Hai nhà báo nước ngoài nói về futsal Indonesia, lãnh đạo nghe đau lòng 08/02/2026 11:17

(PLO)- Shoko Gondo và Ahmad Muhammadov, hai nhà báo nước ngoài dựa vào sự thành công của futsal Indonesia để phân tích cho lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) về sự sính ngoại và thiếu đầu tư bền vững.

Hai nhà báo nước ngoài, gồm 1 người Nhật và 1 người Uzbekistan đưa ra nhận xét và gửi lời nhắn nhủ khiến tỉ phú Erick Thohir, chủ tịch PSSI, người đi đầu trong chiến dịch nhập tịch... phải đau lòng.

Hai nhà báo nước ngoài gồm Shoko Gondo - nữ nhà báo Nhật Bản và Ahmad Muhammadov đến từ Uzbekistan theo dõi từ đầu đến cuối giải để đưa tin bài về giải đấu futsal châu Á vừa diễn ra tại Jakarta.

Hai nhà báo nước ngoài nhìn nhận sòng phẳng, cầu thủ nội Indonesia hoàn toàn có thể vươn tầm cao, còn trông chờ ngoại lực rất chông chênh, thiếu nền tảng vững chắc. Ảnh:CTP

Cả hai cực kỳ ấn tượng với màn trình diễn của chủ nhà Indonesia. Nữ nhà báo Shoko Gondo nói: “Nền thể thao chúng tôi trước đây cũng để ý đến diện cầu thủ di sản (dòng máu lai Nhật) hoặc nhập tịch. Tuy nhiên chúng tôi không trông chờ vào điều đó. Nếu cầu thủ nào thể hiện tốt ở Nhật Bản, đủ phẩm chất vào đội tuyển thì cứ vào.

Chúng tôi không cất công đi theo dõi, đi tìm diện cầu thủ con lai khắp thế giới vì quá tốn kém, lại chẳng lợi lộc gì. Họ cũng chẳng có màu cờ sắc áo. Thể thao Nhật Bản, bóng đá hay futsal nói riêng là phải đào tạo căn cơ, bài bản, nền tảng vững chắc, trông chờ vào cầu thủ nhập tịch sớm muộn cũng sụp đổ”.

Nhà báo Ahmad Muhammadov (phải) đến từ Uzbekistan và Shoko Gondo (giữa) của Nhật Bản nói về futsal Indonesia. Ảnh: Bola.

Trong khi đó nhà báo Ahmad Muhammadov nêu quan điểm: “Đội tuyển futsal Indonesia thật tuyệt vời. Ở đây (Jakarta) gần 3 tuần, tôi thấy futsal Indonesia mạnh hơn bóng đá 11 người rất nhiều, họ vượt xa trình độ bóng đá 11 người. Bóng đá Indonesia muốn tiến bộ đừng phụ thuộc vào nguồn cầu thủ nước ngoài,hai cả diện cầu thủ di sản. Vì nếu họ đá tốt họ không nhập tịch nước bạn đâu. Hãy tự mình đào tạo có nền tảng và chiều sâu”.

Nhà báo đến từ Uzbekistan này cũng chỉ ra bóng đá Nhật Bản phát triển vì họ đào tạo bài bản, căn cơ trong nước, đó là nền tảng vững chắc để phát triển thông qua những học viện, trung tâm bóng đá chất lượng.

Rõ ràng những nhận xét này đã “đánh thẳng” vào tỉ phú Erick Thohir, Chủ tịch PSSI người luôn sốt sắng với “ngoại lực”, Kể từ khi lên ngồi ghế Chủ tịch PSSI, ông luôn quyết liệt với ngoại binh và thậm chí nhiều lần phát biểu xem thường trình độ cầu thủ nội. Đáng nói là PSSI cực kỳ tốn tiền cho những khoản lót tay, chi phí đi lại và những khoản thưởng, trả công cho diện cầu thủ nhập tịch rất lớn, còn thành tích cũng chẳng có gì.

Họ vừa có một chiến dịch nhập tịch quy mô, tốn tiền quá nhiều để săn vé World Cup 2026 bất thành. Chưa kể việc lãnh đạo PSSI quá đầu tư vào “ngoại lực” đã gây nên những bất mãn và phe phái trong hàng ngũ cầu thủ lẫn lãnh đạo.

Ngược lại, tuyển futsal Indonesia toàn cầu thủ nội vẫn làm nên kỳ tích mà không cần ngoại lực.

Nhận xét của hai nhà báo nước ngoài đánh thẳng vào nỗi đau tỉ phú Erick Thohir, vào PSSI và nền bóng đá chỉ trông mong vào bên ngoài rất không bền vững với nguy cơ sai sót tiềm ẩn rất cao, như cách bóng đá Malaysia đang đối mặt.