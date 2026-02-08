Luke Shaw tiết lộ sự khác biệt quan trọng mà Carrick tạo ra tại MU 08/02/2026 11:25

(PLO)- Luke Shaw tiết lộ sự khác biệt quan trọng mà Carrick tạo ra tại MU sau khi Ruben Amorim rời đi.

Michael Carrick đã dẫn dắt Manchester United giành được bốn chiến thắng liên tiếp tại Premier League kể từ khi tiếp quản vị trí HLV tạm quyền. Và hậu vệ Luke Shaw đã dành cho ông những lời khen ngợi hết lời khi tiết lộ sự khác biệt mà ông thầy mới mang lại tại Old Trafford.

Luke Shaw đã dành những lời khen ngợi hết lời cho khả năng quản lý con người của Michael Carrick sau khi Manchester United đánh bại Tottenham 2-0 trong trận đấu sớm hôm thứ Bảy ở vòng 25 để củng cố vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League.

Các bàn thắng của Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes đã giúp duy trì đà hưng phấn tại Old Trafford sau khi Cristian Romero của Tottenham sớm nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha phạm lỗi thô bạo với Casemiro.

Kể từ khi tiếp quản vị trí HLV của MU từ Ruben Amorim vào tháng Giêng, Carrick đã tạo nên một sự thay đổi hoàn toàn, giúp đội bóng giành chiến thắng trước Manchester City, Arsenal, Fulham và mới nhất là Spurs, qua đó khôi phục niềm tin trong nội bộ. Cựu tiền vệ của MU Carrick chỉ có hợp đồng đến cuối mùa giải, khi ban lãnh đạo CLB sẽ bổ nhiệm người kế nhiệm lâu dài cho Amorim vào mùa hè.

Luke Shaw ca ngợi sự khác biệt mà Carrick mang lại cho MU. ẢNH: Gareth Copley

Tuy nhiên, Luke Shaw đã bổ sung thêm những lời chứng thực từ đội trưởng Bruno Fernandes để củng cố cơ hội cho Carrick được bổ nhiệm làm HLV chính thức của MU. Hậu vệ người Anh mô tả phòng thay đồ của MU "thực sự vui vẻ" sau chiến thắng trước Spurs và đi sâu vào chi tiết về những thay đổi dưới thời Carrick.

"Michael Carrick đã tạo ra rất nhiều sự khác biệt", Luke Shaw nói với talkSPORT, "Nhưng đối với tôi, điều quan trọng nhất là ông ấy hiểu rõ CLB, và ông ấy biết chính xác những gì cần thiết để giành chiến thắng trong các trận đấu bóng đá, để làm cho mọi người hạnh phúc và tận hưởng những gì chúng ta đang làm.

Tất nhiên, Carrick đã giành được rất nhiều danh hiệu khi còn là cầu thủ ở đây. Vì vậy, ông ấy hiểu rõ CLB, và tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất đối với tôi. Ông ấy biết cách phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ Manchester United, và ông ấy đang thực sự làm được điều đó.

Dĩ nhiên, chiến thắng trong các trận đấu bóng đá luôn khiến mọi người cảm thấy tốt hơn, và sự tự tin của chúng tôi đang ở mức rất cao. Nhưng chúng tôi không thể lơ là. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục tiến lên và thúc đẩy lẫn nhau".

Michael Carrick đã khiến toàn đội cùng hướng về một mục tiêu, và lời mô tả của Luke Shaw về tình hình hoàn toàn trái ngược với thời điểm Ruben Amorim nắm quyền tại đội chủ sân Old Trafford.

Carrick đã tạo nên một MU vô cùng đoàn kết và quyết tâm. ẢNH: MARC ATKINS

"Văn hóa đội bóng vô cùng quan trọng, và mỗi ngày, cách chúng tôi thể hiện với tư cách là một đội, tinh thần và sự tập trung của cả đội như thế nào" Luke Shaw nói thêm, "Cách chúng ta thúc đẩy lẫn nhau mỗi ngày, đó là điều mà Carrick đã mang đến, và tôi nghĩ mọi người hiện đang thực sự tận hưởng điều đó.

Bạn thấy đấy, không chỉ đội hình xuất phát mà cả những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị cũng rất quan trọng, họ đều tạo ra ảnh hưởng. Ngay cả khi chúng tôi ghi bàn, trong lúc ăn mừng, không chỉ có các cầu thủ trên sân mà cả những người trên băng ghế dự bị cũng chạy quanh và ăn mừng.

Và tôi nghĩ điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết thực sự. Tôi nghĩ khi chúng tôi ở bên nhau như vậy, đó là một mối liên kết thực sự mạnh mẽ. Chúng tôi ra sân và chiến đấu vì nhau, mọi người thực sự đoàn kết, và tất nhiên điều đó luôn giúp ích cho Manchester United".