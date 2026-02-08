Bruno tiết lộ HLV Carrick làm điều không ai ngờ ở Man United 08/02/2026 11:53

(PLO)- Man United đang trải qua giai đoạn đầy khởi sắc, và đội trưởng Bruno Fernandes tin rằng HLV Michael Carrick chính là nhân tố quyết định tạo ra sự thay đổi lớn trong phòng thay đồ lẫn trên sân cỏ Old Trafford.

Sau chiến thắng 2-0 trước đội khách Tottenham Hotspur, đội trưởng Bruno Fernandes không ngần ngại dành những lời ngợi khen đặc biệt cho cựu tiền vệ huyền thoại của Man United.

Trong trận đấu vừa qua, Bruno trực tiếp ghi bàn, góp công lớn giúp Manchester United đánh bại Tottenham trong bối cảnh đối thủ chỉ còn chơi với 10 người. 3 điểm trọn vẹn này đã nối dài chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp tại Premier League, đồng thời giúp đội bóng áo đỏ củng cố vững chắc vị trí trong nhóm dự Champions League.

Nhìn rộng hơn, Michael Carrick vẫn chưa nếm mùi thất bại trong 7 trận đấu dẫn dắt Manchester United trên cương vị HLV tạm quyền, tính cả hai giai đoạn khác nhau. Thành tích ổn định cùng lối chơi thuyết phục đang khiến cái tên Carrick ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ, trong bối cảnh ban lãnh đạo CLB vẫn tỏ ra thận trọng khi bàn về chiếc ghế HLV trưởng dài hạn.

Bruno Fernandes góp 1 bàn thắng vào lưới Tottenham. Ảnh: EPA.

Trước đó, Carrick từng nhấn mạnh Man United không nên đưa ra quyết định vội vàng về tương lai băng ghế chỉ đạo. Dù vậy, những gì đội bóng thể hiện kể từ khi Ruben Amorim chia tay Old Trafford vào tháng trước đang mang lại cho cựu HLV của Middlesbrough một nền tảng rất vững chắc để được cân nhắc giữ lại sau khi mùa giải khép lại.

Chia sẻ với TNT Sports, Bruno Fernandes cho biết Carrick mang đến những ý tưởng rõ ràng, trao cho cầu thủ nhiều trách nhiệm hơn và đặc biệt là sự tự do trong cách chơi. Theo đội trưởng người Bồ Đào Nha, chính điều này giúp các cầu thủ cảm thấy thoải mái, tự tin và sẵn sàng thể hiện hết khả năng của mình trên sân. Bruno tin rằng Carrick đang đi đúng hướng và có đầy đủ tố chất để trở thành một HLV hàng đầu trong tương lai.

HLV Carrick mang lại sinh khí mới cho đội chủ sân Old Trafford. Ảnh: EPA.

Chiến thắng Tottenham đã giúp Man United rút ngắn khoảng cách với Aston Villa, đội đang đứng thứ ba, xuống chỉ còn 2 điểm. Đồng thời, Quỷ đỏ cũng tạo ra lợi thế an toàn trong cuộc đua tốp đầu khi hơn đội xếp thứ sáu Liverpool 5 điểm.

Trong hoàn cảnh các đại diện bóng đá Anh thi đấu ấn tượng tại cúp châu Âu mùa này, một vị trí trong tốp 5 nhiều khả năng sẽ đủ để mang về chiếc vé Champions League mùa sau, và Manchester United đang nắm trong tay lợi thế không hề nhỏ.