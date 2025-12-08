Philippines thắng phút 90+4, đặt tuyển Việt Nam vào thế sống còn với Myanmar 08/12/2025 21:05

(PLO)- Những cô gái mang hai dòng máu cao to của Philippines phối hợp ghi tuyệt phẩm vào lưới Kim Thanh khiến nhà đương kim vô địch Việt Nam ôm hận ở phút 90+4.

Philippines trong thế lưng dựa tường sau khi thua Myanmar 1-2 đã tạo nên một trận đấu máu lửa và đánh bại tuyển Việt Nam 1-0.

Ngay khi tiếp cận trận đấu, các học trò HLV Mark Torcaso của Philippines đã chơi áp sát ngay. Với những cô gái mang dòng máu lai, to, cực khỏe và tràn đầy quyết tâm cùng thế lưng dựa tường đã gây vô vàn khó khăn cho nhà đương kim vô địch Việt Nam. Với áp lực đó, các học trò HLV Mai Đức Chung bối rối bằng những đường chuyền vội vàng lạc điệu.

Philippines quá khỏe với sự chủ động tạo sự khác biệt bằng lối chơi nhanh, mạnh, liên tục pressing để phá sức đối phương. Ảnh: ANH HUY.

Tuy nhiên, trong cách thể hiện có phần lép vế ấy, các cô gái Việt Nam vẫn có những pha dàn xếp nhanh, đẹp. Hải Yến, Bích Thùy có những pha dứt điểm với hội ăn bàn rõ ràng nhưng thủ môn Olivia McDaniel thể hiện xuất sắc và vô hiệu hóa thành công.

HLV Mark Torcaso đã thể hiện một đấu pháp tốt. Ông buộc học trò chơi pressing, liên tục gây áp lực. Điều này khiến các cô gái nhỏ nhắn của Việt Nam luôn gặp khó, dù vẫn có những chiến binh dày dạn, tạo ra một “khung sườn” ổn định trước lối chơi vũ bão từ Philippines.

Philippines trong thế lưng dựa tường sau trận thua Myanmar đã vùng dậy thắng tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH HUY.

Càng về cuối trận, các cô gái Việt Nam tỏ ra đuối sức trước một đối thủ rất tinh ranh, biết phát huy ưu thế của mình.

Và cuối cùng điều gì đến đã đến. Phút 90+4, từ cú phát bóng sâu của thủ môn Olivia McDaniel, trung vệ Hali Long băng lên đánh đầu cận thành, thủ môn Kim Thanh đẩy ra nhưng ngay lúc đó Ramirez Mary Luois ra chân đá bồi cận thành làm tung lưới Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trận đấu.

Nhìn pha ăn bàn của Philippines cứ như là một pha phối hợp ghi bàn của tuyển Mỹ, khi nó diễn ra nhanh, quyết đoán và mỗi cầu thủ đều thể hiện sự hoàn hảo không chê vào đâu được trong từng pha tiếp bóng.

Trận thua vỡ ra nhiều điều cho tuyển Việt Nam và buộc các học trò HLV Mai Đức Chung vào thế sinh tử với đội đang dẫn đầu bảng Myanmar ở lượt trận cuối.

Trước đó, Myanmar có chiến thắng thứ hai khi đánh bại Malaysia 3-0.

Lượt trận cuối ngày 11-12, tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar, Philippines gặp Malaysia.