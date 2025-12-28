Vụ nôn ói trên xe rồi hành hung tài xế: Có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng 28/12/2025 09:38

(PLO)- Luật sư cho rằng hành vi của nhóm người hành hung tài xế, đập kính xe... có dấu hiệu của nhiều tội, nhưng rõ nhất là có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 27-12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông hung hăng, đập phá gương chiếu hậu xe taxi công nghệ trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TP.HCM. Kèm theo đó là hình ảnh xe bị gãy kính, nội thất bẩn do khách nôn ói.

Tài xế cho biết đây là chuyến đầu tiên trong ngày, anh đề nghị khách hỗ trợ 400.000 đồng vệ sinh xe vì không thể chạy tiếp nếu xe bẩn. Nhóm khách từ chối vì cho rằng rửa xe là trách nhiệm của tài xế. Sau khi tranh cãi, nhóm khách chỉ trả hơn 160.000 đồng cước và yêu cầu tài xế rời đi.

Khi tài xế tấp vào lề, bất ngờ bị 2-3 người trong nhóm lao tới giật cửa, hành hung, kéo rách áo. Một người khác đập phá, làm gãy gương chiếu hậu trước sự chứng kiến của nhiều người. Công an phường Hạnh Thông đã nắm thông tin, phối hợp xác minh để xử lý theo quy định.

Với cách hành xử của nhóm người đàn ông nói trên, nhiều người tỏ ra bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Vậy trách nhiệm pháp lý của những người này ra sao? Họ có thể bị xử lý hình sự không?

Trao đổi với PLO, Luật sư Trần Hoàng Hải Phong (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: Đối với hành vi khách hàng nôn ói trên xe taxi hiện nay chưa có quy định điều chỉnh, chủ yếu dựa vào sự thỏa thuận giữa các bên. Tuy nhiên, việc nôn ói gây ra hư hỏng nội thất, ám mùi hôi,… là thiệt hại thực tế; việc chi thêm tiền để khắc phục cũng là điều hợp lý.

Người đàn ông dùng chân đạp hư kính xe ô tô. Ảnh cắt từ video

Khi tài xế yêu cầu trả thêm phí, nhóm người đàn ông này có những hành vi như giật cửa xe, hành hung, kéo rách áo, đập phá, làm gãy gương chiếu hậu của xe... đây là hành vi coi thường pháp luật.

Theo Luật sư Phong, hành vi của những người này nếu đáp ứng đủ điều kiện, yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của BLHS.

Cụ thể, hành vi tấn công tài xế khiến người này bị thương tích có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 nếu đáp ứng các điều kiện cấu thành tội phạm như gây thương tích từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một số trường hợp như có tổ chức, có tính chất côn đồ,….

Ngoài ra, hành vi đập phá, làm gãy gương chiếu hậu của xe, nếu đáp ứng các điều kiện như trị giá tài sản trên 2 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp như gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;…thì có thể bị xử lý về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 BLHS.

Đáng chú ý, với hành vi đuổi đánh, chửi bới, gây náo loạn trên đường phố, nhóm người trên có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 BLHS.