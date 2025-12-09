Sốc: U-22 Việt Nam hòa Malaysia, đương kim vô địch Indonesia về nước 09/12/2025 13:29

(PLO)- HLV Indra Sjafri của đội tuyển U-22 Indonesia đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào trận đấu quyết định với Myanmar trong khuôn khổ bảng C SEA Games 2025, nhằm đảm bảo cơ hội tiến vào bán kết cho đội bóng của mình.

Trận đấu với Myanmar có ý nghĩa sống còn sau khi Indonesia bất ngờ thua Philippines 0-1 trong trận đấu ra quân. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Ato Banatao ở phút bù giờ của hiệp một, giúp Philippines giành được 3 điểm và chắc chắn giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng C.

Với kết quả này, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo không còn khả năng chiếm ngôi đầu bảng và buộc phải chiến đấu cho vị trí á quân có thành tích tốt nhất để giành quyền vào bán kết. Để làm được điều này, đội bóng của HLV Indra Sjafri không chỉ cần giành chiến thắng thuyết phục trước Myanmar mà còn phải trông chờ vào kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, cả hai đều có 3 điểm như Indonesia.

Bất ngờ thua Philippines, nhà đương kim vô địch Indonesia không còn quyền tự quyết. Ảnh: SNI.

Sau thất bại trước Philippines, ông Indra Sjafri đã ngay lập tức bắt tay vào công tác chuẩn bị cho trận đấu gặp Myanmar. Ông cho biết đội sẽ có ba ngày để hoàn thiện chiến thuật và củng cố thể lực cho các cầu thủ. "Chúng tôi đã bắt đầu chương trình chuẩn bị cho trận đấu với Myanmar. Indonesia hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp để chúng tôi có thể vượt qua vòng bảng”, HLV Indra Sjafri chia sẻ.

Dù đối mặt với áp lực lớn, Indra Sjafri khẳng định ông chỉ tập trung vào trận đấu với Myanmar mà không đưa ra bất kỳ bình luận nào về trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia: "Chúng tôi phải tập trung vào việc thắng Myanmar, đó là điều quan trọng nhất. Kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Vì vậy, các cầu thủ phải chuẩn bị tốt nhất để giành chiến thắng”.

HLV Indra lo lắng cho vận mệnh của các học trò đang phải lệ thuộc vào kết quả trận U-22 Việt Nam và Malaysia. Ảnh: CNI.

Nếu trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia kết thúc với tỷ số hòa, chắc chắn Indonesia sẽ không còn cơ hội giành vé vào bán kết. Mặc dù Indonesia còn một trận đấu để chơi, họ vẫn không thể tiến vào vòng trong nếu Việt Nam và Malaysia có ít nhất 4 điểm, vì đội nào trong hai đội này cũng sẽ vượt qua điểm tối đa mà Indonesia có thể đạt được (3 điểm).

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 11-12, tại sân vận động Rajamangala ở Bangkok. Trong khi đó, trận đấu giữa Indonesia và Myanmar sẽ được tổ chức vào ngày 12-12, tại Chiang Mai. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với Myanmar là yếu tố quyết định giúp đội tuyển Indonesia nuôi hy vọng vào bán kết của SEA Games 33, đồng thời họ cũng biết rõ số phận của mình trước khi bóng lăn.