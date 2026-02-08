Luis Enrique từ chối MU vì 2 lý do 08/02/2026 06:09

(PLO)- HLV của PSG Luis Enrique từ chối MU vì 2 lý do chính, bất chấp ông có hứng thú làm việc tại Premier League.

HLV Luis Enrique muốn ký hợp đồng mới với Paris Saint-Germain (PSG) hơn là dẫn dắt "quỷ đỏ" thành Manchester tại Premier League vào mùa hè này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha Luis Enrique từ chối MU vì 2 lý do chính.

MU đã coi HLV người Tây Ban Nha Luis Enrique là một trong những mục tiêu hàng đầu trong quá trình tìm kiếm HLV trưởng chính thức, giữa những thông tin cho rằng đại diện của MU đã đến Paris để đàm phán với cựu HLV của Barcelona này.

Hợp đồng hiện tại của Luis Enrique với PSG, đội bóng mà ông đã dẫn dắt đến chức vô địch Champions League mùa trước, kéo dài đến hết mùa giải 2026 - 2027. Có thông tin cho rằng Manchester United đã cố gắng thuyết phục Luis Enrique không ký hợp đồng mới với PSG mà gia nhập Old Trafford.

Nhưng người ta hiểu Luis Enrique tin rằng việc tiếp quản Manchester United không phải là dự án phù hợp với mình. Và ông cũng có những lo ngại về việc dẫn dắt một CLB có thể không tham dự Champions League mùa giải tới. Đó là 2 lý do chính khiến Luis Enrique khó lòng gật đầu trước Manchester United, bất chấp ông có hứng thú đến Premier League thử sức.

Luis Enrique từ chối MU vì tin rằng đây là dự án không phù hợp với mình. ẢNH: UEFA

HLV 55 tuổi người Tây Ban Nha đã đàm phán với giám đốc thể thao của PSG, Luis Campos, về một hợp đồng mới tại đội chủ sân Parc des Princes, giữ ông ở lại thủ đô nước Pháp đến năm 2030. Luis Enrique có mối quan hệ tốt với Campos, người cũng vừa mới ký gia hạn hợp đồng với PSG.

Tin tức này là một đòn giáng mạnh vào các ông chủ của Manchester United, Sir Jim Ratcliffe và gia đình Glazer, bởi Ratcliffe vốn rất ngưỡng mộ Enrique và coi ông là một trong những mục tiêu chính của họ. HLV Michael Carrick đã tạm thời đảm nhiệm vị trí HLV trưởng trong khi ban lãnh đạo CLB tìm kiếm người dẫn dắt chính thức vào mùa hè.

Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford muốn tìm một người có thể gánh vác được áp lực và kỳ vọng khổng lồ khi nắm quyền, và không thể phủ nhận kinh nghiệm quản lý dày dặn mà Luis Enrique sở hữu ở cấp độ cao nhất cho thấy ông là người phù hợp nhất với MU.

Luis Enrique đã giành được chín danh hiệu lớn trong thời gian dẫn dắt cho Barcelona, ​​bao gồm cả chức vô địch Champions League năm 2015 và tiếp tục giành thêm 10 danh hiệu nữa với PSG, trong đó có chiến thắng ở giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB mùa giải trước.

Khi thời điểm rời PSG đến, Luis Enrique được cho là sẽ ưu tiên dẫn dắt Barca lần thứ hai hơn là đến bất kỳ nơi nào khác. Đối với Manchester United, Carrick sẽ trở thành ứng cử viên nếu "quỷ đỏ" giành được suất tham dự Champions League mùa tới, trong khi HLV đội tuyển Anh Thomas Tuchel và HLV tuyển Brazil Carlo Ancelotti cũng đang được xem xét.