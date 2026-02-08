Fan MU gây sốt trên mạng lên tiếng về 500 ngày chờ đợi cắt tóc 08/02/2026 10:55

(PLO)- Một fan MU gây sốt trên mạng đã lên tiếng sau 500 ngày chờ đợi cắt tóc và cuối cùng anh này cũng sắp được cắt tóc.

Frank Ilett, một cổ động viên cuồng nhiệt của MU, đã trải qua gần 500 ngày không cắt tóc sau khi anh tuyên bố sẽ không cắt tóc cho đến khi Manchester United thắng năm trận liên tiếp. Đây là fan MU gây sốt trên mạng khi tuyên bố của anh viral trên khắp thế giới và mang lại cho anh rất nhiều tiền. Rất nhiều fan Việt biết đến Ilett và sau mỗi trận thắng của MU, họ đều nhắc đến việc Ilett sắp sửa được cắt tóc.

Sau khi Manchester United giành được chiến thắng thứ tư liên tiếp bằng cách đánh bại Tottenham với tỉ số 2-0 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 25 Premier League vào đêm qua 7-2, Ilett hiện đang đứng trước cơ hội được cắt tỉa tóc, điều rất cần thiết đối với anh lúc này.

Với "chiếc kéo trong tầm mắt", người hâm mộ cuồng nhiệt của Manchester United Frank Ilett đã phá vỡ sự im lặng của mình, cho thấy ánh sáng cuối đường hầm đã hiện ra với anh chàng hiện đang để tóc xù này.

Mái tóc của fan MU gây sốt trên mạng Frank Ilett trước khi anh đưa ra thử thách. ẢNH: INSTAGRAM

Frank Ilett chia sẻ, “Carrick đang cầm lái, kiểu tóc này sắp hỏng rồi, tiếp theo là West Ham, đã hoàn thành 4 trong 5 trận – đây là lần đầu tiên tôi thắng cả 4 trận liên tiếp kể từ khi bắt đầu thử thách này. Lần này thì điều đó đã thành hiện thực! Cảm ơn Carrick rất nhiều – cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Sẽ có buổi xem trực tiếp trận đấu gặp West Ham. Một số kế hoạch thú vị sắp tới, chi tiết sẽ được công bố sau".

Frank Ilett đã trở thành hiện tượng mạng xã hội khi mái tóc của anh ngày càng dài ra. Điều thú vị là các cầu thủ Manchester United cũng biết rất rõ về thử thách của Frank Ilett.

Một nguồn tin cho biết với SunSport (Anh): “Các cầu thủ Manchester United thực sự đang tận hưởng sự khởi sắc gần đây và không khí tại sân tập rất tích cực. Họ biết rất rõ về Frank Ilett vì anh ấy thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội của họ. Một số cầu thủ của Manchester United cười đùa và nói: "Nào, chúng ta hãy cắt tóc cho anh chàng này đi"".

Frank Ilett bắt đầu hành trình thử thách của mình vào ngày 5 tháng 10 năm 2024, khi HLV Erik ten Hag vẫn còn nắm quyền tại Old Trafford. Mục tiêu rất đơn giản, anh chỉ cắt tóc khi Manchester United thắng năm trận liên tiếp.

Mái tóc ở thời điểm hiện tại của Frank Ilett. ẢNH: INSTAGRAM

Người hâm mộ cuồng nhiệt này, sinh ra ở Oxford nhưng hiện sống ở Tây Ban Nha, đã chứng kiến ​​HLV người Hà Lan bị MU sa thải chỉ vài ngày sau đó. Sau đó, anh ngồi nhìn với mái tóc ngày càng dài ra khi Ruben Amorim không thể giành chiến thắng năm trận liên tiếp trong suốt triều đại của mình tại MU. Thành tích tốt nhất của người Bồ Đào Nha là ba trận thắng liên tiếp và điều đó chỉ xảy ra một lần.

Nếu và khi cuối cùng Frank Ilett được cắt tóc, anh sẽ hiến tặng tóc của mình cho Little Princess Trust, một tổ chức từ thiện của Anh chuyên cung cấp tóc giả cho trẻ em bị rụng tóc do bệnh tật.