Hơn 1.000 người tham gia giải chạy do Công an An Giang tổ chức 28/12/2025 15:48

(PLO)- Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang mong rằng mỗi cá nhân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sống lành mạnh, nói “không” với ma túy và kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Sáng 28-12, Công an tỉnh An Giang tổ chức giải Marathon “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy”. Giải chạy nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng một môi trường sống lành mạnh, tích cực và không có tệ nạn ma túy trong cộng đồng; tiến tới xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết những năm gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp, ma túy “mới”, với thủ đoạn tinh vi đã len lỏi vào đời sống xã hội﻿.

“Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tinh thần, tương lai của mỗi cá nhân, mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều loại tội phạm khác, gây mất an ninh, trật tự﻿ và để lại những hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội. Công tác phòng, chống ma túy﻿ không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an mà cần có sự chung tay, vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội﻿; trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên giữ vai trò đặc biệt quan trọng” - Đại tá Nguyễn Nhật Trường nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang bày tỏ mong muốn, sau giải chạy, mỗi cá nhân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sống lành mạnh, nói “không” với ma túy. Cạnh đó, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật﻿ liên quan đến ma túy. Đại tá Nguyễn Nhật Trường cũng cam kết lực lượng Công an tỉnh sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức đoàn thể nhằm xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, không ma túy.

Sau lễ khai mạc, hơn 1.000 vận động viên tham gia nội dung chạy với cự ly 3km và 5km. Anh Phạm Lê Nhật Huỳnh Khoa, vận động viên đến từ TP.HCM nhận xét mỗi bước chạy là hành động thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân, nhất là giới trẻ trong việc lan tỏa lối sống lành mạnh, tích cực, nói “không” với ma túy. Qua đó, góp phần chung tay cùng cộng đồng xây dựng môi trường﻿ xã hội an toàn, không có tệ nạn ma túy.

Cùng quan điểm đó, La Trần Gia Bảo (sinh viên Trường đại học Kiên Giang), chia sẻ việc tham gia giải chạy là một trải nghiệm ý nghĩa và đầy tự hào đối với bản thân. Giải chạy không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn là dịp để đoàn viên, thanh niên, sinh viên thể hiện vai trò xung kích trong công tác phòng, chống ma túy.

“Khi mỗi người trẻ chủ động lựa chọn lối sống lành mạnh, tích cực và tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đó chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội trước hiểm họa ma túy” - Gia Bảo nêu quan điểm.