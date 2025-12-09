Thói quen kỳ lạ của Ronaldo 09/12/2025 11:16

(PLO)- Cristiano Ronaldo, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, luôn thu hút sự chú ý không chỉ vì thành công trên sân cỏ mà còn nhờ những thói quen khác biệt trong cuộc sống và chế độ luyện tập của mình.

Ronaldo đã giành được vô số danh hiệu cùng các CLB, đồng thời cũng dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha đến nhiều thành công, bao gồm chức vô địch Euro 2016 và Nations League 2019. Trên phương diện cá nhân, Ronaldo đã 5 lần giành Quả bóng vàng, một trong những giải thưởng cao quý nhất trong làng bóng đá, khẳng định đẳng cấp và sự vĩ đại của anh.

Tuy nhiên, ngoài những thành tích đáng nể, Ronaldo còn nổi bật với những thói quen đặc biệt mà không phải ai cũng làm theo. Anh luôn chú trọng đến việc duy trì một lối sống lành mạnh và khoa học, điều này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao qua nhiều năm tháng.

Một trong những yếu tố làm nên sự khác biệt của Ronaldo chính là cách anh chăm sóc bản thân ngoài sân cỏ, từ chế độ ăn uống đến thói quen ngủ nghỉ. Anh gần như không bao giờ sử dụng rượu hoặc nước ngọt, thay vào đó, anh chú trọng đến việc bổ sung nước và dưỡng chất đúng cách, giúp cơ thể luôn sẵn sàng cho những trận đấu căng thẳng.

Cách uống nước... không giống ai của CR7. Ảnh: EPA.

Mới đây, một hành động của Ronaldo liên quan đến việc uống nước trước trận đấu đã khiến cư dân mạng xôn xao. Trong một đoạn video được đăng tải, người ta thấy Ronaldo đang thực hiện một động tác khá lạ lùng: anh uống nước từ một chai trong suốt theo cách rất đặc biệt.

Thay vì đưa miệng vào chai, anh chỉ nghiêng chai để nước chảy thẳng vào miệng, sau đó… nhổ ra. Cách uống này ban đầu có thể khiến nhiều người thắc mắc, nhưng thực tế, hành động này là một phần của một chiến lược khoa học giúp tăng cường hiệu suất thể thao.

Theo giải thích từ các chuyên gia, Ronaldo thực hiện động tác này với một loại nước súc miệng có chứa carbohydrate. Đây là loại nước súc miệng đặc biệt giúp kích hoạt các thụ thể trong miệng và gửi tín hiệu đến não, giúp giảm cảm giác mệt mỏi và mang lại sự tỉnh táo, năng lượng mà không cần phải nuốt. Việc sử dụng nước súc miệng carbohydrate này giúp Ronaldo duy trì sự tập trung cao độ trong suốt trận đấu mà không gặp phải các vấn đề tiêu hóa do uống quá nhiều nước.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha là thần tượng của nhiều giới. Ảnh: EPA.

Một trong những lý do các vận động viên chuyên nghiệp, như Ronaldo, tránh uống nước ngay trong khi thi đấu vì điều này có thể gây khó chịu cho dạ dày. Thay vào đó, họ thường bổ sung nước trước trận đấu hoặc trong các thời gian nghỉ, giúp cơ thể luôn được tiếp năng lượng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

Có thể chính nhờ vào những thói quen đặc biệt này mà Ronaldo có thể duy trì phong độ ổn định và đáng nể qua nhiều năm. Tại Al Nassr và đội tuyển Bồ Đào Nha, CR7 vẫn giữ vững phong độ, ghi được 11 bàn thắng sau 12 trận đấu và góp phần quan trọng vào việc giúp đội tuyển Bồ Đào Nha giành vé tham dự World Cup 2026.

Những thói quen và chế độ luyện tập khoa học của anh chắc chắn là một yếu tố không nhỏ trong thành công lâu dài của một huyền thoại như Ronaldo.