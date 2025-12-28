Hơn 1.000 người tham gia giải chạy do Công an An Giang tổ chức
(PLO)- Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang mong rằng mỗi cá nhân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sống lành mạnh, nói “không” với ma túy và kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Sáng 28-12, Công an tỉnh An Giang tổ chức giải Marathon “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy”. Giải chạy nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng một môi trường sống lành mạnh, tích cực và không có tệ nạn ma túy trong cộng đồng; tiến tới xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao hai giải Nhất, bốn giải Nhì, sáu giải Ba và tám giải khuyến khích các vận động viên ở hai nội dung thi đấu. Ngoài ra, Ban tổ chức còn tặng huy chương với khẩu hiệu "Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy" cho tất cả vận động hoàn thành cự ly tại giải chạy.