Nuengrutai Srathongvian - người đã thay thế HLV Futoshi Ikeda của Nhật Bản vào đầu năm nay - đang hướng đến một bước đột phá trên sân nhà sau khi giành huy chương đồng tại Phnom Penh hai năm trước.

Nữ Thái Lan bắt đầu chiến dịch bằng chiến thắng 8-0 trước Indonesia và sẽ đối đầu với Singapore vào hôm nay 10-12.

2. Sự hiện diện của hoàng gia Thái Lan trong các môn thi trên mặt nước tại SEA Games 33

Sau 58 năm, SEA Games sẽ chứng kiến ​​một thành viên hoàng gia Thái Lan khác tham gia tranh tài ở môn thuyền buồm khi có thông báo rằng Nữ hoàng sẽ tham gia cùng đội tuyển Thái Lan ở nội dung thuyền buồm SSL47.

Cuộc thi dự kiến ​​diễn ra từ ngày 15 đến 18-12 tại Câu lạc bộ du thuyền Ocean Marina. Đức Vua Bhumibol Adulyadej đã tham gia thi đấu thuyền buồm tại Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á (SEAP) năm 1967, và Công chúa Ubolratana là những người đồng chiến thắng ở hạng mục thuyền buồm nhỏ, cũng được tổ chức tại Pattaya.

Ngoài chèo thuyền, Nữ hoàng còn có sở thích chơi khúc côn cầu trên băng, đạp xe và chạy bộ.

3. Taekwondo: Một kỷ nguyên mới

Với việc nhà vô địch Olympic hai lần Pani-pak Wongpattanakit giải nghệ sau Thế vận hội Paris năm ngoái, Banlung Tubtimdang đã trở thành tâm điểm chú ý trong giai đoạn chuyển giao quan trọng của Taekwondo Thái Lan.

VĐV 20 tuổi này đã giành được danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên tại Trung Quốc vào tháng 10 và sẽ ra mắt SEA Games ở hạng cân 66kg dưới sự hướng dẫn của HLV Choi Young-Seok.

Ngoài Banlung, Phannapa Harnsujin và Sasikarn Thongchan được dự đoán sẽ giành vinh quang ở nội dung kyorugi (chiến đấu), trong khi đội quyền Anh dự kiến ​​sẽ giành được một số HCV

Sáng nay 10-12, nữ võ sĩ xinh đẹp của Thái Lan Watcharakul Limjittrakarn đã giành HCV ở môn Taekwondo nội dung Poomsae tự do nữ với tổng điểm 7.900. Đây là chiếc HCV đầu tiên của Thái Lan và cũng là HCV đầu tiên tại SEA Games 33.

4. Bóng chuyền: Nữ hoàng sân đấu

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan quyết tâm thực hiện mục tiêu giành chức vô địch SEA Games lần thứ 17. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kiattipong Radchatagriengkai, đội đã giành được 15 chức vô địch SEA Games liên tiếp kể từ năm 1995.

Việt Nam sẽ một lần nữa là mối đe dọa lớn nhất, mặc dù họ sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao Nguyễn Thị Bích Tuyền. Đội tuyển bóng chuyền nam, dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Park Ki-Won, được dự đoán sẽ lọt vào trận chung kết, theo đánh giá của Somporn Chaibangyang, Chủ tịch liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan.

5. Điền kinh: Puripol trở lại

Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về VĐV chạy nước rút Puripol Boonson. Puripol đã bùng nổ tại SEA Games 2021 ở Việt Nam, giành cú ăn ba HCV chạy nước rút khi mới chỉ 16 tuổi. Kể từ đó, anh đã trở thành một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất châu Á, lọt vào bán kết tại Thế vận hội Paris và giành HCB tại Giải vô địch điền kinh châu Á 2025.

Anh cũng đã làm nên lịch sử khi trở thành VĐV chạy nước rút đầu tiên của Thái Lan giành huy chương tại Giải vô địch điền kinh U-20 thế giới ở Peru. Sau khi bỏ lỡ SEA Games 32 tại Campuchia, Puripol sẽ dẫn dắt đội tuyển điền kinh Thái Lan trước sự chứng kiến ​​của khán giả nước nhà.

Khi Đại hội thể thao châu Á tại Nhật Bản đang đến gần, SEA Games 2025 sẽ là nơi thử nghiệm hoàn hảo cho Puripol Boonson.

Tờ Bangkok Post giật tít, "Thái Lan phát động cuộc đổ xô đi tìm vàng" SEA Games 33. ẢNH: AFP

6. Quyền Anh: Tinh thần chiến đấu

Các võ sĩ Thái Lan thường xuyên đạt thành tích xuất sắc ở cấp độ quốc tế, và việc thi đấu trước khán giả quê nhà sẽ giúp phát huy hết khả năng của 17 võ sĩ (chín nam và tám nữ) tranh tài tại SEA Games 2025. Mục tiêu của quyền Anh Thái Lan là giành chín HCV, bằng với thành tích tại SEA Games trước.

"Các đối thủ chính của chúng tôi có thể sẽ đến từ Philippines, Indonesia và Việt Nam. Các võ sĩ từ những quốc gia này có nền tảng kỹ thuật và thể lực tốt. Nhưng chúng tôi có lợi thế sân nhà. Với sự ủng hộ của người hâm mộ, tôi tin rằng điều đó sẽ mang lại lợi thế cho các VĐV của chúng tôi", Trung tướng Chaiwat Chotima, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký liên đoàn Quyền anh Thái Lan, cho biết.

Với chiếc HCĐ Olympic, Janjaem là võ sĩ Thái Lan duy nhất giành huy chương tại Paris 2024, sẽ hướng đến mục tiêu giành thêm một HCV SEA Games nữa. Các VĐV Olympic khác của Thái Lan là Chuthamat Raksat, Baison Manikon, Thitisan Panmot, Weerapon Jongjoho và Bunjong Sinsiri cũng góp mặt trong đội hình tham dự SEA Games 33.